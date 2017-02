×

Úprava systému pre nasadenie do internetovej kaviarne.

Sem-tam je treba upraviť operačný systém, aby na jednom užívateľskom účte pracovalo viacero ľudí, ale zároveň sa tento účet efektívne čistil od balastu jednotlivých používateľov. V práci som sa svojho času venoval niečomu podobnému, nuž som si povedal, že sa podelím zo skúsenosťami.

Ako som myslím písal v niektorom z predchádzajúcich blogov, pracujem na štátnej univerzite. Na chodbách prevádzkujeme verejné počítače, ktoré slúžia študentom na mail, web, prístup ku rôznym univerzitným systémom a podobne. Používame na to výsluhové počítače z nášho pracoviska, ktoré takto doslúžia (zamknuté v takých "špeci" skriniach) pekne v teplúčku obalené vrstvou prachu. S takýmito strojmi je však vždy problém - nikto do nich nechce čokoľvek investovať. Preto sa jedná častokrát o staré šunky, o ktoré sa nikto veľmi nestará a ktoré akosi prežívajú zo dňa na deň. O tom, že by sme pretlačili cez nášho nadriadeného network boot a tým pádom by sa do nich investoval aj strojový čas nejakého servera ani neuvažujeme. (Náš riadieľ je veľký byrokrat, ktorý s obľubou dlho na "poradách" vysvetľuje ako sa veci nedajú urobiť.) Preto som sa svojho času rozhodol, že urobíme experiment s Linuxom (v silne M$-positive prostredí) a uvidíme, čo a ako.

Riešil som samozrejme aj morálnu stránku toho, či zverejňovať tieto veci tuná na blogu (nakoľko som to robil v zamestnaní) - z viacerých dôvodov, ktoré priamo v blogu nebudem detailne rozoberať, som sa však rozhodol, že to nebudem považovať za problém - stručne: štátny sektor (peniaze daňových poplatníkov), nedocenenie zo strany zamestnávateľa, zamestnávateľovi z toho neplynú žiadne finančné zisky, nadriadený je riadny k***t, takto to prinesie viac úžitku a vo finále to nie je nič prevratné - je to skôr sumár myšlienok a tipov, ako upraviť systém, nič viac. Tiež upozorňujem, že je to miestami riadne prasácke a je to iste riadna lamerina - primeraná k mojim (vtedajším) vedomostiam a k investovanému času. Veľmi rád však privítam nejaké návrhy v komentároch - zvlášť nápady ako vylepšiť (alebo skôr úplne zmeniť) tie najprasáckejšie časti. Mne osobne to už je v podstate jedno, lebo plánujem z univerzity v dohľadnom čase odísť, ale snáď to prospeje iným.

Požiadavky na systém, výber systému a inštalácia

Operačný systém by mal byť relatívne nenáročný na železo. Mal by to byť kompletný desktopový systém s bežnými GUI aplikáciami (web prehliadač, kancelársky balík, prehliadač obrázkov a PDF, správca súborov, správca archívov, textový editor, kalkulačka, prípadne aj multimédiá a flash). Užívateľ si prostredie môže modifikovať, zmeny však nesmú byť permanentné. Takisto dáta užívateľov sa nesmú ukladať permanentne. Systém by tiež mal fičať autonómne bez potreby ručne do neho nejako zasahovať čo možno najdlhší čas. Užívatelia by nemali pracovať s heslami (autologin). Tiež je dobré mať možnosť robiť zmeny v nastavení lokálne, ale aj vzdialene (SSH, VNC). To, že užívateľ by nemal možnosť dostať stroj do stavu, aby ho nemohol používať iný užívateľ snáď ani netreba uvádzať.

