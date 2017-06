×

Čištění PS4

Poslední dobou mi v PS4 začal hučet ventilátor. Podle videí na youtube jsem se pustil do rozebírání, že profouknu ventilátor a žebra chladiče, v domnění, že opět ztichne. A ztichnul, buhužel úplně. Na videu odpojovali kablík zdroje s komentářem "zatáhněte nahoru a on vyleze". Zatáhnul jsem, jenže kablík nevylezl z konektoru, ale konektor vylezl z desky i s kablíkem. Přiletovat asi není kam, vytrhlo to i kus tišťáku z té desky. Teď babo raď. Stojím před dilema koupit nebo nekoupit novou konzolu. Na PS4 mám spoustu rozehraných her, jenže při vložení disku do nové konzole to prý celý disk reformátuje. Nějak se to šifruje klíčem závislím na sériovém čísle konzole nebo co. Data z toho nikdo nedostane. Hrát všechno od znovu, když skoro nemám na nic čas, to mě moc neláká.

