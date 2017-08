×

Prodloužili mi cestu na vlak

včera 19:35 | Jiné

Hodnocení: 25 % špatné • dobré

Komentáře

Tak nám v oběžníku vesnice ohlásili, že nám po vesnici namontovali pár nových kamer ke špehování obyvatelstva. Na co by chtěli souhlas, však můžou všechno nadlidi. Jednu kameru už jsem našel, je kousek před vlakovým nádražím, natočená směrem k hospodě. Teď to jako blb musím obcházet kolem bytovek, abych na nádraží chodil z druhé strany. Opravdu děkuju. V neděli musím za strejdou pěkně mu vynadat, co tam v tý radě dělá, když nechá projít takovouhle špehovárnu a jestli mu mám taky namontovat jednu kameru před barák.

Vložit další komentář

včera 19:51

Re: Prodloužili mi cestu na vlak včera 19:51 Grunt | skóre: 22 | blog: Expresivní zabručení | LanžhotRe: Prodloužili mi cestu na vlak

včera 21:13

Re: Prodloužili mi cestu na vlak včera 21:13 manasekp | skóre: 29 | blog: manasekp | BrnoRe: Prodloužili mi cestu na vlak

dnes 04:05 4:05

BIS? dnes 04:05 4:05BIS?

dnes 09:44

Re: Prodloužili mi cestu na vlak dnes 09:44 houska | skóre: 41 | blog: HW Re: Prodloužili mi cestu na vlak

Založit nové vlákno • Nahoru