×

Jiří Eischmann na MojeFedora.cz informuje, že MP3 už je zcela svobodné a může do Fedory . Před půl rokem se do Fedory dostala podpora pro přehrávání hudebních souborů ve formátu MP3. Podpora pro encoding, tedy vytváření MP3 souborů ve Fedoře dosud nebyla, protože patenty, které jej chránily, byly stále v platnosti. Jak ale jejich držitel Fraunhofer Institute minulý týden oznámil, i jejich platnost nyní vypršela .

Pokud najdete chybu, nepište mi do diskuze a rovnou jí opravte. Github má online editor, není to skoro žádná práce a podstatně mi tím usnadníte život. Taky vás čeká věčná sláva v commit logu :)

Co považujete za nejdůležitější

dnes 16:05 | Přečteno: 296× | Obecné IT | poslední úprava: dnes 16:05

Dostal jsem chuť se bavit s lidma, tak se ptám: „co považujete za nejdůležitější*?“

Motivace

Před asi půl rokem jsem četl životopis Elona Muska a různé texty o něm. Na webu Wait but why vyšel nanejvýš excelentní článek The Cook and the Chef: Musk’s Secret Sauce, který vysvětluje, proč dělá co dělá.

Ten se dá shrnout takto; Elon přemýšlel o světě, a jak by chtěl aby vypadal. Přemýšlel opravdu hodně, hodně hluboce, až z toho vydestiloval ty nejdůležitější věci, které mají možnost maximalizovat potenciál a užitek pro lidstvo. Pak srovnal rozdíly, mezi současným stavem a svojí představou a začal dělat systematické kroky, kterými mění současný stav na svojí představu. Zatím se mu to daří.

Něco podobného udělal i Douglas Engelbart, který se kdysi zamyslel, že má kariéru, ženu a peníze a vlastně neví, co s životem dál. Rozhodl se proto na základě knihy, kterou četl za války dělat to, čím může být lidstvu nejvíc užitečný. Dospěl k názoru, že je to pomoc s myšlením a schopnost zpracovávat a organizovat informace, která byla v roce 1951 ještě nízká, oproti dnešku.

Engelbart se začal angažovat a dnes ho známe jako tvůrce The Mother of All Demos, což je naprosto brutálně inspirující demo přednáška jednoho z prvních grafických rozhraní. Také ho známe jako jednoho z otců interaktivních počítačů, internetu a (poněkud smutně hlavně jako) jako vynálezce počítačové myši.

Upřesnění *

Když se ptám, co považujete v životě za nejdůležitější, nemám na mysli věci jako „aby se všichni měli rádi“, „světový mír“ a další klasické odpovědi, které jsou v přímém konfliktu s lidskou přirozeností. Nemám na mysli ani věci jako „rodina“, „láska“, nebo „zdraví“. Jsou to důležité věci z hlediska jednotlivce, jsou však subjektivní a samozřejmé - chce je každý.

Chci po vás, aby jste si představili nějakou reálnou představu světa (žádné cestování hyperpohonem a tak), který by byl lepší než je ten, ve kterém v současnosti žijeme, protože by byl v něčem jiný. A to něco, o čem jste plně přesvědčeni, že udělá svět lepší napište.

Mělo by se jednat o konkrétní věci, kterým se ostatní můžou věnovat, pokud uznají, že se jedná o dostatečně hodnotné myšlenky. Může se jednat o technologie, nebo sociální změny. Můžou to být konkrétní programy, jako třeba revoluční operační systém, nebo filosofická hnutí ve stylu GNU, nebo kláštera technomnichů. Pro Jardíka to může být přechod na 64+ bitové systémy a platbu beránky. Pro nadšence do energetiky to může být vývoj fůzních reaktorů.

Mělo by se však jednat o něco, na čem se osobně podílíte a čemu vy osobně věnujete energii. Tím vyfiltrujeme myšlenky, které sice všichni považují za dobré, ale reálně nikoho nestojí za to aby hnuli prstem (snižování uhlíkové stopy třeba).

Co mě pak ještě zajímá je co vlastně děláte pro to, aby se vaše představa naplnila. Skutečně jí dáváte všechno? Pokud ne, proč ne? Když to neděláte, jste si jistí, že jste vážně přesvědčení o její nutnosti?

Důvod

Poté co sesbírám zajímavé názory v diskuzi napíšu followup, kde dopřeji prostor těm myšlenkám z diskuze, které mi přijdou zajímavé a také přidám svojí vlastní.

Mým cílem je inspirovat ostatní, nikoliv vlastními myšlenkami (na to můžu prostě jen napsat blog), ale myšlenkami vás všech. Chci jim dopřát jim trochu rozletu a viditelnosti. Také mě prostě zajímá, co považujete za nejdůležitější.

PS: Zkoušel jsem to už před nějakou dobou na rootu a modi mi to zabanovali. Root je pro mě od té doby mrtvý.

Hodnocení: 50 % špatné • dobré

Komentáře

Vložit další komentář

dnes 16:23

Re: Co považujete za nejdůležitější dnes 16:23 kyknos | skóre: 18 | blog: Quid novi? | Ranša RosaRe: Co považujete za nejdůležitější

dnes 16:42 sad

Re: Co považujete za nejdůležitější dnes 16:42 sadRe: Co považujete za nejdůležitější

dnes 17:23

Re: Co považujete za nejdůležitější dnes 17:23 Mrkva | skóre: 22 | blog: urandom Re: Co považujete za nejdůležitější

dnes 17:33

Re: Co považujete za nejdůležitější dnes 17:33 JS1 | skóre: 2 | blog: intuition_pump Re: Co považujete za nejdůležitější

dnes 18:23

Re: Co považujete za nejdůležitější dnes 18:23 Jendа | skóre: 73 | blog: Výlevníček | JO70FBRe: Co považujete za nejdůležitější

dnes 18:58 rofl

Re: Co považujete za nejdůležitější dnes 18:58 roflRe: Co považujete za nejdůležitější

dnes 19:01 Gulašnikov

Re: Co považujete za nejdůležitější dnes 19:01 GulašnikovRe: Co považujete za nejdůležitější

dnes 19:26

Re: Co považujete za nejdůležitější dnes 19:26 goldenfish | skóre: 38 | blog: aqarium | PrahaRe: Co považujete za nejdůležitější

Založit nové vlákno • Nahoru