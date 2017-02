×

Společnost Valve aktualizovala přehled o hardwarovém a softwarovém vybavení uživatelů služby Steam . Podíl uživatelů Linuxu aktuálně činí 0,80 %. Před měsícem to bylo 0,87 % ( zprávička ). Nejčastěji používanou linuxovou distribucí je Ubuntu 16.04.1 LTS 64 bit. V katalogu této distribuční platformy je aktuálně 3 095 her pro SteamOS a Linux.

Mozilla.cz informuje, že Activity Stream míří do finále . Activity Stream je jedním z experimentů v programu Firefox Test Pilot ( zprávička ). Jedná se o doplněk nabízející jiný pohled na historii prohlížení. Dle plánů by se měl Activity Stream stát součástí Firefoxu 56, jenž vyjde v druhé polovině letošního roku.

Byla vydána první beta verze řady 3 živé linuxové distribuce Tails (The Amnesic Incognito Live System), jež klade důraz na ochranu soukromí uživatelů a anonymitu. Podrobný přehled změn v changelogu . Řada 3 je založena na Debianu 9 s kódovým názvem Stretch. Podporovány jsou pouze 64bitové x86-64 procesory. Tails 3.0 by měl vyjít 13. června.

V Bruselu o víkendu probíhá konference FOSDEM 2017 (Free and Open source Software Developers’ European Meeting). Program konference je velice nabitý: 30 místností, 54 tracků, 612 přednášejících , 656 přednášek, prezentací a workshopů. Sledovat je lze i online . K dispozici budou jejich videozáznamy . Aktuální dění lze sledovat na sociálních sítích .

uSX 1.0 - nový formát pro textové a binární reprezentace dat

dnes 21:41 | Přečteno: 43× | d

Před několika dny jsem narazil na potřebu ukládat konfigurační volby v plně multiplatformním formátu, který by pro zpracování nevyžadoval žádné speciální knihovny (tzn. parser se dá napsat ručně či pomocí bison/yacc/... řádově v minutách) a přitom byl uživatelsky stále docela dobře čitelný.

Jinými slovy jsem hledal formát, který umožňuje vhodně kombinovat binární zápisy datových struktur (v tomto kontextu znamená především "lidsky složitě pochopitelný či nepochopitelný a nečitelný") a "znakové" zápisy datových struktur (tzn. především lidsky čitelné a pochopitelné znaky). A to při zachování pěkných vlastností (KISS, rychlost zpracování/tvoření, použitelnost pro nekonečné proudové zpracování, spolupráce s ostatními formáty, rozšiřitelnost, kompatibilita mezi textovými editory a programovacími jazyky, atd.).

Po hodině googlení jsem si s hrůzou přiznal, že žádný takový formát neexistuje a pokud ano, tak je buď proprietární (pro mé účely tedy zcela nepoužitelný) a nebo příliš komplexní (např. XML je nejblíže, ale implementace dle standardu je na vytrhání vlasů a stovky hodin práce a lidská čitelnost taktéž není úplně to pravé ořechové).

Rozhodl jsem se, že si sepíšu co by takový formát měl umět. Nu a od sepisování už to byl jen krůček ke specifikaci takového formátu. Vznikl tak draft

Rád bych zdejší čtenáře požádal o komentář k tomuto počinu (můžete psát rovnou i do GitHub Issues ).

Hodnocení: - zatím nehodnoceno špatné • dobré zatím nehodnoceno

Komentáře

P.S. Těch několik hodin co jsem lepil specifikaci uSX 1.0 mě polévalo horko z XKCD 927 (Standards) , protože se mi stále nechce věřit, že něco tak "základního" ještě neexistuje.

Vložit další komentář