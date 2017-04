×

CSIRT.CZ upozorňuje na chybu v prohlížečích Chrome a Firefox umožňující vytvořit phishingovou stránku, kterou lze jen velmi těžko identifikovat jako závadnou. Chyba spočívá v implementaci ochrany proti dávno známému útoku homograph attack . Čínský bezpečnostní expert Xudong Zheng zjistil, že ochrana proti tomuto útoku selže v okamžiku, kdy doménové jméno obsahuje všechny znaky v jiném jazyce. Viz například аррӏе.com vs. apple.com nebo еріс.com vs. еріс.com .

19.4. 17:44 | IT novinky

České centrum pro investigativní žurnalistiku (ČCIŽ) publikovalo na svých stránkách článek s názvem Je česká státní správa „rukojmím Microsoftu“? . Drtivá většina české veřejné správy je závislá na výrobcích softwarového gigantu Microsoft – a nijak zvlášť jí to nevadí.

V diskusním listu Thunderbird planning vývojáři poštovního klienta Thunderbird řeší, zda by nebylo možné budoucí Thunderbird postavit nad webovými technologiemi, tj. nad Electronem, stejně jako například Nylas Mail . Gecko , nad kterým je Thunderbird postaven, se má hodně změnit. V plánu je odstranění vlastností , které Firefox už nepotřebuje, ale Thunderbird je na nich závislý [ Hacker News , reddit ].

Správce oken howm, úvodní seznámení

včera 23:37 | Přečteno: 221× | howm |

howm je správce oken (window manager -- WM) pro X. Konkrétně patří do skupiny tzv. tiling window managers. Co se týká různých WMs, tak velmi dobrým zdrojem informací je např. wiki.archlinux.org. V tomto letmém úvodu vás seznámím hlavně, proč jsem si ho vybral já. Budu vás tak trochu lákat k jeho (vy)zkoušení.

Proč zrovna howm?

Jak již bylo řečeno, tak různých správců oken existuje nepřeberné množství, ale určitě si kladete otázku, proč zrovna howm? Proč bych se měl zdržovat zkoušením tohoto WM? Na tomto místě vás budu trochu lákat:

Je lehkotonážní. Je opravdu nenáročný na systémové prostředky.

Konfiguruje se výhradně přes plain text soubory/skripty (samozřejmě není problém do konfigurace zakomponovat binárku).

Má opravdu svoji logiku ("rozdělení funkcí"). Tady jenom zmíním, že k svému chodu potřebuje de facto pouze programy howm (to je samotný správce oken), sxhkd (což je daemon odchytávající stisknutí/uvolnění kláves a výkonává akce s tím spojené -- hlavně spouštění programu cottage , který slouží jako jakési rozhraní k funkcím howm.

(to je samotný správce oken), (což je daemon odchytávající stisknutí/uvolnění kláves a výkonává akce s tím spojené -- hlavně spouštění programu , který slouží jako jakési rozhraní k funkcím howm. Podporuje práci v "režimech" (o tom více jindy) normal, focus nebo floating. Ale není problém přidat režim(y) vlastní.

Co bude potřeba

Budete potřebovat programy howm (použil jsem git verzi), sxhkd a cottage (opět jsem použil git verzi). Plus budou potřeba závislosti těchto programů. Co se týče Arch Linuxu, tak sxhkd je v oficiálním repu (community), git verzi howm a git verzi cottage nainstalujte s pomocí AUR.

První kroky

Pokud máte nainstalováno, tak super, pokračujte ve čtení.

Na úplný úvod bych chtěl trochu zabrousit na téma "jak to funguje". howm je tedy správce oken a (zjednoduššeně) vykonává tedy všechno, co souvisí s okny (v angličtině se můžete setkat i s pojmem "frame"). sxhkd je tzv. "hotkey daemon", což znamená, že je to aplikace odchytávající klávesnici (resp. stisk/uvolnění kláves). Na základě stisku kombinace kláves, v našem případě, je většinou programem sxhkd vyvolán program cottage , který opět spustí/vyvolá akci, kterou obslouží howm. Takto jsou tedy tyto programy poslepovány.

Chtěl bych ještě dodat snad nejdůležitější: Všechny klávesové zkratky (kombinace kláves) a akce s tím spojené lze (z)měnit (viz plain text soubory "${HOME}/.config/sxhkd/sxhkdrc_{normal,focus,floating}" . Každý se může v tomo nastavování vyřádit dle libosti. A navíc vám k tomu postačí libovolný plain text editor.

Konec teorie aneb rychlý skok do praxe

Zde uvádím "minimální konfiguraci", tedy takovou konfiguraci, která je sice funkční, lze na ní stavět, ale téměř nic vlastně "neumí". Pokud budu mít čas a chuť, tak po delší době zkoušení howm napíšu další zápisek.

### "${HOME}/.xinitrc": howm -c "${HOME}/.config/howm/howmrc" ### "${HOME}/.config/howm/howmrc": #!/bin/bash rm "${HOME}/.config/sxhkd/sxhkdrc" && ln -s "${HOME}/.config/sxhkd/sxhkdrc_normal" "${HOME}/.config/sxhkd/sxhkdrc" sxhkd -c "${HOME}/.config/sxhkd/sxhkdrc" & cottage -c border_px 4 ### Dále je potřeba z adresáře "howm/examples" ("/usr/share/howm/examples") ### zkopírovat soubory "sxhkdrc_{normal,focus,floating}" do adresáře "${HOME}/.config/sxhkd" ### howm totiž pracuje buď v režimu "normal", nebo "focus", nebo "floating", ### ale o tom se rozepíšu třeba jindy. ### Jelikož postupujete dle "mého návodu", tak bude potřeba ještě (před prvním spuštěním howm): ln -s "${HOME}/.config/sxhkd/sxhkdrc_normal" "${HOME}/.config/sxhkd/sxhkdrc" ### Vysvětlení: sxhkd (v našem případě) pracuje v jednom z režimů (normal, focus nebo floating) a ten aktuální režim označuje prostě "sxhkdrc". Pokud vás toto zajímá víc, tak si prohlédněte soubory "sxhkdrc_{normal,focus,floating}"

Hodnocení: 100 % špatné • dobré

Komentáře

Vložit další komentář

dnes 10:45

Re: Správce oken howm, úvodní seznámení dnes 10:45 Josef Kufner | skóre: 67Re: Správce oken howm, úvodní seznámení

dnes 10:47 Petr

Re: Správce oken howm, úvodní seznámení dnes 10:47 PetrRe: Správce oken howm, úvodní seznámení

Založit nové vlákno • Nahoru