O Mazdě MX-5 aneb Kupte si roadster!

25.7. 19:29 | Přečteno: 512× | Auta

Tohle jsou moje zkušenosti s každodenním provozováním Mazdy MX-5 NB (FL) 2004, slabší motorizace 1.6 (81 kW) v holý "výbavě" (5Q, látka, bez klimy, bez samosvoru).

Trocha omáčky: Původně jsem neměl v plánu tohle auto provozovat jako daily, koupil jsem si Miatu k Volvu S80, ale o týden později jsem o Volvo přišel v autonehodě, kdy protijedoucí řidič usnul za volantem. Nepříjemné.

Za rok jsem najel 20 000 km, z toho 2 000 km během týdne na dovolené v Itálii, takže za sebou mám i dost dlouhé trasy. Během této doby jsem zjistil, že mi drtivou většinu času větší auto nechybí.

Rád bych se vyjádřil k pár bodům, na které se lidi miaťáků často ptají. Potom rozeberu některé svoje zážitky a můj přehodnocenej názor na to, která generace Miaty je nejlepší :)

Když natáhneš střechu a nemáš ji děravou, případně nemáš zničený gumový těsnění, tak ne :) Ani když prší velmi intenzivně. Je to docela sranda sedět vevnitř, když déšť bubnuje na plátěnou střechu.

Ne, rozhodně není, ve skutečnosti se vyhřeje mnohem rychleji než větší auta. A může bejt venku kosa jaká chce. Kabriolety mají obecně dost silné topení.

V drtivý většině případů ne, výjimkou je akorát parkování v koloně na dálnici v létě. Jakmile člověk jede, tak je to v pohodě, akorát nezapomenout na opalovák :) Člověk musí zvážit jestli mu ten občasnej komfort stojí za to, aby sebou tahal spoustu kilo harampádí navíc :) Varianty s klimatizací se dají sehnat v pohodě, tedy od druhé generace dál. U NA je to vzácnost.

Nasadil jsem ho jenom párkrát - jednou když sem ho převážel k uskladnění a podruhý na Silvestra, protože auto stálo venku, tak aby mi případná rachejtle nespálila plátno. Pro někoho je to nutnost, zejména asi když nemá kde parkovat v zimě, ale já se bez toho zcela obešel. Parkoval jsem v garáži doma i v práci.

Vůbec ne, moje NBFL je levný na servis, je bezproblémový a baští okolo devíti litrů (svižným jízdním stylem). Pořizovací cena je taky pohodová a stojí za to :)

No, protože jsem byl zbrklej a musel jsem ji mít hned, jak malej. Samozřejmě, že 1.8 je lepší, ještě když má šestikvalt. Navíc do 1.6 se nedával samosvor. Záleží co od toho člověk čeká - i ta 1.6 v rukou šikovnýho řidiče jede bomby na technických úsecích trati, ale 110 koní není žádnej zázrak, vlastně ani těch 140 u 1.8, proto si tam spousta lidí montuje kompresor anebo turbo. Každej kůň a newtonmetr je dobrej, tak kupujte ty silnější, pokud možno :) Na kochačky je to ale úplně jedno a 1.6 v pohodě stačí, akorát se k tomu člověk nemůže chovat jako k dieselu, nesmí se bát to vytočit, když je třeba.

Na suchym, čistym asfaltu ani moc ne, není na to dost výkonu. A bez samosvoru se např. v dešti stejně začne protáčet jedno kolo. Takže pokud ti jde o tohle, chceš nejsilnější variantu se svorem, pochopitelně :)

Mimochodem, nedejte na první dojmy z jediný projížďky. Jediný, co zjistíte je, jestli se do ní vejdete, ale jinak se ty dojmy dost měněj během prvních několika projížděk. A nemyslete si, že víte, co obnáší v tom jezdit, když vás někdo sveze na místě spolujezdce :)

