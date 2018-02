×

Mozilla.cz informuje o zlepšené ochraně v anonymním prohlížení ve Firefoxu. Již verze 59 bude v režimu anonymního prohlížení posílat hlavičku Referer stejně, jako by stránka nastavila Referrer-Policy na strict-origin-when-cross-origin, tj. nemůže se stát, že Firefox pošle celou adresu včetně případných osobních informacích. Uživatele doplňku Tab Mix Plus potěší, že byla vydána nová experimentální verze doplňku znovuzrozeného pomocí WebExtensions API.

Byla vydána verze 2018.1 dnes již průběžně aktualizované linuxové distribuce navržené pro digitální forenzní analýzu a penetrační testování Kali Linux ( Wikipedie ). Aktualizovat systém lze pomocí příkazů "apt update && apt full-upgrade". Co je nového, najdete v přehledu změn. Aktualizovány byly nástroje zaproxy, secure-socket-funneling, pixiewps, seclists, burpsuite, dbeaver nebo reaver.

Mozilla.cz informuje ( en ), že Mozilla oznámila návrat do IoT s projektem Things a produktem Things Gateway . Mozilla se zaměřuje na vytvoření frameworku pro stavbu soukromé, funkční a bezpečné chytré domácnosti a propojení jednotlivých IoT zařízení, aktuálně s využitím Raspberry Pi v kombinaci s webových a hlasovým ovládáním.

Dead man

dnes 12:30 | poslední úprava: dnes 13:17

Výborný film – nakonec všichni umřou. Kdo ho neviděl, tomu doporučuji. Fantaskní příběh o zvolna umírajícím mladíkovi, který se setká s indiánem, kterému jeho lid dal posměšné jméno Xébeče (v anglické transkripci Exaybachay) – "Ten co křičí a neříká nic", protože měli za to že si o běloších jen bohapustě vymýšlí.

Taková, poněkud zvláštní paralela, řekl bych.

Polsky se ten film jmenoval "Trupoš" (mrtvola) a byl tam i moment, kdy mu takzvaně "smrt kouká z očí". Úplně stejný pocit jsem měl minulý týden, když jsem koukal na jmenování soudců. takže teď s napětím čekám, co se z toho vyklube. No a do toho teď ten Ovčáček… – mimochodem, nějak mi nejdou dohromady jeho výhrůžky soudem s právem na svobodu projevu. Být soudem, tak s tím počkám, až uplyne oněch předpokládaných 3-7 měsíců, což bude zhruba koncem května.

