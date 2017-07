×

Jak mě nadzvihlo ucho24.cz

14.7.

Všichni máme možnost sledovat v přímém přenosu na naší mediální scéně postupný rozklad stran a seskupení, které by mohly představovat pro hnutí ANO potenciální ohrožení dominantního postavení. Cílem je s největší pravděpodobností dosáhnout stavu, kdy pro uchopení moci bude Babišovi stačit pouze jeden malý bezvýznamný koaliční partner, na kterého pak bude moct házet své vlastní přešlapy, tak jako je dosud házel na ČSSD.

U koalice KDU-ČSL + STAN totiž zcela reálně hrozí, že díky 10% hranici pro koaliční seskupení získá významnější podíl na moci, než by bylo Andreji Babišovi milé. Zřejmě to je ten pravý důvod, proč teď média masírují průzkumy preferencí den co den členskou základnu těchto stran, aby nahlodaly jejich sebedůvěru a tím přiměli k tomu aby iniciovali rozpad koalice dřív, než vůbec dojde na lámání chleba. A neváhají za tímto účelem šířit i evidentní výmysly a lži.

Ukázkovým příkladem takového článku je poslední příspěvek na serveru ucho24.cz. Ne že bych považoval tamní články za relevantní, ale čtu je, protože jsou křivým zrcadlem současné politické scény, kterému občas nechybí vtip a nadsázka.

Ovšem v tomto případě autor papouškuje, tak jako většina médií, že pochybnosti o smysluplnosti koalice KDU-ČSL a STAN vyvolal sám předseda Pavel Bělobrádek. Což evidentně není pravda a dokazuje to i rozhovor s Pavlem Bělobrádkem, na který odkazuje link z níže uvedeného obsahu e-mailu, který jsem se pokusil odeslat na adresu redakce@ucho24.cz, kterou tento server uvádí na stránce O nás.

E-mail následujícího znění, se vrátil jako nedoručitelný i přes to, že šel z mé regulérní pracovní adresy. Tudíž se ohrazuji proti těm blábolům alespoň tohle cestou:

V článku "Bratři v triku končí?! Bělobrádek s Gazdíkem do úterý zatím v objetí" uvádí váš autor pod akronymem -pšt- že iniciátorem rozpadu koalice KDU-ČSL a STAN je, podle dostupných zdrojů, lídr strany Pavel Bělobrádek. Jenže bublinku o rozpadu koalice KDU-ČSL a STAN vypustil pan Stanislav Polčák ze STAN a přizvukuje mu Jiří Čunek - neúspěšný kandidát KDU-ČSL na předsedu. Sám Pavel Bělobrádek v rozhovoru jasně potvrdil, že má zájem na zachování koalice. Viz https://m.ihned.cz/domaci/c1-65799210-konec-koalice-jsme-starostum-nenavrhli-je-to-jedina-mozna-varianta-volebni-spoluprace-tvrdi-belobradek Chtěl jsem na to reagovat hned pod článkem, ovšem jak se zdá možnost diskuze pod vašimi články je zřejmě pouhý fake. Nemám nic proti tomu když někdo veřejně prezentuje svůj názor, ale podsouvat jiným co nikdy neřekli to se nedělá.

