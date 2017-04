×

Dle denně aktualizovaných žebříčků W3Techs jsou nejrozšířenějšími webovými servery Apache s 49,9 %, Nginx s 33,4 % a Microsoft IIS s 11,3 %. Dle grafu v aktuálním příspěvku na blogu W3Techs podíl Nginxu posledních 7 let stoupá. Podíl Apache a Microsoft IIS naopak klesá. Apache se dostal pod 50 %.

Ačkoliv v CVS je nová verze již od minulého pátku, před několika okamžiky byla oficiálně vydána. Ano, vychází OpenBSD 6.1 , první verze, která již nevyjde na fyzických nosičích (do verze 6.0 byla vydávána sada 3 CD s pěkným designem), takže podpořit projekt můžete buď prostřednictvím OpenBSD Foundation , nebo třeba vlastní usilovnou prací. Např. webová verze popisu změn na cestě mezi 6.0 a 6.1 neexistuje, neboť ji neměl kdo udělat.… více »

Chcete začít přispívat do GNOME? První kroky jsou teď díky Builderu a Flatpaku výrazně jednodušší. Více v příspěvku Přispívat do GNOME nebylo nikdy jednodušší na blogu Jiřího Eischmanna.

Současná CEO Canonicalu Jane Silber informuje , že po sedmi letech, nastoupila v březnu 2010, jako CEO končí. V červenci se do této funkce vrátí Mark Shuttleworth.

Po osmi měsících vývoje od vydání verze 1.18 ( zprávička ) byla vydána verze 1.19 knihoven EFL (Enlightenment Foundation Libraries). Do vývoje EFL se zapojilo 98 vývojářů. Bylo provedeno více než 3 400 commitů.

Absolvent, C++ programátor, o jak velký plat si říct?

včera 15:25

Za chvíli opustím FIT ČVUT a rád bych zkusil pracovat jako C++ programátor. Jako developer žádnou praxi nemám, ale ve škole jsem v C++ psal téměř všechny semestrálky. Mé softwarové projekty v C++ na škole se týkaly sítí, grafiky (Qt), distribuovaných systémů (chang-roberts) apod.

A teď řeším problém, o jak vysoký plat si říci, aby to nebylo málo, ale ani moc na člověka s mými zkušenostmi. Prosím v diskusi o reálná čísla výše platu, s kterým by mě mohli přijmout.

včera 15:31

včera 16:19 Nobody

včera 17:33

včera 20:31

včera 22:40 Jardík

dnes 08:38 idaho

