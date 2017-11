×

Proč pracuji na VŠ

včera 11:35 | Přečteno: 528× | Jen tak na okraj

V příštím roce to bude 10 let, co jsem nastoupil jako linuxový admin na DCE FEL ČVUT. Už tak jsem překonal svůj dosavadní rekord v délce pracovního vztahu – ten předchozí (téměř na den přesně 5 let) jsem vytvořil na ÚMOb Ostrava-Jih. Vtipné je na tom, že původně jsem vzal tohle místo jako přechodné zaměstnání, než si najdu lukrativnější job. Nedá se říct, že by pak žádné lukrativní nabídky nebyly, ovšem laťku zde nastavili opravdu vysoko.

Většina headhunterů se (právem) domnívá, že finanční ohodnocení IT zaměstnanců na VŠ není žádná sláva. A zřejmě se také domnívají, že když nemám žádný titul a nejsem schopen plynné komunikace v cizím jazyce, je úroveň toho co dělám někde na úrovni kterou si ani nedovedu představit. Podle toho vypadají i jejich nabídky. Nicméně nestěžuji si, protože pro mne jsou peníze pouze jedna stránka věci, která z hlediska váhy má na mém hodnotovém žebříčku hodnotu tak 30-40%.

Nejvyšší hodnotu má pro mne především to, že mě moje práce baví. Proto v ní trávím hodně času. Ne proto, že bych musel, nebo že by mne k tomu někdo nutil.

Velmi vysoko si také cením pracovní prostředí. Kolegy se kterými pracuji a naše vzájemné vztahy.

Svoji váhu má také fakt, že dělám práci při které je pouze minimální riziko, že případná mnou zaviněná chyba vedla k tomu, že by někdo přišel o peníze, nebo nedejbože – zemřel. Někdo si to možná nepřipouší, ale já, protože se snažím domýšlet důsledky svého konání, ano. A ve svém věku opravdu nehodlám žít v pernamentním stresu.

Dalším, velice pevným pojítkem je pro mne ctižádost. Těší mne, že pracuji pro lidi, co jsou ve svých oborech opravdu dobří a úspěšní. A mohu-li svým dílem přispět k dobrému renomé kateder a potažmo školy, pro kterou pracuji, je to pro mne opravdu silná motivace.

Vyskytuji se v prostředí, kde je velká množina lidí, navíc v tématu IT odborně vzdělaných, ve které se dá vždy najít někdo, kdo je schopen pomoci, když řeším nějaký problém. Je lepší, můžete-li někoho zeptat. I když neporadí, může vás navést k tomu jak problém vyřešit – šetří to především čas.

Jistě, někdo může namítnout, že vše se dá najít na internetu. Ale tam se válí spousta keců a jejich čtení je časově velmi náročné a únavné. Především proto, že drtivá většina lidí píše o věcech, kterým zas až tak moc nerozumí. Pokud tedy hloubáte nad něčím co ještě neznáte, tak vás to spíš zdržuje a mnohdy i blbne hlavu. Hromadné šíření omylů, nepravd a zavádějících informací je dnes bohužel velmi obvyklé – nejenom v IT.

Hodnocení: 85 % špatné • dobré

Komentáře

Jako poslední položku jsem si nechal lokaci. Osobně se totiž považuji za lokálpatriota se silným vztahem k místům odkud pochází, kde žije a kde pracuje. Budova v areálu ČVUT na Karlově náměstí kde sedím, byla v roce 1906 postavená pro Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky, jedno z prvních vysokoškolských pracovišť specializovaných na elektrotechniku.

Vložit další komentář

včera 14:57 Tomáš

Re: Proč pracuji na VŠ včera 14:57 TomášRe: Proč pracuji na VŠ

včera 16:13

Re: Proč pracuji na VŠ včera 16:13 Ovoce | skóre: 9 | blog: Vyplizlo_ze_zivota Re: Proč pracuji na VŠ

včera 17:18 loki

Re: Proč pracuji na VŠ včera 17:18 lokiRe: Proč pracuji na VŠ

včera 21:33 \t

Re: Proč pracuji na VŠ včera 21:33 \tRe: Proč pracuji na VŠ

včera 23:28 odin

Re: Proč pracuji na VŠ včera 23:28 odinRe: Proč pracuji na VŠ

Založit nové vlákno • Nahoru