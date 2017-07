×

Mou nejpoužívanější aplikací je terminálové okno. 90% času trávím přihlášený přes ssh na některém ze vzdálených strojů. Paralelně však pracuji s jedním až dvěma webovými prohlížeči, kde mám současně otevřeno obvykle kolem 20 záložek a lokálním textovým editorem geany, ve kterém píšu své poznámky. Ten také využívám pro rychlé uložení dočasných informací, kupř. když si potřebuji někam poznamenat textový výstup některé konzole. Okna s nimiž aktuálně pracuji mám umístěna na první ploše, kterou mám v práci roztaženou přes dva monitory, a ty podružné na těch ostatních. Ke kopírování a pro pohyb mezi plochami a okny využívám efektivně kolečko myši – proto mi vyhovuje už víc jak deset let okenní prostředí Xfce4. Používám ho většinou ve výchozí konfiguraci. Pouze u sebe na notebooku mám některé drobné úpravy, které mi usnadňují práci. Jednou z nich jsou klávesové zkratky pro tilling oken.

Dlouho jsem je nepotřeboval. Vystačil jsem si s tím, jak funguje tilling oken Xfce4 by default – čapnu okno za lištu a podle toho kam ho šoupnu se upraví jeho velikost. Postrádám občas pouze jednu vyfikundaci – klávesové zkratky, které by mi umožnily přeskládat okna plochy do dlaždic či do kaskády. Tak jak to umí Opera.

Čas od času si totiž potřebuji rozmístit dvě terminálová okna, tak aby se rovným dílem dělila o plochu – v tomto případě však tilling Xfce4 funguje trochu jinak, než bych si představoval. Nicméně, řešení existuje. Pokud si z menu "Nastavení" otevřete dialogové okno "Správce oken", můžete v záložce "Klávesnice" měnit výchozí nastavení klávesových zkratek a jak u sebe sami nejspíš zjistíte, pro řadu akcí ani klávesové zkratky nastaveny nejsou.

Pro dosažení potřebné funkcionality jsem tedy potřeboval nastavit klávesové zkratky pro tyto akce:

Vyplnit okno ve svislém směru – roztáhne okno na výšku plochy ( Ctrl+q )

– roztáhne okno na výšku plochy ( ) Vyplnit okno ve vodorovném směru – roztáhne okno na šířku plochy

Přepnout okno stejné aplikace – přepne pouze mezi okny aplikace stejného typu, tj. pokud je aktivní okno terminálové okno, přepíná pouze mezi terminálovými okny ( Ctrl+Tab )

– přepne pouze mezi okny aplikace stejného typu, tj. pokud je aktivní okno terminálové okno, přepíná pouze mezi terminálovými okny ( ) Umístit okno nahoru doleva – rozmístí okno na ploše levého horního kvadrantu ( Ctrl+\ )

– rozmístí okno na ploše levého horního kvadrantu ( ) Umístit okno nahoru doprava – rozmístí okno na ploše pravého horního kvadrantu ( Ctrl+z )

– rozmístí okno na ploše pravého horního kvadrantu ( ) Umístit okno dolů doleva – rozmístí okno na ploše levého dolního kvadrantu

Umístit okno dolů doprava – rozmístí okno na ploše pravého dolního kvadrantu

Nenastavil jsem všechny, jenom ty, které jsou vyznačeny tučně, protože na konzolích vzdálených strojů kde jsem přihlášen využívám screen, který umožňuje v případě potřeby rozdělit terminálové okno jak ve svislém, tak vodorovném směru.

Pro rozmístění oken, tak aby byly vedle sebe a přesně napůl pak použiju následující sekvenci klávesových zkratek:

Ctrl+z (napasuje okno do pravého horního kvadrantu plochy) Ctrl+q (roztáhne výšku okna na výšku plochy, aniž by se přitom změnila šířka) Ctrl+Tab (přepne na okno druhého terminálu) Ctrl+\ (napasuje okno druhého terminálu do levého horního kvadrantu plochy) Ctrl+q (roztáhne výšku okna na výšku plochy, aniž by se přitom změnila šířka)

Klávesové zkratky jsem zvolil tak, aby mi k přepínání stačily pouze prsty levé ruky. Pro přepínání mezi aplikacemi používá Xfce4 Alt+Tab , proto pro přepínání oken aplikace stejného typu se mi zcela logicky nabízela zkratka Ctrl+Tab . Pro umístěvání oken doleva a doprava jsem použil klávesu z a \ , které se u mé klávesnice obě vyskytují těsně vedle klávesy Ctrl . Tuto klávesu \ mám stejně přemapovanou na … , protože zpětné lomítko píšu pravou rukou – kombinací palce na AltGr a prostředníku na klávese \ . A na klávesu q pro roztažení okna padla volba proto, že ji mám hned vedle klávesy Tab . Klávesové zkratky pro rozmísťování oken v rámci dolní poloviny plochy a pro roztažení přes celou šířku, jsem nenastavil, protože to nevyužiju.

Ukázkový screenshot pracovní plochy Xfce4, s okny které jsou rozmístěny s využitím klávesových zkratek pro tilling, na který se v plném rozlišení lze dostat přes výchozí verzi tohoto blogpostu

