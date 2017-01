×

Zaléváme květiny I - jak otevřít kohoutek ve správný čas

12.6.2016 21:27

Otevírač vody

Globální oteplování progreduje a tak loni moji borovici na terase činžáku zachránilo od uschnutí během letní dovolené akvaristické čerpadlo ve vaně, 20m hadice, napuštěná vana a časovací zásuvka. Od těch dob ale na terase "urodilo" ještě pár kytek, co se mi nechce nikam převážet (např. vinná réva) a RPi, které vizuálně kontroluje, že je vše v pořádku a ke kterému plánuji čidla teploty a vlhkosti. Protože toho času přeci jen není tolik, rozhodl jsem se letos začít "základní verzí", která ve finále bude dělat to co ta loňská, ale mnohem elegantiněji a o vlhkostní čidla to rozšířím později.

Z původní alfa verze růstává běžná zelená hadice (BZH), kterou bych ale chtěl napojit přímo do vodovodního řadu - prostě v danou dobu to "pustí vodu", takže nemusím řešit klesající hladinu ve vaně. Po nějakém tom hledání jsem našel spínaný solenoid za 320 (pro šetřílky je i bakelitový za 240 Kč), který má závit jako je na konci sprchové hadice. Když nebudu doma, tak se sprchovat nebudu a když doma budu, tak holt ty kytky zaleju ručně. Elegantní řešení by bylo s pomocí instalatéra, ale to nechávám na případné další levely. Jenom musím myslet na to, že přívod vody musí končit půlcoulem.

Vybíráme spínač otevírače

Kde ale vzít těch 12V, co má ventil otvírat ? První varianta, co mne napadla je s 20m hadice natáhnout 20m dvojlinky a na druhou stranu nějaké optoelektrické relé. Tahat 20m GPIO zvenku dovnitř mi ale přišlo příliš drsné, ale alternativní cesta tahat 12V ven mi s ohledem na pana Ohma taky nepřišlo dvakrát chytré. Byt mám pokrytý wifinou, takže by řešením mohla být wifi zásuvka.Co jsem se ale díval po internetu, přijde mi, že "chytrá domácnost" si bez cloudu ani ... nevyčistí zuby. Ok, takže LAN.

Ponořil jsem se do hlubin interfernetu a objevil krásné profi zařízení za cca 6000 vč. DPH, ale i srovnatelné spínače za již lepší cenu asi 1500 bez DPH, v kteréžto cenové relaci se pohybuje i docela vzhledná jednozásuvka (mimochodem "ovládání spotřebičů IP protokolem" mi vyloudilo úsměv na tváři) nebo pak finalista za 1230, specifikací by odpovídalo, ale žere 1W :-/, což se mi moc nelíbilo. A v tom jsem si uvědomil, že mi vlastně něco leží na dně skříně a teď by se to mohlo hodit.

Šuplíkový spínač IPOWER IP9258

Tuhle věcičku jsem kdysi (před 8 lety) dostal od kamaráda jako resetátor pro CzFree krabičky. Nakonec jsme krabičky vyměnili za stabilnější řešení a resetovátko nebylo potřeba, takže jsem ho nikdy neoživil. A dnes přišla jeho hodina.

Na plechové krabičce je pár elektrických dírek, tlačítko s nápisem reset, sériový konektor a RJ42ka, která hlásá, že zvládá až 10MBit. Takže pokus č 1., sériová konzole. Ačkoliv se na netu píše ledacos, přes klasický terminál se to nespojí a nespojí. Takže buď je to s TTL logikou, nebo nějaká jiná perverznost. Pokus č. 2, ethernet. Jak to měl kamarád nastavené netuším a tipuji, že on už také ne. Takže chvíle hledání po netu a nakonec nacházím informaci, že by to mělo poslouchat na 192.168.1.10 (jinde píšou 192.168.0.50). Každopádně ani na jedné z těchto adres to neposlouchá. Hmmm. Když všechno ostatní selže, zkuste si přečíst manuál (mimochodem, existuje několik verzí manuálu, které jsou zjevně každé pro jiný model - soudruzi v Číně si s tím očividně moc starostí nedělají. Moc to nepomohlo, vím stále to samé.

Takže řešíme problém "mám zařízení a nevím jakou má IP adresu ani subnet". Je zřejmé, že buď mělo adresu z našeho cloudu, nebo nějakou 192.168.x.x. To už je začátek celkem slibný, potřebujeme vyzkoušet "jen" cirka 130 tisíc adres, Chytré nápady, co jsou po netu, jako pustit wiresharka jsou na old-school zařízení, které nevolá domů a má statickou IP adresu je dost k ničemu. Na supersuser.com jsem našel radu použít netdiscover -S -f -i eth0. Chvilka štelování parametrů a ejhle, našli moji rádcové, MACovka i s IP adresou. Takže hurá do webového rozhraní, default heslo (ještě že byl předchozí majitel security lemra, fakt jsem nenašel jak to ohnout zpátky do factory default) a zapnout DHCP klienta.Testovací udhcpd sice řve "bad packet, malformed option field", ale adresu přidělí. Tak ještě ověřit, že to půjde s mikrotikovým routerem. A nešlo, ROS prostě to políčko nezkousnul. Taže pokorně zpátky ke statické IP adrese. Nakonec ten privátní rozsah není blbý nápad, na tiku udělám nat a alespoň si s tím nikdo zvenku nebude hrát.

Podle návodu i internetových fór by k sepnutí zásuvky mělo stačit http://admin:defaultheslo@ip_adresa/SetPower.cmd?p60=1, řešili to třeba tady.Jenomže wget řve, že nedostal odpověď od serveru, a po chvíli manévrů přiznává, že neprošla autorizace. Prý něco s koláčky. Po chvíli mordování se s tím jsem dostal spásný nápad zvaný CURL. A voilá - chodí to, jenom to neseje. Když jsem zjistil, že "zcela logicky" zásuvku zapnu nastavením 0 a vypnu 1, hlasitě jsem zakřičel. Takže to chodí a seje to.

Jak ale ověřit stabilitu, než systému svěřím své květinky ? Na Mikrotiku jsem udělal dnat a přesměroval port na 80ku (mimochodem, avizovaný telnet neběží !). Na RPI jsem připravil testovací skriptík:

#!/bin/bash case "$1" in "on") cmd=0 ;; "off") cmd=1 ;; *) echo "USAGE: $0 on|off" exit 1 ;; esac curl http://admin:heslo@ip_routeru:port/SetPower.cmd?p60=$cmd

#!/bin/bash cd ./rele.sh on sleep 60 ./rele.sh off

A k němu udělal testovací use case

Takže máme skriptík, co zapne na minutu zásuvku a pak ji vypne, do crona dáme, ať se to spustí každých 6 hodin. Jak ale zjistit, že to opravdu proběhlo ? Uvědomil jsem si, že mám ještě stařičký router od Edimaxu, který když taky připojím k Mikrotiku, tak - ano, správně, mikrotik zahlásí, že port je up, zapíše to do logů i to, že je down. Takže šup s edimaxem k routeru, otestovat a uvidíme. Pokračování před odjezdem na dovolenou a zatím se těším na dnes objednaný solenoid !

