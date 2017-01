×

Pacemaker - utilizace

7.6.2016 20:26

Pacemaker je aplikace se kterou s velkou pravděpodobností většina z vás vůbec nepřijde do styku. A když už, tak zpravidla pouze ve dvou nodovém nasazení. Ovšem kola dějin se točí dál a s pozvolným nástupem distribuovaných souborových systémů už přestávají být vícenodové clustery raritou. A pokud budete chtít v takovém prostředí provozovat Pacemaker, tak dříve či později narazíte na parametr utilization

Utilizační parametry Pacemaker využívá při rozhodování o tom, zda na příslušném nodu může službu pustit, nebo ne.

V podstatě to funguje velice primitivně. Každá služba má nastavenou určitou cenu vyjádřenou číslem, a nod kredit, ze kterého se při spuštění služby její cena odečte. Pokud zbývající kredit ke spuštění další služby nestačí, je spuštěna jinde, nebo vůbec.

Utilizačních parametrů může být více - může to být vázané na počet procesorů, dostupné množství paměti, aj.

Utilizace ovšem v sobě skrývá i jistou záludnost - obzvláště pokud zapomenete na fakt, že s ní pracují služby i nody. A mě pěkně potrápila v uplynulých dnech.

Jak možná někteří z vás vědí, využívám již několik let Pacemaker pro spouštění virtuálních strojů. Pro kterýžto účel jsem si napsal i vlastního agenta. Důvod je celkem prostý - používat libvirt je jako dělat děti s pánskou ochranou. Proč by měl agent Pacemakeru spoléhat na libvirt, když si může všechno zajistit sám?

Jen pro vaši představu uvádím jak vypadá konfigurace takového virtuálu:

stroj :~# crm configure show unstable primitive unstable ocf:dce:kvm \ params workdir="/root" binfile=qemu-system-x86_64 ifup="/etc/openvswitch/ovs-ifup" ifdown="/etc/openvswitch/ovs-ifdown" cpu="kvm64 -smp cpus=2 -M q35" memory=2048 monitor=7001 bus=scsi-hd drives="sheepdog:localhost:8000:unstable,none,disk,qcow2" nic="bf:cf:df:00:40:01,virtio,tap,interni, bf:cf:df:02:40:01,virtio,tap,main,1" serial="file:/var/log/unstable.serial" logfile="/var/log/unstable.log" spice="port=4001,password=xY1yZ" errlogfile="/var/log/unstable.err" \ meta target-role=Started is-managed=true \ op monitor interval=20 \ op start interval=0 timeout=30 \ op stop interval=0 timeout=30 \ utilization cpu=2 memory=2048

Na tomto základě sestaví agent příkaz, kterým spustí na některém z nodů qemu s virtuálem. O porty na virtuálním switchi se postarají skripty ovs-ifup a ovs-ifdown .

Přidat další disk znamená pouze rozšířit parametr drives - podobným způsobem, jako jsou parametrem nic nastaveny dvě virtuální síťovky - jedna do interní a druhá do vnější sítě.

Již v době, kdy jsem psal první verzi (leden 2014) jsem měl v plánu zapracovat i živou migraci virtuálních strojů, ale nakonec k tomu nedošlo protože chyběl základní předpoklad - spolehlivé datové úložiště, dostupné ze všech nodů. Teprve s nasazením sheepdogu (prosinec 2015) začala mít živá migrace smysl.

Nejprve však bylo nutné vyřešit problém aktualizace Pacemakeru. Agent byl totiž napsán a vyzkoušen u verze 1.1.12 ovšem to byla na dlouhou dobu poslední verze, kterou se mi podařilo bezproblémově uchodit. Situace se zlepšila relativně nedávno. Ovšem nemilé překvapení s aktuální verzí 1.1.14 mi na delší dobu vzala chuť pokračovat v ostrém provozu.

Pro další testování jsem si tedy vytvořil virtuální virtualizační cluster. Druhý pokus o aktualizaci jsem spojil s přechodem na ceph, který si vyžádal přepracování agenta tak, aby nebylo nutné používat v konfiguraci přes crm zpětná lomítka.

Použití zpětných lomítek totiž vede k tomu, že utilita crmsh při konfiguraci přestane parsovat xml. Takže místo výše uvedené konfigurace se v editoru otevře rovnou XML kód cib souboru.

