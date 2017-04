×

Update 4.50 pro PS4 rozbil WiFi

dnes 11:05 | Jiné

Hodnocení: - zatím nehodnoceno špatné • dobré zatím nehodnoceno

Komentáře

Před nějakým měsícem vyšla pro PS4 aktualizace firmwaru, 4.50. Po jeho instalaci se spousta uživatelů nemůže připojit přes WiFi/n s WPA2. Workaround pro mě fungoval, že jsem přepnul router z b/g/n na b/g. Bohužel to přináší lag a pomalé připojení, obzvláště to pak vadí pro PC. Čekal jsem měsíc, jestli to opraví. Zdá se, že opravy se nikdy nedočkám. Předpokládám, že když je firmware nedílnou součástí konzole a že musí být vždy aktuální (jinak nefunguje nic online), tak to můžu dát na reklamaci, jako závadu (nefunkční připojení k wifi/n)? Když si zároveň s sebou přinesu na prodejnu router a předvedu jim to, musí reklamaci uznat (takže žádné vrácení zpět "závada nenalezena")? Co mě štve, že si budu muset vyplácat den dovolené, abych jim mohl hodit kus šrotu na hlavu. Na druhou stranu jsem rád, protože od prvního dne to hučí jak letadlo.

Vložit další komentář

dnes 11:32

Re: Update 4.50 pro PS4 rozbil WiFi dnes 11:32 luv | skóre: 16 | blog: luv Re: Update 4.50 pro PS4 rozbil WiFi

dnes 11:34

Re: Update 4.50 pro PS4 rozbil WiFi dnes 11:34 luv | skóre: 16 | blog: luv Re: Update 4.50 pro PS4 rozbil WiFi

Založit nové vlákno • Nahoru