Anonymní git clone

dnes 12:21 | Přečteno: 164× | Za vším hledej Linux | poslední úprava: dnes 12:25

Nostalgický zápisek o tom, jak bez velkých opičáren pověsit na web git repozitář a umožnit jeho anonymní klonování.

Zanedlouho to bude dvacet let, co jsem začal používat internet a patnáct, co pracuji výhradně na linuxovém desktopu. Za tu dobu jsem potkal mnoho webů i aplikací, a hodně jich už také skončila v nicotě. Nemá smysl polemizovat o tom, jestli to je dobře nebo špatně. Smiřme se s tím, neboť žijeme v době, o které se stejně jednou nebude vědět lautr nic, neboť už teď na mnoha cílových adresách na vás čeká jen kód 404.

Za tu dobu jsem však potkal i několik aplikací, které upadly do zapomění zcela nezaslouženě – jen proto, že vznikly příliš brzy na to, aby našly své uživatele. V lepším případě po nich zůstal alespoň po nějaký čas opuštěný repozitář, než definitivně zmizel.

Dnes se považuje téměř za standard, že se při vývoji používá git. Ale není to zase tak dávno, co se prosadil. Před rokem 2000 kralovalo cvs než ho z pomyslného trůnu začalo vytlačovat svn. Jeho vývoj začal r. 2000 a v době, kdy jsem začal používat výhradně linuxový desktop (2003), na něj teprve začínali vývojáři zvolna přecházet. Jenže použitý koncept se mi vůbec nelíbil. Proč bych měl pro každou verzi udržovat kopii celého stromu?

Podobně se na věc zřejmě díval i Linus Torvalds, protože místo něj – i přes nelibost skalních zastánců open source – začal r. 2002 používat proprietární verzovací systém Bitkeeper. Jenže r. 2005 došlo na slova kritiků jeho rozhodnutí, když společnost BitMover Inc., co tento verzovací systém vyvíjela, přestala poskytovat bezplatnou licenci, která se vztahovala na vývoj open source projektů. Jelikož v té době stále nebylo nic lepšího na výběr, začal Linus psát verzovací systém vlastní - git.

Už si ani nepamatuji, kdy jsem ho poprvé zkoušel každopádně již r. 2007 jsem byl přesvědčen, že právě to je verzovací systém, kterému patří budoucnost, a tak jej každému doporučoval. Bazaar, jehož vývoj začal také r. 2005 se mi totiž od počátku jevil jako mrtvě narozené dítě, protože vycházel z svn. Mercurial, jehož vývoj začal zhruba v tutéž dobu jako vývoj gitu, nepřinášel oproti gitu nic lepšího. Nebyl tak rozšířený a bylo jasné, že zůstane na okraji zájmu. A ještě méně rozšířený byl darcs, se kterým jsem se setkal na škole.

Jak vidno, paleta verzovacích systémů s nimiž se člověk mohl setkat, po r. 2005 byla docela pestrá, takže první krok který jsem u aplikací kde mě zajímal postup vývoje dělal, byla konverze jejich zdrojáků do gitu. U většiny z nich vývojáři sami časem přešli na git, ovšem jak dopadly ty, které původní vývojář již dávno opustil? Po většině z nich dnes nenajdete ani stopu.

Některé přežily jen díky tomu, že byly převedeny do gitu, tak jak jsem to dělával já, a umístěny na web, odkud si je lze naklonovat a případně pokračovat v jejich vývoji. Triviální věc – pro ty co vědí jak ji udělat.

Dlouho jsem to neřešil, protože jsem pro publikování svých věcí používal školní server, kde jsem měl rozjetý gitweb, ale štvalo mě to, protože jsem tušil, že je to zcela prosté, jen jsem nějak nemohl z té hromady protichůdných informací na webu vydolovat co je k tomu zapotřebí udělat. Většinou ty stránky stereotypně odkazují k tomu, abyste si založili účet na github.com a nebo popisují, jak to rozjet na vlastním serveru – přes CGI. Jenže nic z toho jsem nechtěl. Nechtěl jsem si zakládat účet na nějakém cizím serveru, když mám vlastní. Nechtěl jsem si rozjíždět nějaký vlastní github a nechtěl jsem na svém serveru povolit CGI skripty, když to jinak nemám zapotřebí. Chtěl jsem jenom umístit git repozitář tak, aby si ho mohl naklonovat i někdo jiný. Nic víc.

Když jsem zkusil git repozitář jen tak jak byl nakopírovat do adresáře co byl přístupný přes web, a na něj zkoušel udělat akci clone , tak jsem končil v logu s touto hláškou:

server:80 172.0.0.1 - - [01/Sep/2017:08:03:09 +0200] "GET /app.git/info/refs?service=git-upload-pack HTTP/1.1" 404 475 "-" "git/2.13.2"

Až mi nakonec poradil Pavel Píša, zběhlejší uživatel gitu než jsem já. A řešení je, jak už to tak bývá, stupidně prosté:

cd repo-aplikace git update-server-info scp -r .git server:/var/www/cesta/app.git

A pokud je váš www server dostupný z webu, může každý anonymní uživatel udělat:

git clone http://server/cesta/app.git

Pochopitelně je třeba mít pořešené aby démon, pod kterým běží webový server, měl do cílového adresáře přístup. Ovšem to už je pouhá prkotina.

