Proč mne Zeman nezklamal?

včera 10:00 | poslední úprava: včera 10:39

Protože jsem od něj nic dobrého nečekal. Ovšem pokřikování anonymního davu na ulici mi bylo, je a bude vždy odporné. Dav je bestie. A nic na tom nemění fakt, že v něm stojí slušní lidé. Je to snadno manipulovatelná masa, která nemá nic společného s heslem "Svoboda, rovnost, bratrství!" Nástroj lůzy, která zneužívá spravedlivého rozhořčení občanů pro své nízké cíle.

Při minulé prezidentské volbě jsem se druhého kola nezúčastnil. Když se mě někdo ptá proč, tak mu odpovídám otázkou: "Chceš facku zleva nebo zprava?" Je to prakticky totéž. Ani jeden pro mne neznamenal do budoucna pozitivní vývoj.

Nevolil jsem, ale taky neremcám. Ohrazuji se pouze proti tomu když někdo prohlašuje: "Když jsme si ho zvolili…" Já ho nevolil! A silně mi vadí, když se samolibě holedbá, že byl zvolen většinou občanů ČR. Nebyl. Věřím tomu, že kdyby do druhého kola postoupil mimo něj kterýkoliv jiný kandidát než Karel Schwarzenberg, tak by vypadal výsledek prezidentské volby jinak.

Náš současný prezident je manipulátor, lhář a darebák. Odchovanec prominentního hnízda, které mělo být v roce 1989 vypleněno. Dejte si tu práci a dohledejte si, kam všude se nasáčkovali bývalí pracovníci tzv. Prognostického ústavu. Co za posledních 30 let dělali a co dělají dnes.

Současná vláda má své mouchy. Ale nelze upřít, že byla až doposud stabilní. I přes to, že jí vytrvale házela klacky pod nohy jak opozice, tak škodolibý prezident. I když v ní jsou lidé, které bych osobně nejraději vypráskal bičem za hranice ČR, jsem zásadně proti tomu aby se prostřednictvím davu v ulicích nabourával legislativní proces.

Pokud se někomu současný stav nelíbí, bude mít brzy příležitost to dát najevo svou účastí ve volbách.

Dovětek

První link odkazuje na můj diskuzní příspěvek z doby, kdy se rozhodovalo mezi Zemanem a Schwarzenbergem. Jak se zdá, současná situace plně potvrzuje to co jsem tehdy napsal. Největší preference v současné době vykazuje ANO, což je strana kterou volí především lidé, které ovládá typicky český povahový rys – závist. Jim nevadí, že v jejím čele stojí prospěchář a bývalý člen KSČ, který využil všech možných i nemožných prostředků aby vybudoval své impérium. Na mocnáře jsou Češi zvyklí. K jejich uspokojení stačí, když skrouhne všechny ostatní, aby na tom nebyli lépe než oni sami.

Ačkoliv ANO se snažilo vzbudit dojem, že je hnutím spíše pravicově zaměřeným, ve skutečnosti jde o stranu extrémně bolševickou. Sázet na podporu dělnictva, v době kdy se na dělnickou práci hromadně nasazují robotické stroje, může opravdu jen dinosaurus typu KSČ.

Ideologický galimatyáš, který zde navařila během svojí éry právě tato strana, vede k tomu že mnozí nechápou co je sociální, socialistické. Jaký byl rozdíl mezi KSČ a ČSSD. Že "komunistická éra", neznamenala to že bychom u nás měli komunismus, ale to že u moci stála "Komunistická strana" která měla s komunismem společný jen ten název. Že demokracie není lidu, ale vláda svobodné menšiny. A že postupným omezování svých svobod jsou zvolna a nenápadně vylučováni do pozice pouhých otroků.

Svobodný člověk je takový, který může uplatňovat své právo volby. Zvolit si práci, zvolit si místo k životu. Zvolit si kým chce být zastupován. Zamyslete se nad sebou, do jaké míry jste ještě svobodni. "Výsadou" otroků bylo vždy maximálně halekání v anonymním davu na náměstí, kde nehrozilo že je pozná jejich pán a ztrestá jejich zpupnost bičem.

