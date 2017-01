×

Spuštění Virtualboxu při startu Widlí

dnes 12:40 | Přečteno: 110× | varia

Osud mne donutil na jednom stroji strpět nativní Widle (Win7 SP1, 64 bit) a ta i7čka je docela výkonná. Takže virtualbox s Debianem. Toto nebylo moc složité, ale jak to udělat, aby se virtuálka spustila se startem Windowsů ? Čtěte níže !

Protože jsem se na svých strojích Widlousů úspěšně zbavil téměř před 10 lety (nebojte, oslavný článek bude ), tradičně jsem razil přístup - když jsou to Windowsy, tak na to nešahám. Tady mi ale nic moc jiného nezbylo, takže jsem je jal bádat, jak to udělat. Vydal jsem se na google (resp, startpage, pochopitelně) a zjistil jsem, že jsem to neměl dělat .

Tady mi nejdřív poradili vboxvmservice, s kterým jsem strávil romantický večer při svíčkách, ale a ni to nepomohlo. Alternativa navrhovaná na blogu Oráklu zvaná VirtualboxServerService taky nefunguje. Ráno moudřejší večera a tak jsem to v tomto okamžiku takticky zabalil.

Ráno mi tady mi poradili, jak udělat .bat soubor, který pustí virtuálku (vyzkoušeno, chodí - prostě cd "c:\Program Files\Oracle\VirtualBox\" VBoxHeadless.exe -s {vm_name} -v on - za starých časů bych tam ještě dal na začátek @echo off a jako druhý krok upatlat VBS skript, který to pustí bez terminálu:

Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") obj = WshShell.Run("vm.run.bat", 0) set WshShell = Nothing

Naivně jsem si myslel, že vbs se dá pustit jako .bat (nebo .sh), ale ono houby -. Widle příkaz which nemají, ale naštěstí jsou dost nenápadité - takže kdybyste potřebovali plnou cestu, tak wscript bydlí v c:\windows\system32.

V tento okamžik tedy máme příkaz, který zcela "headless" spustí virtuálku. Fajn. Takže ještě aby tohle spustili Widle před přihlášením usera. Po té, co jsem se dle návodů tady a tady mořil s tím, jak pustit bat/VBS jako service (Službu) jsem konečně našel to co jsem hledal: otázku na Stack Overflow. A u ní geniální odpověď Stephena Martina: Why not simply set it up as a Scheduled Task that is scheduled to run at start up?

Takže hupky šupky k Widlím, ctrl-escape, Ovládací panely, najít "plánovat úlohy" a ejhle, úloha virtualboxu tam už je. Takže jako admin pravý myš a přes obligátní "Vlastnosti" upravit usera pod kterým se to spouští (pro jistotu ve skupině administrátorů, s funkční plochou a otestovaným virtualboxem), přepnout "Možnosti zabezpečení" na "Stupstit nezávisle na přihlášení uživatele, do aktivačních událostí přidat "Nová" "Při spuštění systému" a "při přihlášení uživatele" zakázat ("logicky" doubleclick a dole odškrtnou "povoleno" ...) a v záložce "Akce" přidal za VBoxservuce,exe -tray ještě něco jako "C:\windows\System32\wscript.exe c:\run_my_vbox.vbs". V případě virtualboxu ještě doporučuju zrušit defaultní volbu "zastavit úlohu, pokud běží déle než ..." - teoreticky by k tomu nemělo dojít, ale co kdyby ... . No a volbu: Pokud je již úloha spuštěna, bude pouužřito toto pravidlo: nechat na "nespouštěn novou instanci" - ono by se asi nic moc nestalo, ale ... Nu a to je celé. Z hlediska uživatel se nic neděje, pozornější uživatel si možná všimne, že jeho stroj má o jednu IP adresu navíc a ve Virtualboxu nejde jeden stroj spustit ale jinak je vše OK.

P.S.: kdybyste marně hledali v české verzi Virtualboxu, kde přesměrujete porty t.j. aby se dalo dělat přímé ssh na port 22) tak vězte, že tato volba bydlí v Nastavení->Síť->Pokročilé->Předávání portů ...

