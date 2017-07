Nové železo

×

Tak. Spravil som osudové rozhodnutie - chcem vymeniť domácu mašinu. Chcel by som si nový stroj poskladať sám a potreboval by som v tomto nejaké rady - preto teda prosím ctenú komunitu o ne. Ide hlavne o to, akých výrobcov komponentov zvoliť dnes, keď kvalitu výrobcovia kvôli dopytu splachujú do kanála.

Obstarožný laptop zo študentských čias akosi nestíha a je to vlastne stará haraburda, aj keď slúži(l) dobre. Sami však uznáte, že 2 GB operačnej pamäte a nejaké core2duo je už celkom retro, laptop už predsa má... veď to bude už takmer osem rokov! A nekupoval som žiadnu pecku, je to jeden z lowendových Thinkpadov (z dnes uz neexistujúcej rady) SL500. Z pochopiteľných dôvodov by som toto chcel vymeniť za niečo iné a rozhodol som sa pre skladačku. Tak trochu s hanbou sa priznávam, že som si ešte nikdy neskladal stroj, vždy som mal buď skladačku z obchodu, laptop alebo (neskôr v práci) značkový stroj. Povedal som si, že je načase toto zmeniť, lebo pri skladačke sa zase dačo naučím a budem mať presne taký stroj, ako chcem. Problém však je v tom, že vôbec netuším, od akých výrobcov nakupovať, na čo si dávať pozor a podobne - preto dúfam, že mi niekto problematiky znalý poradí.

Nemám nejaké extra požiadavky - chcel by som však, aby mi to pár rokov vydržalo bez ďalších investícií. Na stroji bude bežať Archlinux a bude sa používať na surfovanie po webe, kancelársky balík, prehrávanie multimédií, rôzne hranie sa zo systémom, sem-tam drobné programovanie, VM v Qemu na otestovanie voľačoho a podobne... Hry, ťažba kryptomien, spracovanie videa, 3D grafika - to sú všetko veci, ktoré určite nebudem prevádzkovať. Som zvyknutý na otvorené ovládače a v tomto nechcem nič meniť. Výkonovo to preto nemusí byť nič extra, ale zase nechcem tie najlacnejšie low-endové komponenty, na ktoré budem iba nadávať, resp. z rozbehaním ktorých budú iba samé problémy. Chcem klasickú veľkosť dosky a skrinky bez extra nárokov na dizajn. Tiež nechcem všetko objednávať nevedno odkiaľ - uprednostnil by som komponenty bežne dostupné v obchodoch. Predpokladám (chcel by som) za skrinku, zdroj, dosku, procesor, pamäte a grafickú kartu utratiť tak 700 - 800 eur.

Nuž... čo by som asi chcel? V poslednej dobe sa veľa hovorí o prúseroch Intelu a úspechoch AMD a tiež o zlepšujúcom sa postoji AMD k otvoreným ovládačom. Preto uvažujem týmto smerom - chcel by som nejaký Ryzen.

1. Neurobím hlúposť s Ryzenom, čo sa podpory Linuxu týka? A čo sa výkonu týka (KVM)?

Na základnej doske sa dnes toho dá veľa posrať, keďže je v nej kaďečo integrované. Hlavne mám trocha strach z tých dnešných UEFI. Fajn by bola možnosť vypnúť secureboot a nastaviť legacy bootovanie. Nepotrebujem možnosť klikať myšou v UEFI, ale zároveň by mohlo byť fajn nemať nejakého osekaného kripla, kde je možnosť nastaviť čas ako "Advanced feature". Podpora viac ako pár mesiacov je samozrejme vítaná. Na čo všetko si dať pozor pri základných doskách?

2. Akého výrobcu základnej dosky?

3. Čo audio a LAN? Akým výrobcom čipov sa vyhnúť čo sa týka kvality (podpory)?

Čo sa grafických kariet týka, som zvyknutý na Intelácke APU. Čo pozerám ponuky, nie každé CPU je zároveň APU a nie každá základná doska má grafické výstupy pre APU... Dokonca som zahliadol dačo ako základná doska s integrovaným grafickým čipom. Keďže nepotrebujem veľký grafický výkon, ešte budem musieť zvážiť, ktorou cestou sa vydať. V prípade dedikovanej karty by som asi tiež uvažoval smerom k AMD.

4. Akého výrobcu grafickej karty zvoliť?

5. AMD GPU a otvorené ovládače - je to OK?

Takisto by som poprosil o radu ohľadom výrobcov skriniek a zdrojov. Do čoho by ste dnes šli? Pred nejakým časom som na toto pozeral a všimol som si nadávať ľudí na úpadok niektorých kedysi považovaných značiek.

6. Aký výrobca skrinky a zdroja?

Vopred veľká vďaka za Vaše odpovede.

