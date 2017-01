×

Volné dílo je takové autorské dílo, jehož majetková autorská práva nejsou chráněna. Nejčastějším případem volného díla je takové autorské dílo, u kterého již doba ochrany vypršela (tzn. např. uplynulo více než 70 let od smrti posledního autora). Seznam nových volných děl od 1. ledna 2017, tj. poslední autor zemřel v roce 1946 nebo dříve, na stránkách Public Domain Day 2017 nebo 2017 in public domain . Seznam nových volných obrázků na Wikimedii .

Společnost Valve aktualizovala přehled o hardwarovém a softwarovém vybavení uživatelů služby Steam . Podíl uživatelů Linuxu aktuálně činí 0,87 %. Nejčastěji používanou linuxovou distribucí je Ubuntu 16.04.1 LTS 64 bit . V katalogu této distribuční platformy je aktuálně 3 015 her pro SteamOS a Linux. Publikován byl seznam 100 nejprodávanějších her na Steamu za rok 2016. Na SteamOS a Linuxu běží 43 z nich.

Microsoft Exchange web access - hořká komedie

12.7.2016 09:35 | Přečteno: 2943× | Sítě |

Historie

Příchod nového nejvyššího pana informatika

Úkol je nesnadný, ale my to zvládneme !

V následujícím blogísku ukáži především jak obejít restrikce admina, který má pocit, že outlook web access je jediné možné řešení mailu pro desktop. Jako bonus uvidíte myšlenkové pochody vedoucího výpočetky v praxi.Bylo nebylo, jedna státní instituce (dále jen Instituce) měla mailový systém. A protože ho měla už dlouho, byl to samozřejmě normální postfix + squirrelmail. I když je squirellmail fajn (používám na svém serveru), přeci jen je potřeba ho trošku vyladit (procmail, složky, rozumně nastavit konfiguraci), s čímž se pochopitelně nikdy nikdo nezabýval. Takže před před pár lety byl vystřídán horde. Ten je sice o něco pomalejší, ale zase měl některé funkce navíc. Po pár letech si všichni celkem zvykli. Mimo to odjakživa bylo možné si požádat o přesměrování pošty, takže si člověk pracovní poštu mohl přečíst na vlastním serveru (nebo seznamu, gmailu atp.). Jediná nevýhoda byla, že Instituce neposkytovala SMTP server, ale na druhou stranu neměla vyplněné ty bezpečnostní "nesmysly" v DNS, takže to většinou fungovalo.Vzhledem k tomu, že naši IT odborníci považovali vždy za velmi dobrý nápad mít na internetových stránkách instituce e-maily v podobě mailto: odkazů, chodilo tradičně docela dost spamů, což se na externím mailu dalo celkem řešit.Jak už se to tak stává, osoba na pozici nejvyššího pana informatika (NPI) se občas vymění. Nový NPI se rozhodl (jistě zcela nezištně) odebrat správu mailového serveru externí firmě (která to dělala za nějaký paušální poplatek) a provozovat maily "vlastními silami" na korporátní úrovni. Takže rozhodl, že se koupí Microsoft Exchange a maily se přemigrují. Představu toho, kolik migrace cca 2000 mailových účtů může tak stát jsem získal z tohoto blogu tady na ABC

Před vlastní migrací vyšel oběžník, který prostý lid na migraci připravil. Dovoluji si zkráceně citovat několik hlavních myšlenek:

Elektronický poštovní systém je jedním ze základních komunikačních způsobů výměny informací a dat mezi uživateli (...) používán každý den téměř všemi zaměstnanci a je na něm závislý chod .... - no dobrá, NPI neví, že spousta zaměstnanců čte maily víceméně příležitostně. Ale předpoklady jsou asi správné ...