Pri výbere systému som šiel cestou najmenšieho odporu - Debian. Je to univerzálny a dobre prispôsobiteľný systém a navyše sa s ním celkom priatelím. Prostredie som zvolil Xfce - pekné, ľahké a kompletné prostredie s konzervatívnou ergonómiou. Debian som však inštaloval bez prostredia (X-ká, Xfce a užívateľské aplikácie som doinštaloval dodatočne), lebo ak človek zvolí pri inštalácií pracovné prostredie, inštalátor doinštaluje kopu zbytočností (ako napríklad session manager), ktoré sú v tomto prípade zbytočné. Je dobré tiež doinštalovať kadejaké ovládače a moduly pre obsluhu všakovakého HW, lebo u nás to beží na rôznom HW - potom stačí bez problémov systém klonovať a funguje to bez potreby ďalších zásahov. Ďalej som použil následovné balíky, ktoré vo východzej inštalácií nie sú: rungetty , openssh-server , tightvncserver a xprintidle .

Užívateľské účty a ich konfigurácia

V systéme používame priamo účet root pre administratívne zásahy do OS (sudo a podobné veci mi prišli zbytočné) a dva užívateľské účty ( user a guest ). Účet user slúži ako šablóna (čistý nakonfigurovaný účet) a na účte guest pracujú študenti, ktorý rozbabrú a ktorý treba potom vyčistiť. Účtu guest môžeme pre naše potreby pokojne zamknúť heslo (ako uvidíme neskôr, nie je potrebné sa na neho prihlasovať heslom).

Účet user máme patrične nakonfigurovaný - v súbore ~/.profile máme doplnený následovný kód, ktorým si zisťujeme názov rodiča procesu bash a nasledovne spustíme X-ká (ak sa prihlasujeme lokálne) alebo VNC server (ak sa prihlasujeme vzdialene). Je to v podstate drobnosť, ktorá by nemusela byť, ale je to pohodlnejšie.

ps -o ppid= -o comm= | grep bash | sed -e "s/ *//1" -e "s/ .*$//" | tr -d "

" > /tmp/procidenv PARENTID=$( cat /tmp/procidenv ) ; rm -f /tmp/procidenv ps -o comm= -p $PARENTID | tr -d "

" > /tmp/procnameenv PARENTNAME=$( cat /tmp/procnameenv ) ; rm -f /tmp/procnameenv case "$PARENTNAME" in "login" ) exec startx ;; "sshd" ) vncserver -localhost -geometry 1024x768 -depth 16 :1 ;; * ) exit 0 ;; esac

Keďže toto chceme robiť iba pri účte user , ktorého konfigurácia sa prenáša na účet guest (a pri účte guest by toto mohlo byť dokonca nežiaduce), máme ešte jeden súbor ~/.profile.guest , kde namiesto spomínaného kódu máme iba obligátne exec startx , nakoľko s účtom guest sa pracuje iba lokálne. Poriadok s týmito dvoma súbormi sa vykoná vždy pri automatickom logine účtu guest , ako uvidíme neskôr.

Tiež máme v účte user nakonfigurovaný VNC server (heslo, spustenie Xfce sedenia a zastavenie VNC servera po odhlásení z Xfce). Neskôr (pri autologine na guest ) si opäť ošéfujeme, aby sa táto konfigurácie nedostala do účtu guest .

Konfigurácia systemd a zavádzača

Ako som písal v požiadavkách na systém, potrebujem tri veci: 1. autologin na guest , 2. vzdialené prihlásenie na user a root , 3. lokálne prihlásenie na user a root . Riešil som to tak, že v menu zavádzača si môžem vybrať, či chcem nabootovať "štandardne" a mať k dispozícií login prompt (a ručne sa prihlásiť) alebo či chcem nechať systém nabootovať do autologinu (pochopiteľne, predvolená možnosť). V starších verziách Debianu som to mal poriešené cez dva runlevely. Neskôr bolo treba situáciu vyriešiť v systemd . Riešenie mi príde dosť krkolomné, ale snáď to bolo systémové riešenie. (Musím priznať, že som lenivý naštudovať si systemd naraz do hĺbky a tak sa spolieham, že keď dačo bude treba urobiť, naučím sa to. Dúfam tiež, že dovtedy nič nepojebabrem žijúc v klamných domnienkach.)

