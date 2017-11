×

HP MicroServer Gen 10 - UPDATE

processor : 0 vendor_id : AuthenticAMD cpu family : 21 model : 96 model name : AMD Opteron(tm) X3216 APU stepping : 1 microcode : 0x6006118 cpu MHz : 1200.000 cache size : 1024 KB physical id : 0 siblings : 2 core id : 0 cpu cores : 1 apicid : 16 initial apicid : 0 fpu : yes fpu_exception : yes cpuid level : 13 wp : yes flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good acc_power nopl nonstop_tsc extd_apicid aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq monitor ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw ibs xop skinit wdt lwp fma4 tce nodeid_msr tbm topoext perfctr_core perfctr_nb bpext ptsc mwaitx cpb hw_pstate vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 xsaveopt arat npt lbrv svm_lock nrip_save tsc_scale vmcb_clean flushbyasid decodeassists pausefilter pfthreshold avic overflow_recov bugs : fxsave_leak sysret_ss_attrs null_seg bogomips : 3193.91 TLB size : 1536 4K pages clflush size : 64 cache_alignment : 64 address sizes : 48 bits physical, 48 bits virtual power management: ts ttp tm 100mhzsteps hwpstate cpb eff_freq_ro acc_power [13] processor : 1 vendor_id : AuthenticAMD cpu family : 21 model : 96 model name : AMD Opteron(tm) X3216 APU stepping : 1 microcode : 0x6006118 cpu MHz : 1200.000 cache size : 1024 KB physical id : 0 siblings : 2 core id : 1 cpu cores : 1 apicid : 17 initial apicid : 1 fpu : yes fpu_exception : yes cpuid level : 13 wp : yes flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good acc_power nopl nonstop_tsc extd_apicid aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq monitor ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw ibs xop skinit wdt lwp fma4 tce nodeid_msr tbm topoext perfctr_core perfctr_nb bpext ptsc mwaitx cpb hw_pstate vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 xsaveopt arat npt lbrv svm_lock nrip_save tsc_scale vmcb_clean flushbyasid decodeassists pausefilter pfthreshold avic overflow_recov bugs : fxsave_leak sysret_ss_attrs null_seg bogomips : 3192.83 TLB size : 1536 4K pages clflush size : 64 cache_alignment : 64 address sizes : 48 bits physical, 48 bits virtual power management: ts ttp tm 100mhzsteps hwpstate cpb eff_freq_ro acc_power [13]

Testovanie

$ sudo hdparm -Tt /dev/sda /dev/sda: Timing cached reads: 2840 MB in 2.00 seconds = 1420.05 MB/sec Timing buffered disk reads: 552 MB in 3.00 seconds = 183.83 MB/sec

Mám k dispozícii HP Microserver Gen 10 s Debianom 9.2 (amd64) ak by niekto chcel nejaké testovačky napíšte do diskusie. Taktiež podvečer pridám k HW záznamom. Hardware AMD Opteron X3216 Dual-Core (1.60GHz - 3Ghz, 2 compute Cores / 4 graphic Cores / 1MB / 12-15W)8GB (1 x 8GB) PC4-2400T DDR4 SDRAM unbuffered ECC (2400MHz). Celkom 2 pamäťové sloty max 32GB RAM.integrovaný dvojportový Broadcom BCM5720 Gigabit Ethernet Adapter.integrovaný Marvell 88SE9230 PCIe RAID Controller (RAID 0/1/10).celkom 4 pozície pre Non-hot-plug 3,5 "SATA HDD" (bez klietok na HDD, staci na HDD nasrubovat skrutky a zalozit do sachty) + 1 x moznost osadenia optickej mechaniky alebo SSD disku (disky/opt. mechanika nie sú súčasťou)1 x 200W Non-Hot Plug, Non-Redundant Power Supply.1 x zadný VGA, 2 x zadné Display port 1.2, USB 2.0 Porty (2 x zadný, 1 x interné), USB 3.0 Porty (2 x zadný, 2 x predné), 2 x RJ-45 (10/100 / 1000 bits / s).Ultra Micro Tower (23,5 x 23,0 x 25,4 cm).- chyba ILO 4 oproti modelu HP Microserver Gen 8(disk ST3000DM008-2DM166)

