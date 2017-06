×

Simon Long představil na blogu Raspberry Pi novou verzi 2017-06-21 linuxové distribuce Raspbian určené především pro jednodeskové miniaturní počítače Raspberry Pi. Společně s Raspbianem byl aktualizován také instalační nástroj NOOBS (New Out Of the Box Software). Z novinek lze zdůraznit IDE Thonny pro vývoj v programovacím jazyce Python a především offline verzi Scratche 2.0 . Ten bylo dosud možné používat pouze online. Offline bylo možné používat pouze Scratch ve verzi 1.4. Z nového Scratchu lze ovládat také GPIO piny. Scratch 2.0 vyžaduje Flash .

Trend hlučných konzolí

Tento zápisek má za cíl postěžovat si na hlučná zařízení. V minulém zápisku píšu o čištění PS4, protože byla hlučná. Konzole při tom nedopadla dobře, takže došlo na náhradu za slim verzi. Jenže ta také hučela - v idle méně, ale v zátěži naprosto stejně, jako předchozí konzole, hluk má o trochu vyšší frekvenci, takže je to více nepříjemné. No a tak jsem zkusil ještě v Datartu poslechnout vystavený a puštěný PS4 pro. No prostě taky hukot. Tak jsem se ptal na Xbox One S, pan prodejce mě ujišťoval, že je konzole tichá. No a hádejte co? Opět hukot. Já tento trend opravdu nechápu. Herní konzole je od toho, abych si na ní zahrál. Měla by nějak obsloužit můj vstup (ovladačem) a dát mi nějaký výstup - obraz a zvuk. No a když mi nedokáže dát jiný zvuk, než hukot ventilátoru, tak konzole nesplňuje svůj účel. Ti výrobci si snad myslí, že každý si dá reproduktory na plný kule, konzoli zavře do vedlejší místnosti a pak bude hrát. Já domů přijdu večer z práce, každý chce mít klid a nebýt rušen a nemůžu nastavit reproduktory, aby to dunělo celým barákem a přehlušilo to konzoli. Po zkušenostech se mi nechce věřit lidem, co tvrdí, že ta jejich je tichá. Buď úmyslně mlží, nebo mají jinou představu o tom, co ticho je. Rád bych si osobně tu jejich konzoli poslechl.