Mám vytvorený nový target /etc/systemd/system/multi-user-rungetty.target s týmto:

[Unit] Description=Multi-User System with rungetty Documentation=man:systemd.special(7) Requires=basic.target Conflicts=rescue.service rescue.target After=basic.target rescue.service rescue.target AllowIsolate=yes

K tomu patrí priečinok /etc/systemd/system/multi-user-rungetty.target.wants , kde sú symlinky presne ako v adresároch /lib/systemd/system/multi-user.target.wants/ a /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ (čiže je to vlastne skoro ten istý target). Vynecháme iba link getty.target , ktorý nahradíme novým service súborom /etc/systemd/system/multi-user-rungetty.target.wants/rungetty.service , kde bude asi toto:

[Unit] Description=rungetty [Service] Type=idle ExecStart=/sbin/rungetty -u root -g root -w /root/ tty1 /usr/local/sbin/homedircp.sh user guest Restart=always

Tento nový runlevel na konci namiesto klasického login promptu spustí skript s dvoma parametrami - názvami účtov, ktorý nám zmaže obsah domovského adresára účtu guest a nakopíruje nám tam čistý domovský adresár účtu user . Ďalej tu máme poriešené niektoré detaily, ktoré som spomínal vyššie a aj jednu drobnosť, ktorá sa ešte vysvetlí neskôr. Následne sa logneme na účet guest . Skript obsahuje:

#! /bin/bash rm -rf /home/$2/* rm -rf /home/$2/.[!.]* rm -rf /home/$2/..?* cp -rP --preserve=mode --no-preserve=ownership --remove-destination /home/$1/* /home/$2/ cp -rP --preserve=mode --no-preserve=ownership --remove-destination /home/$1/.[!.]* /home/$2/ cp -rP --preserve=mode --no-preserve=ownership --remove-destination /home/$1/..?* /home/$2/ rm -rf /home/$2/.vnc/ rm -f /home/$2/.profile && mv -T /home/$2/.profile.guest /home/$2/.profile mv -T /home/$2/.config/autostart/exvar.desktop.guest /home/$2/.config/autostart/exvar.desktop chown -R $2:$2 /home/$2/ login -f $2

No a samozrejme máme nakonfigurovaný zavádzač patrične k tomu. S konfiguráciou Grubu sa detailne nebudem zapodievať, len zhrniem, na čo všetko treba myslieť:

GRUB_DISABLE_RECOVERY=true - recovery kraviny sú zbytočné

- recovery kraviny sú zbytočné GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true - UUID by len komplikovalo veci pri klonovaní systému na ďalšie stroje

- UUID by len komplikovalo veci pri klonovaní systému na ďalšie stroje heslo

dve položky v menu: jedna pre normálny boot systému a druhá s parametrom jadra systemd.unit=multi-user-rungetty.target , ktorá je predvolená a má parameter --unrestricted

Debian (a odvodené distrá) majú jednu nepríjemnú vlastnosť - pri update sa súbor /boot/grub/grub.cfg svojvoľne prepisuje. Je to (asi) preto, lebo tento súbor nie je určený na ručné úpravy. Bohužiaľ, niektoré veci sa v Grube dajú nastaviť iba tak, že sú natvrdo zapísané do tohoto súboru (napríklad to, pre ktoré položky v menu má platiť heslo a pre ktoré nie). Archlinux má tento problém poriešený, ale v Debiane to vidím ako problém. Preto mám tento súbor skopírovaný (pri update ho nahrám späť). Tiež ešte odporúčam nastaviť práva na konfigy zavádzača: /boot/grub/grub.cfg na 0600 a /etc/grub.d/40_custom na 0700 (lebo hash hesla).