(uživatelé)mají svoji poštu uloženou na linuxovém poštovním systému (Postfix) a přistupuje ke svému poštovnímu účtu z intranetu (e-mail); někteří uživatelé zde mají uloženy také svoje kontakty (...) celkově se jedná o cca 500 GB dat a cca 15 milionů emailů !! - tučný text a dva vykřičníky jsou již v originálu

Zmigrovaní uživatelé budou moci přistupovat (..) pomocí prohlížeče (...) možností je použití programu MS Outlook 2010,2013 nebo 2016. Pro vybrané uživatele bude (..) přístup pomocí mobilního telefonu. - Podle čeho budou vybírat vyvolené, které "pustí" do mailu po telefonu ?

Po migraci si musí každý (..) sám ověřit funkčnost (..). Vezměte prosím v úvahu, že některá nastavení jsou poměrně komplikovaná a poštovní programy mají poměrně široké možnosti nastavení, proto nemusí být některé problémy vyřešeny okamžitě po telefonu, ale až po nastudování uvedené problematiky.. Nebo-li: vůbec nevíme, jestli vám to bude fungovat a jesliže ne, tak si přečteme manuál ...

(..) že se nám společnými silami podaří provést migraci (..) systém umožní všem uživatelům více využívat jeho možností* a usnadní tak komunikaci (...) úsporu času přinese také přístup z mobilních telefonů** (..) po více než roce snahy o zlepšení poštovního systému v Instituci jsme nyní již blízko cíli a zbývá ten nejdůležitější krok.

* NPI se nechal unést newspeakem do té míry, že si neuvědomuje, že využívat možností nového systému uživatelé před jeho spuštěním nemohli ...

** nezapomeňte na výše uvedenou poznámku - mail v mobilu není pro každého

Před lety jsme stáli na pokraji hluboké propasti. Od té doby jsme učinili mohutný krok vpřed.

Nadešel den D, řadovým poddaným NPI přibylo přesčasové noční práce, telefonátů rozladěných uživatelů i šedin. Až na pár marginálních problémů, jako migrace podsložek některých uživatelů a tak podobně proběhla migrace z pohledu uživatelů celkem hladce a to že se do mailu nepřihlašují přes mail.instituce.cz ale posta.instituce.cz taky nikoho netrápilo, zejména vzhledem k tomu, že se konečně poštovní server začal prokazovat podepsaným a platným certifikátem.

Otevřel jsem krásný poštovní systém ve stylu ribbonu s 7-8 maily na obrazovku běžného rozlišení v Instituci, připravil pytlík pro případ náhlé nevolnosti a začal zkoumat, kde se zapíná přesměrování. Po chvíli zkoumání jsem našel to, co vypadalo jako forward a napsal tam svoji adresu. A ono to nefungovalo. Hmm, tak je to rozbité. Nasal jsem krátký mail zodopovědné osobě a celkem obratem dostal odpověď:

presmerovani/preposilani posty dle nastaveni pres OWA funguje pouze na interni prijemce (resp. tak je to nastaveno nekde v globalni politice) (..) prime rozhodnuti NPI, o pripadne vyjimce by musel rozhodnout on. Omlouvam se za "zhorseni" komfortu oproti predchozimu mail systemu.

Sice jsem nepochopil, proč bylo slovo "zhoršení" dáno do uvozovek, ale informace byla přednána. Jal jsem se tedy zkoumat další možnosti a zjisti, že systém umí přeposílat maily na mobil. To by nakonec mohlo i stačit (i když filtrování spamu v příchozích SMSkách zatím nemám implementované). Microsoft nezklamal a ve výchozím nastavení vedle možnosti posílat zprávy na SIM operátorů USA a Kanady je i pužitelnější varianta pro evropana. Bohužel Simku od Orange Rumania nemám, takže tudy cesta také nevede. Sedl jsem tedy a sepsal žádost o forward, nechal si ji podepsat nadřízeným a vydal se za NPI.

