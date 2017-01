×

Mikroblog: Science-fictional shibboleths

dnes 14:00 | Přečteno: 22× | Obecné IT

Přibližně před rokem vydal Charles Stross blogpost nazvaný Science-fictional shibboleths, kde se zamyslel nad tím, co jsou pro něj největší klišé v sci-fi žánru a proč.

To by sice samo o sobě bylo poměrně zajímavé, Stross je můj oblíbený autor a píše fakt zajímavé blogy a knihy, ovšem poté co publikoval tenhle blogpost se stalo něco nevídaného - lidi začali komentovat. Nevídané na tom je, že komentáře nesklouzly do bahna běžné internetové diskuze. Naopak! Pod blogem strhla nejinteligentnější diskuze, kterou jsem viděl za hodně dlouhou dobu.

Pokud bych měl diskuzi nějak vystihnout, jedná se o desítky, možná stovky vysoce inteligentních, vzdělaných lidí, kteří píší co jim přijde ve sci-fi jako největší klišé a nesmysly. Zároveň s tím ale také přidávají argumenty proč. Proč jsou to nesmysly, proč není něco takového z fyzikálního hlediska možné.

Čtení diskuze jsem věnoval několik dní na fulltime, což stačilo na přečtení 490 příspěvků z dvou tisíc. Diskuze mi jistým způsobem otevřela mysl a narovnala mnoho naivních představ, které jsem měl o technologii a možnostech cestování vesmírem.

Odkaz jsem si uložil a pak na diskuzi na dlouho zapomněl. Nedávno jsem si pořídil iPad, do kterého jsem hned samozřejmě nacpal všechny možné knihy, které jsem si chtěl přečíst a vzpomněl jsem si i na tuto diskuzi. Protože původní formát není úplně vhodný ke čtení, zkonvertoval jsem všechny komentáře do jednoduché HTML stránky a PDF.

Výsledek můžete najít zde:

O rozsahu diskuze asi nejlépe vypovídá, že PDF obsahující čistě jen text a jména diskutujících má fontem dvanáctkou 677 stránek.

Pokud se zajímáte o vědu, baví (hard) sci-fi, nebo máte možná dokonce ambice nějaké v budoucnosti napsat, určitě doporučuji.