Ďalšie (blbuvzdorné) nastavenia systému

Ešte máme aplikovaných pár nastavení, ktoré by mali brániť tomu, aby užívateľ postláčal nejaké tlačidlá a niečo tým pobabral. Nebudem to rozpisovať podrobne, iba sumár:

v systemd povypínať viaceré TTY (stačí jeden) a funkciu ACPI tlačítok;

v systemd tiež používam KillUserProcesses=yes (vysvetlím nižšie);

v X-kách vypnúť klávesové skratky ctrl+alt+backspace a ctrl+alt+fn;

v kerneli vypnúť čarovné SysRq klávesové skratky;

systemd má ešte klávesovú skratku ctrl+alt+delete (myslím, že pre reštart).

Konfiguračnú možnosť KillUserProcesses=yes používam kvôli VNC serveru. Pri vzdialenom prihlásení na účet user sa spustí VNC. Ak odhlásim Xfce sedenie, VNC server sa vypne (je to tak v jeho konfigurácií - viď vyššie). Takto je to žiaduce, lebo keď sa ukončí Xfce sedenie, VNC server už nemá prečo bežať. Ak by som ho teda chcel znova použiť, musím ho ručne spustiť (resp. sa to udeje pri novom logine). Preto namiesto toho neodhlasujem Xfce sedenie, ale iba odpojím VNC klienta (môžem sa hocikedy opäť pripojiť) - rátam však s tým, že pri odhlásení sa VNC server vypne - keby sa tak nestalo, pri novom logine by mi to pyskovalo chyby, ze VNC server už beží a podobne. Skrátka chcem, aby VNC bežal iba vtedy, keď je účet user prihlásený vzdialene.

PolicyKit trampoty

Veľkým problémom je PolicyKit. Umožňuje totiž aj bežným userom vypnúť alebo reštartovať systém. Nastaviť toto mi príde rovnako krkolomné ako vytvárať nový target v systemd.

Najprv si treba prejsť nainštalované PK "akcie" v /usr/share/polkit-1/actions a premyslieť, ktorých nastavenie chceme zmeniť a podľa nich potom vytvoriť konfiguračné súbory /etc/polkit-1/localauthority/50-local.d/*.pkla . Tieto konfiguráky by mali obsahovať niečo ako toto:

[Configuration] Identity=unix-user:guest Action= # doplniť podľa zdrojových akcií ResultAny= # doplniť no | yes | auth_admin ResultActive= # doplniť no | yes | auth_admin ResultInactive= # doplniť no | yes | auth_admin

Položky Identity a Action môžu obsahovať zoznam oddelený bodkočiarkou. Viac na man 8 pklocalauthority .

Pravidelné čistenie užívateľského účtu

Účet guest je dobré pravidelne vyčistiť. Manuálne sa to dá urobiť asi tak, že odhlásime užívateľa guest (resp. odhlásime Xfce sedenie) a o sekundičku sa zase prihlási, čistý ako novorodenec (o to sa postará skript reštartovaný systemd). Toto máme zautomatizované následovne.

V crone spúšťam každú minútu skript, ktorý si overí, ako dlho užívateľ nepoužíva počítač - ak táto doba presiahne patričný počet minút (prvý parameter skriptu), skript odhlási Xfce sedenie. Skript tiež kontroluje, či nie je prihlásený aj iný užívateľ, lebo nie je veľmi žiaduce, aby riešil tieto veci, kým je tam prihlásený správca. (Pôvodne sa totiž uvažovalo o tom, že po vyčistení účtu sa počítač uspí. Neskôr sa toto ukázalo ako nežiaduce - preto mám patričné riadky zakomentované.) Tuná je príslušný skript:

#! /bin/bash LOGIN=$( w -hs | sed -e '/^guest.*$/d' ) TIMEMS=$( DISPLAY=:0 XAUTHORITY=/home/guest/.Xauthority xprintidle ) TIMEM=$( echo $(( $TIMEMS / 1000 / 60 )) ) if [ -z "$LOGIN" ] then if [ $TIMEM -lt $1 ] || [ -z $TIMEM ] then exit 0 else su guest -c "DISPLAY=:0 DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=$( cat /tmp/guestvar ) xfce4-session-logout --logout" #sleep 5 #/bin/systemctl suspend fi else exit 0 fi

