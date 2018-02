×

Vítězný únor 2018

včera 22:47 | Přečteno: 230× | Jen tak na okraj | poslední úprava: včera 22:47

U Zemanů nejspíš chystají kar. Babišův kabinet dnes odvolal Arnošta Markse z pozice člena Rady pro výzkum, vývoj a inovace a na jeho místo jmenoval Vladimíra Maříka.

No jo, je to ten pán kterého jsem zmínil v blogpostu Jak chytrý Andrej ku štěstí přišel…. Jo a taky jsem si všimnul, že z youtube nenápadně mizí dokumenty, které by mohl někdo zneužít k tomu, aby porovnal současnost některých osob s minulostí. No tak sem přidám link o tom jak financoval svůj pomníček v Dejvicích, než ten soubor definitivně zmizí.

Puč, který začal vítězným únorem 2018, je v plném proudu. Darebáci, co spustili stavidla si brzy v pekle podají ruce. A vy, co jste si někdy kladli otázku, jak se vlastně mohlo stát, že si v Německu zvolili Hitlera, nebo u nás Gottwalda, už to dneska víte.

Ale nemusíte se bát. Nebude krvavých obětí. Proč by někdo věšel nebo střílel kverulanty, když mu bohatě stačí, aby je sejmul do naprosté bezvýznamnosti ekonomicky a společensky.

Hodnocení: 75 % špatné • dobré

Anketa

Líbí se vám, jak Andrej řídí svoji novou firmu? Ano ( 8 % )

Ne ( 92 % )

Celkem 13 hlasů



Komentáře

Vložit další komentář