Kolkovaná žádost

Laskavý NPI žádost přijal, řekl mi, že nejsem jediný co by to chtěl, ale že je to bezpečnostní riziko, protože by se mohly supertajné maily Instituce (a ne, nepatříme pod ministerstvo vnitra !) mohly dostat do nepovolaných rukou, kdyby se posílaly na seznam.cz či gmail (historicky jsem měl maily předchozích cca 9 let přesměrované na seznam). To, že chci forward na vlastní server nebyl argument. A že to nemůže rozhodnout sám, ale jedině pan ředitel.

Zhruba za týden jsem dostal podepsanou a vytištěnou odpověď NPI. Na poradě vedení popsal celou situaci (dřívější i současnou) a nechal rozhodnout poradu vedení o dalším postupu (přiznejte se, kdo jste neviděli Muže na radnici a tu scénu se schvalováním demolice v centru městečka a výstavbě paneláků ???). Výsledek byl tedy celkem podle očekávání - porada (...) obecně neschvaluje žádné žádosti o přesměrování emailů mimo Instituci z důvodu možného úniku dat. A nyní přichází perla nepochopení: (...) řešení (...) uspokojující a zároveň udrží emaily v Instituci (...) ActiveSync na Vašem mobilu. To si jako myslí, že chronicky děravý Android je bezpečnější než můj Debianí server ??? A myšlenka udržení emailu v Instituci je taky zajímavá - tím, že mi mail zobrazí telefon dejme tomu v metru Instituci opustí. Prosím o vyplnění (...) žádosti o nákup (...), cena je 2000 Kč ročně (...). Můj přímý nadřízený by to asi i podepsal, ale proč mám naší organizační jednotce zbytečně zvyšovat náklady, nota bene do kapsy Mrkvosoftu ?!

Možnosti co zbyly

Jak stahovat poštu z Outlook Web Access do normálního klienta

Po té, co mé žádosti nebylo vyhověno jsem přemýšlel, co mi zbývá za možnosti. Povolen je klasický Outlook, což by přes VPNku šlo, ale licenci ani na jednom z mých Linuxových strojů nemám. Druhá varianta je OWA, neboli Outlook Web Access. Tak mne napadlo zbastlit si nějaké stahovátko, abych se v té webové nádheře nemusel brodit. Pošta se nesmí přeposílat, o stahování nebo tištění ale přeci nikdo nemluvil. A navíc - jako obvykle - toto kolo už někdo vynalezl !

Konečeně se dostáváme k jádru blogu (ale předchozí jsem si prostě musel pro příští generace zapsat).

Po zadání "active sync" linux client do googlu sice vypadne 680 000 odkazů, ale většina z nich píše, že je protokol proprietární, špatně se reverse-engeneeruje a tak. Na Microsoftím fóru vás pošlou na synce projekt, který ale předpokládá synchronizaci přes USB, což není jaksi způsob pro připojení ke korporátnímu mailovému serveru ideální . Už na první stránce výsledků vyhledávače se dostávám na Superuser.com, kde někdo řeší identický problém a dozvídám se správnou odpověď. Davmail. Ten mimochodem doporučují i v další diskuzi na téma active-sync pod Linuxem

Davmail

Trocha propagandy ...

Propaganda DavMailu říká:

Chtěli jste někdy zbavit Outlooku? DavMail je výměnná brána pro POP / IMAP / SMTP / CalDAV / CardDAV / LDAP. Umožňuje uživatelům používat jakékohokoliv mailového / kalendářového klienta (např Thunderbird/Lightening, Apple iCal) proti serveru Exchange, a to i z Internetu nebo za firewallem prostřednictvím webové aplikace Outlook Web Access. DavMail nyní obsahuje bránu LDAP bránu ke globálnímu adresáři Exchange (umožňuje dokončování adresy příjemce při psaní e-mailu) a podporu kalendáře včetně toho, jestli mají účastníci v daném termínu volno

DavMail také podporuje protokol CardDAV k synchronizaci adresářů. Tato nová funkce je sponzorována francouzský, ministerstvem obrany (projekt Trustedbird DavMail Architecture).