Komplikácia je zariadiť, aby sa odhlásilo správne sedenie pod správnym účtom. Táto časť je riadne prasácka. Mne to fungovalo iba za predpokladu, že sa zadali riadne premenné $DISPLAY a $DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS (a ešte sa použilo aj su ). S prvou premennou nie je problém. Druhú som vypľul do súboru /tmp/guestvar pri prihlásení účtu guest - ako vidieť, táto sa následne načítava v skripte.

Problém je nastaviť účtu guest , aby tú premennú do toho súboru vypľul. Ide o to, že sa to musí diať iba pri účte guest (ale nie pri účte user ) - no účet guest preberá nastavenia účtu user ). Riešil som to nasledovne. Mám drobný skriptík s nasledovným obsahom:

#! /bin/bash rm -f /tmp/guestenv echo -n $DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS > /tmp/guestvar exit 0

Cez klikátko v Xfce v účte user som nastavil, aby sa tento skript spúšťal po štarte. Zároveň som však príslušný konfigurák /home/user/.config/autostart/exvar.desktop premenoval na /home/user/.config/autostart/exvar.desktop.guest . Tento súbor sa potom pre účet guest premenuje späť - to je posledná z drobných "opráv", ktoré vykoná skript čistiaci domovský adresár.

Záver

Celé to funguje viac-menej spoľahlivo. Je to určite stabilnejšie a z dlhodobého hľadiska udržateľnejšie ako iné riešenie - nainštalovať Windowsy, naplácať tam kadejaký freeware (s pochybnou licenciou) aby si tam študent ani neprdol (ktorý ale zároveň nahádže polená pod nohy aj správcovi) a prestať sa starať. Ako výhodu tiež vidím plnohodnotné desktopové prostredie, na rozdiel od všelijakých komerčných kioskov bežiacich na prastarých verziách IE a Windows XP, ktoré okrem prehliadania webu (a kopec reklám) neposkytujú nič viac. Tiež si myslím, že prípadné zmeny v konfigurácií sú veľmi pohodlné a je možné ich vykonať bez ohľadu na to, či študent pracuje alebo nie.

V závere ešte zhrniem chyby, ktoré to má a ktoré by chcelo vyladiť.

Export premennej $DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS do súboru pre použitie v skripte, ktorý odhlasuje Xfce sedenie. Stačilo by napríklad, aby študent zmazal súbor s premennou (alebo ho zmenil) a celé čistenie účtu zlyhá, pretože už nedôjde k automatickému odhláseniu. Opraví sa to samo pri ručnom odhlásení, ale to si už vyžaduje manuálny zásah.

Druhá vec je spúšťanie skriptu pre čistenie účtu cez rungetty - takto som to používal pri starších verziách Debianu spred čias systemd - vtedy sa to dalo ľahko nastaviť v /etc/inittab - je to teda také dedičstvo, ktoré by sa iste dalo urobiť priamo cez systemd.

Ak dôjde k výpadku elektrickej energie a študent bude svedkom menu zavádzača pri reštarte, ľahko môže stlačením klávesy nechať vysieť stroj v menu zavádzača, pričom k bootu nedôjde (vďaka heslu našťastie neurobí nič iné).

Konfigurácia hesla zavádzača je ďalšia slabina, lebo treba na to myslieť pri aktualizáciách - Debian si prepisuje /boot/grub/grub.cfg a teda môže dôjsť k stavu, že po aktualizácii (a reštarte) zostane boot vysieť a čakať na zadanie hesla (nehovoriac, že menu bude iné ako človek očakáva).

Nuž to by bolo všetko. Vďaka všetkým, čo to vydržali do konca. Verím, že niekto využije moje nápady a myšlienky a zároveň sa teším na podnetnú diskusiu.

