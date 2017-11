×

Věděli jste, že proces může přepsat svoje parametry, které pak vidí ostatní ve výpisu procesů (/proc, ps, htop…)? K čemu se to občas používá a jak si takový program můžete napsat sami se dozvíte v článku Přepisování parametrů příkazové řádky .

K dispozici je nová verze 0.7.3 pageru pspg (Postgres Pager) určená pro sql clienty psql, pgcli a mysql. Oproti klasickému pageru less umí zafixovat první 3 řádky s názvy sloupců a volitelně prvních N sloupců. Ke stažení z GitHubu případně jiným distribucí podporovaným kanálem.

Byla vydána nová verze Linux Mintu 18.3 s kódovým jménem Sylvia. Na blogu Linux Mintu jsou hned dvě oznámení. První o vydání Linux Mintu s prostředím MATE a druhé o vydání Linux Mintu s prostředím Cinnamon . Stejným způsobem jsou rozděleny také poznámky k vydání ( MATE , Cinnamon ) a přehled novinek s náhledy ( MATE , Cinnamon ). Linux Mint 18.3 bude podporován až do roku 2021.

Red Hat, Facebook, Google a IBM společně prohlásili , že vymáhání dodržování licencí GPLv2 a LGPLv2.1 a v2 budou řešit dle ustanovení z GPLv3. Před 6 týdny bylo prohlášení Linux Kernel Enforcement Statement se stejným obsahem přidáno do zdrojových kódu linuxového jádra. Prohlášení vychází z principů, na kterých stojí úspěšné vymáhání dodržování GPL licencí publikovaných organizacemi Software Freedom Conservancy a Free Software

Nadace Raspberry Pi informuje , že Národní laboratoř Los Alamos ve spolupráci se společností BitScope staví cluster složený z 750 jednodeskových počítačů Raspberry Pi, tj. 3 000 jader. Jedná se o pilotní projekt. Příští rok by těchto počítačů mělo být v clustru přes 10 000, tj. 40 000 jader. BitScope dodává moduly BitScope Cluster se 150 Raspberry Pi. Ukázka na YouTube . Raspberry Pi jsou propojeny pomocí BitScope Bladů .

Obskurní konstrukce v C++

29.11. 18:27 | Přečteno: 573× | C++ | poslední úprava: dnes 01:29

while (int a = getData()) { // kód }

for (int a = getData(); a; a = getData()) { // kód }

do (int a = getData()) { // kód } while ((a = getData()));

{ int a = getData(); do { // kód } while ((a = getData())); }

a

Následující konstrukce jsou v C++ validní a asi nikoho nepřekvapí.Nicméně tohle už v C++ validní není:Takže nás to nutí psát ošklivé konstrukce jako třeba:Smyslem je pracovat uvnitř cyklu s hodnotou proměnné, ale podmínku testovat až na jeho konci.

switch (int a = getData()) do default: { // kód } while ((a = getData()));

switch (int a = getData()) while ((a = getData())) default: { // kód }

warning: suggest parentheses around assignment used as truth value [-Wparentheses]

A řešením mohou být následující obskurní konstrukce.Ještě dodám, že ty dvojité závorky jsou tam záměrně. Jinak by GCC vypsalo varování:Pokud se vám takové konstrukce líbí, tak z tohohle tohohle budete nadšeni.

29.11. 22:42

29.11. 23:03 VM

včera 02:34 Petr

včera 10:40 Kojot

včera 13:32

včera 16:15 MadCatX