Hlavním cílem DavMailu je poskytnout standardní protokoly jako frontend k Exchange: LDAP globální adresář, SMTP k odesílání zpráv, IMAP k procházení zpráv (v libovolné složce) na serveru, POP na stahování pošty (jen inbox !), CalDAV pro kalendáře a CardDAV pro osobní kontakty. Díky tomu může být používán s Microsoft Exchange libovolný klient dodržující obvyklé standardy.

DavMail je implementován v Javě a měl by běžet na libovolné platformě. Vydané verze jsou testovány na Windows, Linux (Ubuntu) a Mac OSX. Úspěšně byl systém testován s iPhone (gateway běží na serveru).

Celkově tedy DavMail má umět vše co potřebuji a navíc spoustu toho, kvůli čemu údajně Exchange nasadili a co nepotřebuji. Tak to jdeme zkusit. (Jediný háček může být to ministerstvo obrany, ale na druhou stranu to píšou hned na titulní stránce ...)

Základní instalace

Základní použití

ÐavMail roste tady . Pod Debianem stačí stáhnout binární balíček a nainstalovat (dpkg -i) a je to (tedy za předpokladu, že už máte JRE, jinak si ho holt doinstalujte,, že). Na stahovací stránce je i nějaké exe pro Widle i instalačka pro Masox (ani jedno jsem nezkoušel, ale z výše uvedeného vyplývá, že by to mělo fungovat).

Tato část je společná pro všechny podporované desktopové systémy. Pokud chcete jen nahrubo otestovat, že to funguje, nebo použít aplikaci třeba lokálně na notebooku, banálně spusťte nainstalovanou aplikaci, která se zabydlí v system tray (kurňa, jak se to správně řekne česky ?). Jediné co potřebujete vyplnit je druhá položka záložky main, což URL - typicky něco jako https://posta.instituce.cz/owa.

Klikátko vám ukáže, na jakých (neprivilegovaných) portech davmail poslouchá (lze změnit, default je 1110 POP3, 1143 IMAP, 1025 SMTP, 1080 caldav, 1389 ldap).No, a vy si podle toho nastavíte třeba Thinderbirda a je to. Konečně nativní odesílání mailů přes "správný" SMTP server atd. Jste-li BFU, skončete čtení zde, dále je to již jen pro silnější administrátorské povahy. .

Ladíme serverovou verzi

davmail.url už známe - končí owa ... davmail.bindAddress=127.0.0.42 - tedy, chvilku jsem si hrál s myšlenkou, že bych mohl být svině a příslušné porty vyšpulit ven do netu (takhle je to jen localhost) doporučuji nastavit kam logovat - davmail.logFilePath=/var/log/davmail.log

#!/bin/bash cd nohup davmail davmail.properties & echo "====" echo "Output:" tail -f nohup.out

Tipy a triky pro obecé linuxové použití jsou tady , ale my chceme víc. Naštěstí i na tohle autoři mysleli , takže dávají k dispozici ukázkovou konfiguraci pro server. Tu v zásadě můžeme použít s pár úpravami:Zbytek jsem nechal v defaultu. Protože server moc často nerestartuju, na "první dobrou" jsem nedělal spouštěč pro systemd, ale udělal jsem si jednoduchý spouštěcí skriptík, který se musí nahazovat ručně:Jak vidíte, konfigurák davmail.properties jsem uložil do svého "houmu". Takže to hanrubo funguje, můžeme zkusit telnet 127.0.0.42 1100 a kochat se. My ale chceme víc.

