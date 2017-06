×

Qui bono?

Dlouho se zdálo, že to přeci jen Sobotkův kabinet úspěšně bez nehody dotáhne do řádných voleb. Leč, nestalo se tak. Qui bono? No, jak se tak na to dívám, vidím pouze dvě osoby, kterým to přihraje politické body. Opravdu nechápu smysl posledního veletoče, ale mám z toho velmi nepříjemný pocit. Začalo to Sobotkovým oznámením jeho ryze soukromé věci. A vyvrcholilo veletočem ve vedení ČSSD.

Po pravdě řečeno je mi osud ČSSD zcela ukradený. Dohnaly ji Zemanovy dluhy a s předválečnou sociální demokracií měla společné leda tak to jméno. Ovšem nemohu si odpustit komentář na adresu nových lídrů ČSSD. Připomeňme si tedy, co jsou tito pánové zač.

Absolutně nechápu, proč si do své vlády na pozici ministra vnitra vybral Bohumil Sobotka právě Milana Chovance. Vzpomínáte na blamáž z října 2013, jak ze sebe místopředseda ČSSD Michal Hašek udělal před veřejností blbce a lháře tím, že zatloukal schůzku u Zemana?

Přitom Hašek se držel pouze toho, oč bych požádán právě Chovancem, který chtěl aby schůzka zůstala utajena. A byl to právě Chovanec, kdo ji obratem naprášil, aniž by o tom dal zúčastněným vědět. Takového podrazáckého šmejda bych osobně nenechal ani pucovat svoje boty, natož ho posadit do křesla ministra vnitra!

Osobně bych ani moc nedal za to, že to byl právě Chovanec kdo Bohoušovi nakukal aby postupoval, jak postupoval. A teď ještě ty silné řeči na Zemanovu adresu. Poněkud zvláštní, od člověka, který Zemana využil k tomu, aby se zbavil konkurence ve vedení ČSSD.

A co kandidát na případného premiéra, pan Zaorálek?

No to je taky pěkný vykuk. Dodnes mám v živé paměti televizní šot, ve kterém z kyjevského Majdanu obhajoval tamní puč. Povšiml si toho před třemi lety Josef Votípka ve svém blogu na idnes.cz. A co se vlastně tenkrát na Ukrajině sběhlo, přehledně shrnul před dvěma lety Jan Veleba. Ten si již tehdy kladl otázku, co tam vlastně dělal pan Zaorálek? Co mělo být cílem jeho angažmá? Snad ne přiložit polínko k destabilizaci Ukrajiny a do budoucna zajistit přísun laciné pracovní síly do ČR? Lepší vysvětlení pro jeho vměšování do vnitřních záležitostí jiného státu mne totiž nenapadá. A toto by měl být příští premiér?!

Na stole se mi válí papír, s vytištěným grafem politické scény ČR, co jsem vytvořil před devíti lety jako přílohu nikdy nedopsaného blogpostu na téma "Pravice, nebo levice?". Není tomu ani týden, co jsem si říkal, že by bylo vhodné ten graf aktualizovat a dopsat, kdo je kdo na naší politické scéně a jakou pozici ve sktuečnosti v rámci našeho politického spektra má. Bohužel není snadné analyzovat plné spektrum našich politických stran, mezi kterými se přelévají ty staré známé firmy. Nicméně mi přišlo zajímavé podchytit alespoň celkové ladění naší společnosti, kam se posunulo od konce r. 2008.

Poznámka: U grafu doporučuji pozornost věnovat spíš popisu os, než jednotlivých kvadrantů. Sice by se mohlo zdát pozitivní, že se v globále stále pohybujeme v rámci středu, ovšem to jakým směrem se přesunulo globální těžiště by mělo být silně varující. A pokud bych se měl orientovat podle kampaně v médiích, tak bych ho musel umístit ještě více doprava. Pokud by někoho zajímalo na jakém základě bylo určeno celkové těžiště v roce 2008, tak zde je link na původní obrázek kde je zachycena pozice tehdejších parlamentních stran

