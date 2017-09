×

Do 23. října se lze přihlásit do dalšího kola programu Outreachy , jehož cílem je přitáhnout do světa svobodného a otevřeného softwaru lidi ze skupin, jež jsou ve světě svobodného a otevřeného softwaru málo zastoupeny. Za 3 měsíce práce, od 5. prosince 2017 do 5. března 2018, v participujících organizacích lze vydělat 5 500 USD. Jedná se již o 15. kolo tohoto programu .

Nadace pro svobodný software ( FSF ) na svém blogu představuje počítače s procesory POWER9 Talos II a žádá o jejich podporu. Počítače, jež by měly získat certifikaci RYF (Respects Your Freedom, Respektuje vaši svobodu), lze předobjednat za cenu od 3 950 dolarů . Za vývojem počítačů Talos II stojí společnost Raptor Computing Systems. Jedná se o novější model počítačů Talos. V únoru 2016 byla představena základní deska Talos Secure Workstation a říjnu 2016 byla na Crowd Supply spuštěna neúspěšná kampaň na podporu počítačů s touto základní deskou.

Daruji Xbox One

Daruji konzoli Xbox One, Elite model. Pouze konzole + napájecí zdroj a kabel, HDMI kabel, bez ovladače, ten si nechávám. Proveden factory reset. Plus hra Assassin Creed Ezio Collection, ostatní mám pouze online a nechám je tam hnít, účet nedám. Předání pouze osobně v Praze, někde u Náměstí Míru. Hodiny někdy mezi 9:00 - 10:00 a pak 11:30 - 15:20. Na oplátku čekám nějakou studenskou pečeť, rumové pralinky, nebo nějakou podobnou sladkost. Alkohol ne! Důvod, jaký bych já mohl mít důvod ... větrák konzole hučí jak kráva a zdroj píská, na tom se nedá večer hrát a to je jediná doba, kdy mám čas. Pokud nikdo nebude mít zájem, rozeberu to, nechám si pevný disk a zbytek hodím do šrotu.

