VDSL od T-Mobile - zkušenosti s přechodem od O2

28.4. 22:42 | Přečteno: 430× | Ostatní | poslední úprava: 28.4. 23:51

Před měsícem jsem se dotazoval na zkušenosti s VDSL od T-Mobile. Nakonec jsem "šel do rizika" a k T-Mobilu jsem přešel.

Zmatky při sjednávání

Byl to solidní chaos. U T-Mobile jsem založil objednávku a od O2 jsem dostal dopis s údaji nutnými pro přenos k jinému operátorovi. Ty jsem zavolal na T-Mobile. Nedlouho poté mi přišel e-mail, že jsem jim údaje stále nesdělil a mám tak učinit. Tak tam volám znovu a znovu jim diktuju kód pro ukončení služby. Dozvídám se, že tenhle kód není ten správný a že potřebují servisní číslo.

Paní na infolince si to byla ještě prověřit a zpátky mi zavolala, že opravdu potřebují něco jiného. Zavolal jsem na O2, seznámil jsem je s problémem a řekli mi, že mi tedy pošlou servisní číslo SMSkou. SMS nepřišla. Volám tam znovu a řekli mi, že u T-Mobilu jsou blbci a že prý kód pro ukončení služby a servisní číslo jedno jest. Mezitím mi přichází e-mail od T-Mobilu, že už mají vše potřebné a začíná 20denní lhůta pro přechod. Někomu u nich to asi docvaklo.

Mezitím mi na O2 řekli, že přechod proběhne až v květnu, po konci závazku. T-Mobile mi řekl, že O2 kecá a že k přechodu dojde za 20 dnů od sdělení servisního čísla. Ukázalo se, že pravdu měl T-Mobile.

Pevné IP adresy

Měl jsem za to, že když mi řekli, že součástí služby je 1x pevná IPv4 adresa a /56 IPv6 blok, tak mi budou moci sdělit tyto údaje předem. Přišlo mi to logické. Dozvěděl jsem se, že mi nic takového nemohou sdělit před přenosem. Takže se člověk adresy dozví opravdu až v moment prvního připojení.

Den D

V den D v době, kdy to ještě jelo přes O2, jsem zaznamenal snížení rychlosti. Modem se začal synchronizovat na 44/2 Mbps namísto původních 55/5 Mbps. Začal jsem se v tom vrtat, což vedlo i k restartu pppd a pak už se pppd nepřipojilo s chybou Unknown subscriber. Po pár hodinách bylo spojení navázáno a už to jelo přes T-Mobile. Profil spojení ale zůstal na 44/2 Mbps.

Dalšího rána jsem se jal tento problém řešit. Ozval se mi technik a sdělil mi, že T-Mobile má u CETINu nasmlouván jen max. profil 44/4 Mbps a že mám smůlu. Vyjednání vyššího profilu může prý trvat měsíce. Ještě během hovoru jsem začal psát stížnost na ČTÚ, protože na webu T-Mobile se opravdu uvádí profil odpovídající rychlosti 50/5 Mbps. Technik ale slíbil, že se podívá na ten upload.

Asi po dvou hodinách jsem zaznamenal, že se profil změnil na 44/4 Mbps. Během asi 5 minut se ale profil změnil na 55/5 Mbps. Technik pak volal, že ten vyšší profil s CETINem dojednali mají nakonec čerstvě dojednaný, tak mi ho tam rovnou dali. Nevím, jestli si pán chtěl uchránit čest a kecal, nebo to byla skutečně pravda.

Zde si jen dovolím poznamenat, že CETIN jsou zmrdi. Na rozdíl od ADSL, kde rychlost uploadu byla skutečně omezena technicky, na VDSL by nebyl problém mi v mých podmínkách nastavit třeba profil 55/30 Mbps. To by jim pak ale míň firem kupovalo super předraženou konektivitu 155 Mbps po optice (která nám před domem rovněž vede) za lidových skoro 30.000 Kč měsíčně nebo podobně tragické SDSL. Ano, i včetně SLA je to předražené, ČDt vyjde výrazně levněji, ale to tu bohužel není.

Skutečná rychlost

Ta je plus mínus stejná jako u O2, možná ale opravdu možná je download lehce pomalejší. Reálně to jede 41/5 Mbps. Opravdu výrazně lepší je zahraniční konektivita, což byl jeden z důvodů přechodu. Z USA stahuji stejně rychle jako v rámci ČR, to u O2 opravdu nebylo. Latence do vzdálenějších koutů světa (jako do ČLR) výrazně klesla, klidně i o >200 ms.

Reverzní záznamy

Tohle jim děsně trvá. Sice jsem zjistil, že podobně jako u O2 je k dispozici SMTP server, na který mohu nasměrovat svůj Postfix, takže to nehoří, ale už na to čekám několik dnů. U O2 by nastavení reverzů samozřejmě nešlo, pokud by si člověk nepřiplácel jedno sto Kč měsíčně za oficiálně statickou IPv4 adresu a další sto Kč měsíčně za oficiálně statický /64 IPv6 blok.

Dobrá zpráva ale je, že alespoň dle zprostředkovaného sdělení od technika mi na ten /56 IPv6 blok mohou nastavit i delegaci.

Opruz s IPv6 na Linuxu

Tohle to už nesouvisí s T-Mobilem, ale stejně to sem napíšu. dhcpcd mi funguje pro získání 1x IPv6 adresy (která je přímo na rozhraní ppp0) - ta se získává přes ICMPv6 router discovery.

dhcpcd jsem nikdy nedonutil pokusit se o získání IPv6 Prefix Delegation, abych získal ten /56 blok. To mi chodí jen v Dibbleru. dhcpcd tvrdí, že žádá, pak i vytimeoutuje, ale podle Wiresharku nepošle nikam jediný paket.

Dibbler podle všeho zase neumí to ICMPv6 router discovery, ale to nevadí. Jakmile jede IPv6 PD a vnitřní rozhraní mají přidělené adresy, tak Linux pro odchozí provoz použije globální IPv6 adresu z nějakého jiného interfacu než ppp0.

Dibbler mi dobře fungoval u O2. Jenže T-Mobile místo /64 bloku posílá /56 a to mi s Dibblerem prostě nechodí. Napíše sice tohle:

35:08 Client Notice PD: Adding prefix 2001:1ae9:25f:300::/56 to all interfaces (prefix will be split to /64 prefixes if necessary). 35:08 Client Info PD: Using 2 suitable interface(s):br0 docker0 35:08 Client Notice PD: Adding prefix 2001:1ae9:25f:307::/64 on the br0/7 interface. 35:08 Client Notice PD: Adding prefix 2001:1ae9:25f:30a::/64 on the docker0/10 interface.

Ale žádnou adresu ve skutečnosti nenastaví. S nastavením nehlásí žádné problémy, takže čert ví, proč to nechodí. Adresy jsou naštěstí statické, takže to můžu nastavit napevno, z mých zkušeností ale musí Dibbler i tak běžet, protože když ISP neuvidí požadavky DHCPv6 PD, tak ty bloky adres prostě nechodí (ISP je ke mně nenaroutuje). Nechodilo to ani u O2, nechodí to bez toho ani u T-Mobilu.

UPDATE: Tak jsem nakonec dhcpcd rozchodil. Pokud spustím jen dhcpcd , tak sice píše, že žádá o delegaci, ale žádné pakety nepošle. Pokud spustím dhcpcd ppp0 , pak je výstup v logu na chlup stejný, ale funguje to.

