×

Simon Long představil na blogu Raspberry Pi novou verzi 2017-06-21 linuxové distribuce Raspbian určené především pro jednodeskové miniaturní počítače Raspberry Pi. Společně s Raspbianem byl aktualizován také instalační nástroj NOOBS (New Out Of the Box Software). Z novinek lze zdůraznit IDE Thonny pro vývoj v programovacím jazyce Python a především offline verzi Scratche 2.0 . Ten bylo dosud možné používat pouze online. Offline bylo možné používat pouze Scratch ve verzi 1.4. Z nového Scratchu lze ovládat také GPIO piny. Scratch 2.0 vyžaduje Flash .

Logik Joe

25.6. 19:50 | Přečteno: 525×

Znovu jsem si po dlouhé době přečetl sci-fi povídku Logik Joe a vzpomněl jsem si při tom na Bystroushaakův zápisek Budoucnost. Nechci teď s ním nějak polemizovat, ale píšu to tu proto, že tato povídka je přesně případ té vzácné výjimky, kdy si autor dokázal extrapolovat vývoj výpočetní techniky překvapivě dobře.

Povídku A Logic Named Joe, jak se v originále jmenuje, napsal Murray Leinster a poprvé vyšla v roce 1946 (ano, to není překlep). V češtině pak roku 1988 jako Logik Joe ve sbírce Roboti a androidi v překladu Jindřicha Smékala.

Jen pro připomenutí, ve zmiňovaném roce 1946 byl uveden do provozu ENIAC a málo kdo by si dnes z hlavy dokázal vzpomenout na nějaký další příklad počítače z té doby, pokud není nadšenec do historie výpočetní techniky (což je ale dáno z části tím, že jiné počítače byly nějakou dobu vzhledem ke svému vojenskému nasazení tajné, viz. např. starší Colossus).

A přitom Murray Leinster si dokázal více méně představit něco jako osobní počítač (které jsou ve světě jeho povídky všudypřítomné, používané jak pro ryze pracovní účely, tak v domácnostech), globální počítačovou síť, klient server architekturu a datová centra, on-line služby, vyhledávač, ... a to včetně některých problémů, které z toho všeho plynou. Nechci tu být moc konkrétní, povídka je to vtipná a krátká (nečekejte nějakou složitou zápletku nebo hlubokou úvahu), a tak nechci moc spoilerovat (všechno co jsem zatím napsal je zřejmé už ze samotného začátku povídky).

Pokud si to navíc čtete dnešníma očima, nemůžete se ubránit některým analogiím s tím, co je dnes běžné, aniž by se autor snažil něco takového naznačit - pochopitelně. Stejně tak Google neexistoval v době, když jsem tu povídku četl kdysi na základní škole já, aniž bych měl přímou zkušenost používáním internetu. Takže se mi dnes na ní zdá nejzajímavější to, co mi buď tenkrát vůbec nedocházelo nebo jsem nepovažoval až za tak zajímavé. Nutné ovšem dodat, že tenkrát jsem nijak nezkoumal jak je ta povídka stará.

Dál může být z dnešního pohledu zajímavé, jak si autor představoval cenzuru nebo otevřenost na síti, ale jak jsem psal už výše, tohle asi nebyl jeho hlavní cíl.

Pokud vás to zaujalo, originální anglickou verzi si můžete přečíst hned, ale český překlad se mi na webu přímo najít nepodařilo (takže si budete buď muset sehnat výše zmiňovanou knihu nebo prostě líp hledat).

Hodnocení: 88 % špatné • dobré

Anketa

Četli jse někdy dřív povídku Logik Joe? Ano ( 50 % )

Ne ( 50 % )

Celkem 20 hlasů



Komentáře

Vložit další komentář

25.6. 22:17 Rad

Re: Logik Joe 25.6. 22:17 RadRe: Logik Joe

včera 07:56

Re: Logik Joe včera 07:56 jozka | skóre: 19 | blog: jozkovo Re: Logik Joe

včera 10:40 Honz

Re: Logik Joe včera 10:40 HonzRe: Logik Joe

včera 12:36

Re: Logik Joe včera 12:36 Bystroushaak | skóre: 32 | blog: Bystroushaakův blog | PrahaRe: Logik Joe

včera 14:09

Re: Logik Joe včera 14:09 pc2005 | skóre: 33 | blog: GardenOfEdenConfiguration | déšť a kopceRe: Logik Joe

Založit nové vlákno • Nahoru