Aby mi aktualizace Pacemakeru nenabourala produkční infrastrukturu, přesunul jsem virtuály na nod, který do něj zatím zapojen není a příslušné služby zastavil, aby nedocházelo ke kolizím. Pro první testy jsem zvolil disklessový stroj s názvem unstable. Odladil jsem agenta a začal s testováním live migrace. Jde o asymetrický cluster, složený ze tří původních AMD strojů, který roztahuji přes nody s procesory Intel.

Všechno šlo jako na drátkách. Stroj se překlápěl zaživa bez nejmenším problémů sem tam. Takže jsem přidal další testovací stroj, který ovšem již není disklessový, ale používá ceph - se kterým jsem agenta dosud vyzkoušeného neměl.

Najel bez problémů. První přesun - ok, druhý přesun - ok, třetí přesun - nic. Na nodu s Intelem se nespustil. Aplikuji unmove - najel. Znovu přesun - nic. No. Trápil jsem se s tím opravdu dlouho.

Naťuknul mne včerejší pokus, kdy jsem zkusil spustit stejný stroj pod jiným názvem služby - původně jsem podezříval nějaký zapomenutý element v cib souboru - a najel. Chtěl jsem ho odmigrovat jinam, což ale Pacemaker odmítl s tím, že mne upozornil na to že chybí meta atribut target-role. Použil jsem totiž pouze konfiguraci parametrů původního virtuálu, ne jeho meta atributy. Nastavil jsem je tedy, a migrace bez problémů proběhla. Jenže zpátky už stroj přesunout nešel.

Vrtalo mi to hlavou, ale až dnes ráno mi svitlo v čem nejspíš bude problém. Utilizace - u toho nově přidaného nodu jsem totiž nenastavil - na rozdíl od těch původních AMD strojů - žádný počet cpu. Stroj unstable v konfiguraci žádné utilizační parametry neměl, proto jeho migrace probíhala bez problémů, kdežto ten druhý stroj měl nastaveno, že má vyžadovat 2 cpu. Přidal jsem tedy nodu parametry pro utilizaci a virtuál najel.

Dovětek na téma migrace služeb v Pacemakeru..

Myslím, že by někoho mohlo zajímat i to, jakým způsobem vlastně v prostředí asymetrického clusteru s parametrem placement-strategy na minimal taková migrace probíhá.

Při takto zvolené strategii se snaží Pacemaker koncetrovat virtuální stroje na minimální počet nodů - s tím, že při jejich umisťování postupuje v pořadí dle priority nodů. Jsou-li k dispozici tyto nody:

Online: [ A B C D ]

Postupně spouští zdroje na stroji A dokud nevyčerpá jeho prostředky nastavené přes utilizaci. Pak bude pokračovat na stroji B, atd.

Ovšem jsou situace, kdy chceme (nebo naopak nechceme) aby služba běžela na některém konkrétním nodu. To pacemaker řeší nastavením location pro příslušnou službu. Jak, to ukáži na následujících příkladech.

Pokud chceme, aby virtál unstable běžel na stroji C, musíme dát příkaz:

~# crm resource move unstable C

Efekt tohoto příkazu je takový, že crmsh přidá do konfigurace následující parametr:

~# crm configure show | grep location | grep unstable location cli-prefer-unstable unstable role=Started inf: C

Pro práci se droji ale není nezbytně nutné používat crmsh. Lepší je použít crm_resource:

~# crm_resource -r unstable -M -N C

Případně v ukecanějším módu:

~# crm_resource --resource unstable --move --node C

Pokud bychom neuvedli konkrétní jméno nodu:

~# crm resource move unstable

popř.

~# crm_resource --resource unstable --move

..tak by Pacemaker přesunul stroj unstable na nejbližší volný nod, tedy B. A v konfiguraci by se objevilo místo předchozího nastavení toto:

~# crm configure show | grep location | grep unstable location cli-ban-unstable-on-A unstable role=Started -inf: A

Což v podstatě znamená: Služba unstable může běžet všude jinde, než na stroji A. Ovšem jsou situace kdy naopak nechceme aby nějaká služba běžela na jiném nodu. V takovém případě ji můžeme "připíchnout" ke konkrétnímu nodu přímo nastavením parametru location:

~# crm configure show pin-unstable location pin-unstable unstable \ rule #uname eq C

Přes crm_resource lze také rychle zjistit zda a kde zdroj aktuálně běží:

~# crm_resource -r unstable --locate resource unstable is running on: C

Komentáře

