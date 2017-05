×

Před dvěma lety, 15. května 2015 , byla vydána první stabilní verze 1.0 programovacího jazyka Rust . V příspěvku Two years of Rust vývojáři Rustu hodnotí uplynulé 2 roky a představují plány do budoucna.

Jak chytrý Andrej ku štěstí přišel…

dnes 11:55 | Přečteno: 142× | Jen tak na okraj | poslední úprava: dnes 11:59

Dnes ráno se objevil zajímavý článek o tom, jakým způsobem položil Andrej Babiš základy svého impéria. Prakticky ihned se mi vybavila zcela identická situace, kterou jsem měl možnost bezprostředně sledovat. Tento článek mi tak pouze potvrdil že nešlo o jediný případ kdy si – víceméně legálním způsobem – přivlastnili většinu firem jejich ředitelé a náměstci, zkrátka lidé dobře informovaní o tom jak si firma stojí, za víceméně směšné peníze.

Podle článku na webu forum24.cz Andrej zneužil svého postavení a prodal na počátku roku 1995 většinový podíl fy. Agrofert (65%) za 2,6 milionu Kč firmě, kterou údajně vlastnili jeho dávní spolužáci ze Švýcarska. Proč ne. Osobně jsem toho názoru, že to ani nebylo třeba, protože na počátku 90-tých let poskytovaly banky pohádkové úvěry každému lepšímu lháři. Vydyndané peníze stačilo přetočit skrze několik firem – nejlépe zahraničních, aby je nebylo možné vysledovat a se splácením si už nikdo hlavu nedělal. Ostatně ti starší z vás si možná vzpomenou na velké bankovní krachy které začaly koncem 90-tých let. Jen připomeňme namátkou: Investiční a poštovní banka, Union Banka,…

Že nebyl Andrej jediným vykukem, mladým kádrem, který se rozhodl jít svému štěstíčku naproti, svědčí můj blogpost z prosince 2011, kde jsem poměrně podrobně popsal, jakým způsobem chtělo vedení pro sebe získat firmu ČSAD Specialtransport a.s. – dnešní Nosreti Specialtransport. Ke své smůle ale nebyli tak drzí a chytří, jako Andrej, aby vydali emisi akcií, ze které by si vzápětí prostřednictvím nastrčené firmy skoupili majoritní podíl. Podle toho, jakým způsobem ve firmě hospodařili, se zřejmě snažili stlačit cenu akcií na minimum, aby na cenu většinového balíku dosáhli. Dnes již nemám k dispozici přesná čísla, ale tehdy jsem odhadoval, že k získání většinového balíku stačilo nakoupit akcie cca za 2,5 milionu Kč.

Jaksi jim nedošlo, že většinový balík se dá získat i postupným skupováním akcií od menšinových akcionářů a že pokud ho někdo získá, tak si budou moct se všemi akciemi, které do té doby vlastnili akorát tak vytřít zadek. A přesně tak se to stalo. Vtipná je skutečnost, že tím Nosretimu spadly za cenu jednoho dvou kamiónů do klína nejenom lukrativní pozemky a nemovitosti, ale také stroje s mnohonásobně vyšší hodnotou.

Nedělejte si iluze, že u jiných firem tomu bylo jinak. Listopad 89 a následující tři roky vynesly do jejich vedení mladé vysokoškolsky vzdělané a dosud nezkompromitované kádry s ostrými lokty, které již moc dobře věděly že se karta obrací. Nebyli to žádní idealisté, nýbrž pragmatici, kteří moc dobře věděli komu vlést do zadku, aby se mohli někam dostat. A dnes je tady máme. Drží otěže našeho státu i ekonomiky. Je to generace Adreje Babiše, Petra Konvalinky, Vladimíra Dlouhého, Vladimíra Maříka, a dalších…

