Tak trochu jiný open source - Windows CE 6.0

dnes 12:32 | Přečteno: 216× | varia

Už jsem z toho trochu zoufalý a tak to dávám sem. Pořídil jsem nové auto a to má "infotainment" postavený na Windows CE 6.0. Koukal jsem, že se dokonce dají někde sehnat obecné zdrojáky od tohoto RTOS, takže vzhledem k tomu, že abcwince neexistuje, spamuji zde. Potřebuju poradit ...

Infotainment funguje svižně, couvací kamera ukazuje, rádio hraje, multimédia přehrává, filmy pouští, obrázky ukazuje, SDHC i USB flešky čte, navigace naviguje. Ale jako správný hacker bych od infotainmentu chtěl víc - OBD diagnostku, zapisování knihy jízd atd. Bohužel, jako obvykle, WinCE jsou uzpůsobeny nakonkrétní HW a ořezány na kost. Procesor je ARM, pomocí publikovaného postupu se umím dostat až do nabídky start, spustit explorer a hrabat se v tom.

Počítač je přímo připojen na CAN sběrnici, která je v systému jako jeden ze čtyř sériových portů - ostatní jsou pro GPS, bluetooth a ještě něco, co nevím co je. Ovladače ořezány na kost, takže HW klávesnici nepřipojím. Hledat aplikace pro WinCE je opravdu mor, navíc s každým "úlovkem" musím na flešce dojít do auta, abych zjistil, že to nefunguje. Emulátory jsou win-only, jeden jsem jakš-takš spustil pod wine.

V tento okamžik mám funkční kopii Total Commanderu, jakýsi VNC server a editor registru (ale mám pocit, že se registry neuchovávají přes reboot).

Co sháním/potřebuji

Terminálový emulátor

Programovací prostředí pro WinCE 6.0 @ arm

VNC klienta

Další alternativy

Android

Bastl

Abych mohl experimentovat s těmi sériáky, chtělo by to rozumný emulátor terminálu, nic se mi ale nedaří najítZkoušel jsem různé pluginy pro VS, ale je to všechno na h.., něco píší lidi v mortscriptu (ten ale asi neumí ten sériák), variantou je mingw (umí sériák ??).Jakéhokoliv, malého, zkompilovaného pro ARM.Soudruzi v Číně vyvinuli spoustu alternativních infotainmentů s Androidem, takže to je varianta č. 2 (t.j. na OBD Torque out-of-box a podobně).

Další možností je druhý "palubní počítač" v podobě RPi s CANbus shieldem, víceméně nezávislý na "hlavním" infotainmentu. Druhou 7" obrazovku ale nikam dopředu už nedostanu, takže by bylo s výhodou se připojit k pi přes wifi (Pi master, infotainment klient, další výhodou by byla druhá externí wifi anténa pro pi a routování wifin zvenku vozu, protože infotainment má anténu počítanou jenom na vnitřek auta).

Končím svůj první letošní příspěvek a prosím o tipy a nápady ...

