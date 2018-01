×

Po několika měsících vývoje byl oficiálně představen systém pro správu verzí Breezy . Jedná se o fork Bazaaru . Vývoj Bazaaru je sponzorován společností Canonical a přispěvatelé musí podepsat CLA (Contributor License Agreement). To u Breezy neplatí. Cílem vývojářů Breezy je udržet "Bazaar" použitelným i v budoucnu. Důležitá je portace na Python 3, poněvadž podpora Pythonu 2 končí v roce 2020 ( Python 2.7 Countdown ).

Byla vydána verze 3.4 živé linuxové distribuce Tails (The Amnesic Incognito Live System), jež klade důraz na ochranu soukromí uživatelů a anonymitu. Přehled změn v příslušném seznamu . Řešena je také řada bezpečnostních problémů , mj. Meltdown a částečně Spectre.

Shellová zábava

#!/bin/sh f() { echo value is $V } f V=1 f f

value is value is 1 value is

value is value is 1 value is 1

Dnes jsem narazil na zajímavé chování shellu, o které bych se rád podělil. Co myslíte, že vypíše tento skript?Pokud jej spustíme v bashi, třeba pomocí "bash ./demo.sh", tak dostanemecož je tak nějak, co by člověk očekával. Pokud jej spustíme vi, dostanemeBudiž, po troše hledání člověk nalezne, že POSIX chování nejspíš nespecifikuje, takže skript se na konkrétní chování nesmí spoléhat.

Komentáře

To nejlepší nakonec. Pokud máte /bin/sh jako bash a ne jako dash, je rozdíl v chování "sh demo.sh" a "bash demo.sh", přestože se pokaždé spouští bash.