Zkusím trochu rozvést co myslím těmi prvními dojmy: popisoval jsem někdy před rokem svou první projížďku v NA a v NC , ale je úplně něco jinýho se s tím projet jen tak a potom do toho poprvé sednout jako majitel. Z prvních "nezávazných" projížděk jsem měl velmi dobrý dojem a i když jsem vnímal jistou nepraktičnost (NA, NB), nepřišla mi podstatná. A teď nemyslím věci, jako že má malý kufr a pojme jen dva lidi - to je zjevný. Myslím tím to, že když je člověk vyšší, musí si zvyknout na to, že za volantem nemá tolik místa jako v limuzíně a v první ostré zatáčce zjistí, že vlastně nemůže otočit volantem aniž by si narazil rukou do nohy.

Co se v mém případě ironicky stalo je, že krátce po koupi jsem si říkal "co jsem si to proboha koupil" a chvilku vážně přemýšlel, jestli to nebyla kravina. Toto trvalo opravdu jen chvíli, ale chápejte: Odvážel jsem ji totiž s hardtopem, který kvůli jedné poškozené klipsně neseděl úplně dokonale, a tak to dělalo rámus. Najednou člověk taky po nasazení střechy zjistí, že vidí akorát tak nějak dolů před sebe, ale už ne tolik za sebe do stran anebo nedejbože na semafory. Plus je naprosto nezvyklý na ovládání atd. A ještě k tomu v tom téměř leží jak tatar na položený sedačce, protože nemohl najít správnou páčku a vlastně si ani není jistý, jestli tam vůbec taková je - např. volant nijak nastavovat nejde. Plus to trpělo na nějaké menší neduhy, nic co by nevyřešil úvodní servis, ale přidá to na stresu.

Jak jste se dočetli výše, všechny tyhle věci mi s odstupem přijdou jako blbosti, některé z nichž lze opravit, na jiné si člověk zvykne anebo je toleruje, protože výhody jasně převažují.

Sluší se aspoň v jednom odstavci zmínit, že existuje nespočet možností, jak si MX-5 upravit a tím rozhodně nemyslím jen tuning, ale i věci týkající se každodenní praktičnosti. Vysocí lidé si vymění volant za menší, případně si ho k sobě přiblíží nábou. Můžou si také pořídit nižší sedačky, což přidá další prostor (ale typicky učiní auto neříditelné pro lidi menšího vzrůstu). Možností je fakt fůra. Auto je navíc mnohem všestrannější než na první pohled působí. Existují aspoň 4 různé způsoby jak odvést sadu obutých kol :)

Až se s MX-5 trochu rozkoukáte, doporučuju zajet si na trackday a zablbnout si třeba na Sosnový. Není nutný lítat tam jak magor dveřma napřed, ale třeba aspoň bezpečně zjistit jak se to chová na limitu.

Nebudu tu popisovat rozdíly mezi jednotlivými generacemi MX-5, ale chtěl jsem ještě zmínit jednu věc. Pokud se vám líbí NA (první generace s mrkačkama), kupte si ji a nestresujte s tím, že je moc stará a že radši vezmete mechanicky jinak docela podobnou NB, jako jsem to udělal já. NA je sice ještě o chlup nepraktičtější, ale vzhledem k tomu, že mám stejně v plánu k miatě zase pořídit většího brášku (nějakej sedan s turbobenzínem), tak se to ztratí a aspoň nebudu mít doma kompromis. A stará sice je, ale stále se dají sehnat moc pěkné kusy, byť začínají být dražší a servis není žádné peklo. Moje NB FL je sice krásná, zvlášť když se naleští, ale ten mrkací kukuč nic nepřekoná :) A jako bonus je ještě o něco syrovější - např. spousta se jich prodala bez posilovače řízení a ABS, jak se patří. Díky tomu je lehčí, tedy mrštnější :)

No, zkrátka po pořízení výkonného sedanu bude následovat výměna MX-5 a už se na ní těším, přestože mám tu svou rád.

25.7. 20:11

25.7. 20:57

25.7. 21:11

25.7. 21:14

25.7. 21:17

25.7. 21:37

včera 08:19

včera 10:36

včera 19:56

