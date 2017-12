×

Ako stiahnut knihu z books.google.com

Přečteno: 222×

wget https://njw.name/getxbook/getxbook-1.2.tar.xz tar xf getxbook-1.2.tar.xz cd getxbook-1.2 make sudo make install

getxbookgui

https://books.google.sk/books?id=cHXZJE2qEycC&pg=PA416&dq=linux+cz&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiDwsPXqqXYAhWByaQKHVLxAOUQ6AEIRDAE#v=onepage&q=linux%20cz&f=false

cHXZJE2qEycC

getgbook id-knihy getgbook cHXZJE2qEycC

73 downloaded 24% done 74 downloaded 25% done 75 downloaded 25% done 76 downloaded 26% done 77 downloaded 26% done PA82 not found 26% done PA83 not found 27% done

convert *.png nazov_knihy.pdf

Pri vyhladavani informacii na internete sa casto stane, ze sa clovek preklika az na books.google, kde sa nachadzaju on line knihy. Niektore knihy cloveka zaujmu a tak uvazuje ako by sa k danej knihe dostal (resp. ako by sa kniha dostala k nemu). Moznosti su minimalne dve. Knihu si kupis, nakoniec na books.google je velky button "Buy Ebook", alebo si ju stiahnes.Stiahnut knihu, ktoru autor ponuka na predaj nie je velmi moralne a eticke, pretoze autor sa s knihou urcite natrapil a niekedy je to aj jeho chlebicek. Ale zase na druhu stranu, poznam aj takych autoroch (hlavne profaci na VS), ktorim knihu niekto napisal (doktoranti/podriadeny na katedre atd ...) a predavaju ju ako by to bolo ich dielo. Nemal som na VS rad ludi takeho charakteru, ale bohuzial su aj taky.Dobre stacilo! Tu pojde o to ako si stiahnut knihu z books.google. Este podoktnem to, ze na books.google nie su kompletne knihy, vzdy je v knihe urcita cast vynechana (niekolko stran). Napr. vcera som stiahol knihu, ktora ma oficialne 445 stran a ja som stiahol len 105 stran. Pokial nejde o nejaku ucelenu knihu, ze clovek potrebuje mat komplet knihu aby z tej knihy nieco mal, tak asi to nema vyznam. Ale ak niekto potrebuje nieco konkretne (napr. nejaky vypocet z elektro, alebo nejaku konfiguraciu z apache, php atd ....) tak to celkom aj staci.Ako na to:Z tohto webu je potrebne stiahnut getxbooks (v dobe pisania clanku tam bola ver. 1.2)Teraz mozeme program spustit prikazomV programe sa nachdza jedno pole pre ID knihy, alebo url knihy a jeden buton "download" Uplne staci ked do txt pola zadame url. Kludne mozeme zadat aj ID. Majme napr. linkID je to, co je medzi "id" a "&" cize pre nas to budeJe mozne stahovat aj cez prikazovy riadok. Prikaz by bolCi uz gui aplikacia, alebo terminal nam v realnom cese zobrazuje info, ktore stranky boli stiahnute a ktore sa nepodarilo stiahnutTeraz uz len cakame az sa nam cela kniha stiahne. Knihu najdeme v tom adresary, kde je aj getxbook a adresar ma nazov ID (cize v nasom pripade "cHXZJE2qEycC".Jednotlive stranky knihy su vo formate png. Ak by sme chceli mat knihu ako celok v pdf, tak si ju mozeme prekonvertovat ako celok do jedineho pdf suboru.V terminali zadame jednoduchy prikazTo by malo byt vsetko.

