včera 20:14 | Jiné | poslední úprava: včera 20:25

Tak jsem měl na reklamaci konzoli pro hlučnost a špatné reakce tlačítka na ovladači. Už se to pomalu blížilo k 30 dnům, dnes mi přišla SMS "Reklamace byla vyřízena: Odstoupení od kupní smlouvy". Na internetu čtu články, které tvrdí, že když jsem k nákupu dostal dárek zdarma (v tomto případě druhý ovladač), tak ho nemusím vracet. Je to tak? Kde to najdu? Letmo jsem pročítal Občasnký zákoník, ale nenacházím ... Abych zítra nebyl za debila, až tam půjdu. Normálně bych jim to snad pak i dal, ale že mě nechají čekat tak dlouho a na poslední chvíli mi napíšou toto, obzvláště, když mě paní přesvědčovala, že to do 14 dnů určitě bude.

včera 20:19

dnes 00:28

dnes 06:39

