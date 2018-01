×

Společnost F-Secure upozorňuje na bezpečnostní "problém" v Intel AMT (Active Management Technology). Útočník s fyzickým přístupem k počítači s povoleným AMT a nenastaveným heslem k MEBx (Management Engine BIOS Extension) může obejít heslo nastavené v BIOSu, pin v TPM, přihlašovací jméno a heslo do operačního systému nebo i šifrování disků restartováním tohoto počítače a při jeho startu zavedením MEBx (CTRL-P) a zadáním výchozího hesla "admin". Pak už útočníkovi stačí pouze změnit heslo a povolit vzdálený přístup k počítači na úrovni AMT.

dnes 12:44 | IT novinky

Pozvánka k setkání v Ostravě v pátek večer 26.1.2018

dnes 09:12 | Přečteno: 146× | Za vším hledej Linux

Vzhledem k tomu, že se u příležitosti druhého kola prezidentské volby budu 26. ledna 2018 vyskytovat v OV, napadlo mne že by to mohla být vhodná příležitost, pro ty co mají zájem o linux a linuxová řešení, k setkání v restauraci hotelu ELMONTEX, v Hrabůvce. Budu se tam vyskytovat od 19:00. Pokud máte zájem, srdečně vás tímto zvu na kus řeči.

