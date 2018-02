Podotčeno…

×

dnes 19:48

Tak dnes máme 11. února 2018. Přehrabával jsem včera knihovnu, v marné snaze alespoň trochu poklidit a vytáhnul sbírku Krylových fejetonů "Země Lhostejnost", abych po nějakém čase opět mohl konfrontovat pohled Karla Kryla na českou společnost z r. 1992 se současností. Nepřekvapil.

… Už dobré dva roky sleduji v denním a týdenním tisku, kterak ze samotných pozůstatků vyhřezává znova karcinom dezinformace, zakázkového sepisování, organizovaného "nasazování psích hlav" – jednou tomu, podruhé onomu. A to – aniž by měl napadený možnost zaujmout vůči napadení stanovisko, aniž by k otištěné tezi kterýkoli respektovaný list zveřejnil antitezi, Napadenému nezbývá často nic jiného než se obrátit k soudu; mnohdy však na zlolajné nařčení dosud zákon neexistuje, popřípadě pochází zpřed třiceti let a možno ho obracet podle potřeby. Nehledě už vůbec na skutečnost, že k soudnímu řízení dojde při troše štěstí za rok, za dva, za tři léta; ne že by tomu tak bylo pro nedbalost, nýbrž pro zoufalé přetížení soudů. …

Tak tohle napsal Karel Kryl 5. prosince 1992. Miloš Zeman má dvojí kliku. Jednak že Karel Kryl nebyl násilníkem a pak, že už je 24 let po smrti, protože jinak by ho nejspíš dnes nakopal do prdele.

Také mě zaujalo, že se někdo mimo mne, po čtyřech letech konečně zapřemýšlel nad tím, jestli ona nostalgicky vzpomínaná zlatá šedesátá neskončila již odstavením Anonína Novotného, a nikoli až s nástupem Husákovy normalizace.

Mezi smutné informace patří totální nedostatek sebereflexe Jiřího Drahoše. Vážený pane profesore, nikoli zákeřná dezinformační e-mailová kampaň, ale nedostatek pokory z vaší strany je tou pravou příčinou volební porážky. Kdybyste opakovaně nedeklamoval jak moc toužíte být prezidentem, mohl výsledek vypadat trochu jinak. Spousta lidí vám dala šanci, i přes to, že místo vás v prvním kole volila jiné, mnohem lepší kandidáty. A jakým způsobem jste na to reagoval vy? Za to nemohl žádný váš poradce. To vy jste neovládl své já a místo abyste stejně jako Zeman v poslední minutě apeloval na voliče, aby pečlivě zvážili komu dají svůj hlas, jste vyzýval k tomu aby volili vás. Na to mohla být pro většinu z nich jen jediná reakce – nas…t! I pro mne byl po této diskuzi hlas pro vás jen otázkou sebezapření, protože jste byl i přesto z hlediska budoucnosti této země přijatelnějším kandidátem než on.

V poslední době také vystrčili růžky odpůrci EU. Proto asi není od věci, aby se seznámili s tím jak si stojíme v rámci EU z hlediska financí. Z mého pohledu je EU jediná možná forma existence, pokud nemá být ČR na úrovni kolonie. A to i přes to, že nefunguje tak jak bych si představoval. Jsem totiž zásadní odpůrce dotační politiky, protože totálně deformuje ekonomické vztahy. Přijmout euro je klíčovým krokem k tomu, abychom přestali být dojnou krávou pro finanční spekulanty.

