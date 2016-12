×

Příliš žluťoučký kůň úpí ještě v roce 2016.zip Achjo.

3.12. 18:51 | Debian | poslední úprava: 7.12. 08:17

Můj milý deníčku, moje nejmilejší kámoška má ještě ty Woknousy a poslala mi zazipovaný ňáký ty soubory. Je jich docela dost a protože je pořádkumilovná, tak je má uspořádaný to těch adresářů, složek, nebo jak se to u nich na Marsu jmenuje. Takže má třeba složku "Jája a Pája", "Pískoviště" a tak podobně. No, tak 'sem to normálně rozbalila (fakt normálně, unzip soubor_od_kamosky.zip) a vono mi to zmr>ilo >e>tinu. Co stim ?Vážená slečno, řešení je prosté - buď kamarádce nainstalujete nějakou Linuxovou distribuci (pro začátečnici asi nejlépe gentoo nebo LFS, aby pochopila jak co funguje), nebo si to musíte rozbalit jinak a lépe. A o tom je tento zápis.

Perex je zcela smyšlený, ale založený na skutečné události. Mám několikagigový zip a v něm řádově několik tisíc souborů s pojmenováním diaktitikou. Bohužel musím konstatovat, byť nerad, že stav rozbalování zipů v Debianu je ještě nyní problematický. Takže, kudy cesta nevede:

unzip - člověk by čekal, že si s tím poradí. Bohužel, soudruzi ři návrhu nepočítali s tím, že by někdo mohl mít jiné kódování. Smůla unzip -O - to by mělo teoreticky fungovat, prý to funguje v Ubuntu, ale Debianní unzip tento přepínač prostě nezná. Neortodoxní řešení č. 2 je dole ! find . -type f -exec convmv -f cp1250 -t utf-8 {} --notest \; find . -type f -exec convmv -f cp852 -t utf-8 {} --notest \;

cd /tmp sudo apt-get install wine32 wget http://www.7-zip.org/a/7z1604.exe wine 7z1604.exe

Nechápu proč nebo jak, ale po rozbalení si s tím prostě convmv neporadí. Taklže zbývá jediné řešení - vzít pravou ruku a podrbat se za levým uchem:nainstalovat kamsi ten 7zip, spustit a pomocí něho archiv rozbalit. Všechny názvy souborů i adresářů jsou pak v pořádku. A nic nebrání tomu data přebalit třeba tar xjvf

Doufám, že se tento návod bude někomu hodit, v nejhorším aspoň mně, až zapomenu jak jsem to udělal . Jo a generická stahovací stránka je tady, aby si návštěvníci za 10 let nestěžovali, že je to nějaká stará verze 7-zipu

Post striptum 3.12.2016 22:37: Na Linuxu je báječné, že se (hlavně tady na ábíčku) vždycky najde spousta lidí ochotných pomoci řešit problémy ... které byste bez Linuxu neměli. Takže kromě výše popsaného řešení s wine opravdu v Debianu 8 funguje Ubuntí unzip - vzal jsem projistotu unzip z LTS 16.04, vyndal z něj binárku (md5 na amd64 je 1c56bfe504bcda133d85ad883a9eca80), uložil jako "ubunzip", zkusil a hle - funguje ! Udržovat "alternativní" unzip mi přijde sice takové - ehm - neortodoxní, ale jinak je to zcela funkční. Takže díky za "linuxovější" řešení !

Post scriptum 7.12.2016 08:12: diskuze pod článkem neuvadá a tak se dozvídám první řešení, při kterém se nemusí tahat do systému cizí binárky ani půjčovat si soubory ze sousedních distribucí. Správná odpověď zní: sudo apt-get install doublecmd-gtk. Pro ty, co jako já zamrzli v Midnightu: Doublecmd je klon Windowscommanderu (později Total-commander), vypadá to dost podobně a chová se taky. Inkriminovaný zip se po enteru poslušně otevře za nepostřehnutelný zlomek vteřiny a kopírování souborů "ven" je docela svižné (přesné měření nejde udělat, ale pocitově je to "fast enough", t.j. na úrovni ubunzipu. A pak že to v Debianu nejde ...