Příchozí pošta stahovaná do místního systému - nejjednodušší cesta pro mne byl fetchmail, který stejně používám pro svoje další účty, co neumí forward. Takže do .fetchmailrc jsem připsal jen:

poll 127.0.0.42 protocol pop3 port 1110 user "MůjKorporátníLogin" password "SuprČuprHeslo" mda "/home/username/bin/instituce_deliver" keep

. Možná si říkáte, proč instituce_deliver a ne rovnou lokální MDA. Fakt je, že přes Instituci dostávám cca 99% objemu všech spamů (viz výše), po zmigrování možná 99,9%. Spamy jsou dost monotónní, takže jsem se rozhodl místo spamassasina použít vlastní skript, který podle hlaviček a těla mail pošle buď do složky INBOX/instituce nebo SPAM.a přečtu si ji v squirrelmailu, v telefonu, tabletu, muttu ...

Odesílání pošty - pro postfix budeme muset upravit dva soubory - /etc/postfix/relayhost_maps:

jmeno.prijmeni@instituce.cz [127.0.0.42]:1025

[127.0.0.42]:1025 MůjKorporátníLogin:SuprČuprHeslo

Závěr

a /etc/postfix/sasl_passwd:Pak už nás čeká jena voliá - z localhostu se dá posílat pošta jako jmeno.prijmeni@instituce.cz ...

Výše uvedeným postupem můžeme z Outlook Web Accessu udělat docela normální poštovní systém. Final disclaimer: Uvedený postup je plně funkční, ale může být v rozporu s bezpečnostní politikou vaší instituce. Po otestování jsem pochopitelně vše odinstaloval, smazal a poštu čtu jen v rámci Instituce ve své pracovní době. Tímto také nenabádám nikoho k tomu, aby se protivil NPI podobným řešením, které je "na hraně" - přeci jen existuje riziko, že na vás zaútočí hackeři a odnesou si jídelníček na příští týden, nabídky svinovacích hadic, slunečních brýlí, rozpračovače, zahradní pohovky a podobné citlivé interní dokumenty Instituce. Navíc jsem ještě nezkoumal zdrojové kódy aplikace (jsou k dispozici tam co binárky), takže si nemohu být zcela jistý, jestli program všechnu vaši poštu neposílá francouzské tajné službě (která na část vývoje přispěla) .

Hodnocení: 100 % špatné • dobré

Komentáře

Vložit další komentář

12.7.2016 09:57

Re: Microsoft Exchange web access - hořká komedie 12.7.2016 09:57 Tomáš Pelc | skóre: 22 | blog: multimedialni_pc_k_LCD_TV Re: Microsoft Exchange web access - hořká komedie

12.7.2016 10:26

Re: Microsoft Exchange web access - hořká komedie 12.7.2016 10:26 Jiří Lisický | skóre: 31 | blog: JIL_blog | OlomoucRe: Microsoft Exchange web access - hořká komedie

12.7.2016 12:33 MP

Re: Microsoft Exchange web access - hořká komedie 12.7.2016 12:33 MPRe: Microsoft Exchange web access - hořká komedie

12.7.2016 13:03 kolebaba

Re: Microsoft Exchange web access - hořká komedie 12.7.2016 13:03 kolebabaRe: Microsoft Exchange web access - hořká komedie

12.7.2016 14:51

Re: Microsoft Exchange web access - hořká komedie 12.7.2016 14:51 Jendа | skóre: 73 | blog: Výlevníček | JO70FBRe: Microsoft Exchange web access - hořká komedie

12.7.2016 18:36

Re: Microsoft Exchange web access - hořká komedie 12.7.2016 18:36 Nuphar | skóre: 16Re: Microsoft Exchange web access - hořká komedie

12.7.2016 20:02

Re: Microsoft Exchange web access - hořká komedie 12.7.2016 20:02 Max | skóre: 64 | blog: Max_Devaine Re: Microsoft Exchange web access - hořká komedie

13.7.2016 15:09 peter

Re: Microsoft Exchange web access - hořká komedie 13.7.2016 15:09 peterRe: Microsoft Exchange web access - hořká komedie

17.7.2016 09:40 NN

Re: Microsoft Exchange web access - hořká komedie 17.7.2016 09:40 NNRe: Microsoft Exchange web access - hořká komedie

Založit nové vlákno • Nahoru