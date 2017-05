Diskuzní mikroblog: Na čem zajímavém děláte?

dnes 02:00 | Zajímavý článek

dnes 01:00 | Zajímavý článek

Před dvěma lety, 15. května 2015, byla vydána první stabilní verze 1.0 programovacího jazyka Rust. V příspěvku Two years of Rust vývojáři Rustu hodnotí uplynulé 2 roky a představují plány do budoucna.