×

Jedná se o chybu stability. Možná jste si někteří už zvykli, přidávat do grubu na BayTrailovém hardwaru intel_idle.max_cstate=1, aby počítač náhodně nezamrzal [ phoronix ]. Dělají to jenom některé modely hardwaru, zdaleka ne každý BayTrail je postižen, ale i tak je to zákeřné a je to otrava. V příslušném kernelovém záznamu o chybě zřejmě konečně vykrystalizovala záplata , která by se časem mohla dostat do vanilky (předběžným odhadem ne dříve než 4.11).

Do 30. března se lze přihlásit do dalšího kola programu Outreachy , jehož cílem je přitáhnout do světa svobodného a otevřeného softwaru lidi ze skupin, jež jsou ve světě svobodného a otevřeného softwaru málo zastoupeny. Za 3 měsíce práce, od 30. května do 30. srpna 2017, v participujících organizacích lze vydělat 5 500 USD . Jedná se již o 14. kolo tohoto programu .

Ďalšie zmeny v storage v Google Chrome

15.2. 11:42 | Přečteno: 488× | hardware | poslední úprava: 15.2. 12:35

Môj minulý zápis sa takmer naplnil. V najnovšom Chrome došlo k ďalšej zmene v storage. Asynchrónnu síce nezrušili ale zrušili local storage pre lokálne stránky (file://).

Zrejme ide o bezpečnosť (ak by ste napr. uložili stránku na disk a tá si uloží niečo do local storage tak iná stránka uložená na disk by to mohla prečítať lebo obe sú na file://home/...).

Pre mňa to má jednu významnú nevýhodu. Doteraz som testoval a ladil rozšírenia a aplikácie práve z disku. Toto teraz už nie je možné (ak používate local storage).

U normálnych rozšírení to nie až taký veľký problém. Ak máte napr. uBlock origin tak nastavenia sú v extension://cjpalhdlnbpafiamejdnhcphjbkeiagm/dashboard.html. Podobne si môžete otvoriť aj lokálne nainštalované rozšírenie.

Problém je u packaged aplikácií. Tie nedovolia otvoriť vlastnú stránku v novom tabe. Dá sa použiť to ich ladenie v Aplikácií v Chrome lenže potom je konzola a stránka v samostatných oknách a vždy keď spravím refresh tak sa okná zatvoria, znova otvoria a stratí sa fokus. Ladenie v tabe je oveľa lepšie lebo pri refreshi nič nemizne a fokus ostáva presne tam kde ho chcete.

Riešením je podľa mňa len skopírovať aplikáciu do iného adresára (napr. inotify+rsync) a mať tam iný manifest ktorý miesto packaged aplikácie bude normálne rozšírenie. To potom môžete normálne ladiť v tabe.

Hodnocení: 67 % špatné • dobré

Komentáře

Teraz ma napadlo že by to mohlo byť nastavenie uBlock origin. V chrome://settings/content je zaškrtnuté "Block third party cookies and site data". Po odškrtnutí storage normálne funguje. Na mojom stroji nechcem ukladať third party cookies takže to nechám blokované.

Vložit další komentář