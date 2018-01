×

Půl roku s BlackBerry KEYone – zklamání z klávesnice

Už asi půl roku používám jediný telefon s QWERTY klávesnicí (a Androidem). Protože je to opravdu zajímavý kousek hardwaru (jediný dostupný telefon s klávesnicí a nějakým normálním OS za několik dlouhých let), rád bych sepsal nějaké zkušenosti. Zejména o klávesnici, jak moc je dobrá a jaký a jestli má dnes ještě smysl.

Klávesnice jsem u telefonů vždycky miloval, měl jsem Sony Ericsson P1i, pak HTC ChaCha, pak dlouho tuctové placky, protože prostě nic jiného nebylo… a pak konečně BlackBerry KEYone. Když srovnám ty telefony po letech, tak zatímco se software a ostatní funkce posunuly o míle dopředu, hardwarová klávesnice se za ta léta neposunula vlastně vůbec. Možná spíš udělala krok zpěta použitelnost je horší než u starých telefonů.

V tomto článku srovnám, čím se klávesnice telefonů v průběhu let liší, co je té v KEYone lepší a co je horší (toho je bohužel více).



Srovnání telefonů Sony Ericsson P1i (2007), HTC ChaCha (2011) a BlackBerry KEYone (2017) – ano, rozměry jsou skutečné, dřív byly telefony opravdu tak malé. Povšimněte si velikosti a typu klávesnic a velikosti okrajů jednotlivých telefonů. P1i má kolébkovou klávesnici, na levé straně JogDial (geniální kolečko pro posun v textu) a uschovaný stylus. ChaCha má speciální klávesy pro šipky, ale kvůli velikosti nelze psát jednou rukou. Dole je tlačítko pro rychlý přístup na Facebook (zbytečnost, ale šlo předělat na rychlý přístup k foťáku nebo k baterce). Přestože je KEYone co do plochy téměř 2x větší než P1i a má o 1/3 větší klávesnici, má menší výběr dostupných kláves, chybí šipky, a celkově méně pohodlnou klávesnici.

Co mi vadí u klávesnice KEYone:

Chybějící znaky a šipky

Některé časté znaky na klávesnici nejsou a měly by být. Třeba tečku a čárku musím psát přes Alt, na klávesnici jinak prostě není. Taktéž šipky chybí! A to úplně. Lze se sice poklepáním na klávesnici dostat do režimu šipek a pak skrolovat do stran, ale to celé je takové nespolehlivé, zdlouhavé, náchylné na chybu… Radši několikrát ťuknu do textu a snažím se strefit mezi správná písmenka, než abych používal ten režim.

Chybějící diakritika a nemožnost psaní „poslepu“

psát úplně bez diakritiky (to ne )

) u každého znaku s diakritikou zmáčknout tlačítko dlouze a pak ze seznamu vybrat příslušný diakritický znak (brr, pro normální psaní nepoužitelné!)

psát bez diakritiky a nechat si ji doplňovat prediktivním slovníkem

Naopak je tam klávesa pro hlasové zadávání (zbytečnost, tohle se obecně strašně přeceňuje) a pak speciální klávesa na dolar (a další měny, když to držím déle). Tohle nechápu; i kdybych byl americký účetní, určitě bych psal více znaků teček než dolarů. Jak klávesu dolaru, tak hlasového zadávání bych vyhodil a nahradil třeba tou tečkou a čárkou. Po stranách u dolní řady je ještě dost místa, vešly by se tam i ty šipky. Nebo dokonce kdyby měl telefon JogDial jako ta P1i, to by byla totální pecka! To by bylo ještě mnohem lepší než šipka vpravo a vlevo. Ale bohužel…Od mé poslední zkušenosti s QWERTY klávesnicí se změnily i nároky. Nechci psát bez diakritiky, ale s diakritikou! Teď mám dvě možnosti, co s tím:

Poslední možnost je asi nejlepší, ale je to pořád žalostné. Jednak ten slovník zdaleka neumí všechna slova (vlastně furt narážím na nějaká neexistující), ale hlavně: I když je umí a je u slova víc variant s diakritikou, musím dané slovo vybrat! Tj. dívat se na displej a neustále něco vybírat, kontrolovat, že se to doplnilo správně apod.! Tím se ale ztrácí celá pointa toho, proč mám klávesnici s hmatovou odezvou: tedy psaní poslepu bez dívání se na telefon. To bohužel není možné.

Vestavěnou predikci slov ani v podstatě nelze nahradit něčím inteligentnějším (třeba SwiftKey), protože pak by přestaly fungovat klávesové zkratky z hlavní obrazovky (a možná i něco jiného, nejsem si jist, neřešil jsem to do hloubky, protože i při sebelepší predikci bych stejně musel na displej koukat).

Telefon by měl mít čtvrtou řadu kláves s diakritikou, klidně uživatelsky definovanými znaky pro každý jazyk a nějakými generickými popiskami. Pořád by to bylo lepší než současný stav.

Všechna tlačítka jsou hmatově totožná

Musím ale uznat, že tady jsem opravdu jen zvětšil nároky. P1i ani ChaCha to neměly udělané lépe (na druhou stranu ani o moc hůře; na obou šly vybírat znaky s diakritikou zvlášť a na obou byla možnost zapnout slovník doplňující diakritiku).Další důvod, proč nelze psát poslepu. Všechna tlačítka jsou stejně veliká, mají stejný tvar, nejsou tam žádné výstupky apod. Když píšu poslepu (alespoň část slova) a prst mi omylem přehmátne jinam, není žádná možnost, jak by se měl na klávesnici „najít“, aniž bych se na telefon podíval.

S klávesnicí se telefon blbě drží

Třeba ta geniální P1i měla kolébkovou klávesnici; klávesy se vlastně nemačkaly uprostřed, ale po stranách. A na každé straně bylo jiné písmeno. Tím těch kláves bylo i dvakrát méně a hrany kláves dávaly dobrou hmatovou odezvu, kde zrovna jsem.Tohle asi souvisí hlavně s tím, že od posledních telefonů s QWERTY se displej několikrát zvětšil (což je zřejmě žádoucí). Abych mohl psát na klávesnici, musím ho držet příliš dole, příliš daleko od těžiště telefonu a je tedy náročnější ho držet tak, aby mi nespadl. A je tedy i náročnější psát.

S velikostí displeje asi těžko může výrobce něco udělat, nicméně u KEYone zasahují tlačítka až na okraj telefonu; nemůžu tedy telefon chytnout pevně, aniž bych nějaké tlačítko nezmáčkl a situaci to tedy ještě zhoršuje.

Stisk klávesy je slyšet

Třeba ChaCha se držela parádně dvěma rukama (ale zase špatně jen jednou rukou). P1i se držela výborně jednou i dvěma rukama jednak díky celkové velikosti, jednak díky velkým okrajům.Jenom detail, ale… Klávesnice má mechanická tlačítka. Když je stisknu, je to slyšet. Samozřejmě strašně málo, ale pokud jsem v tiché místnosti a někdo vedle mě spí, tak zatímco ťukání na displej nezaznamená, stisk tlačítek ano.

Závěr

V tomto ohledu na tom byla P1i podobně; ChaCha byla slyšet dokonce ještě více.I když článek vyznívá spíše negativně, celkově jsem s telefonem velmi spokojen. HW i SW je kvalitní, vše funguje, podpora výborná… A třeba klávesové zkratky z hlavní obrazovky jsou úžasné, na to jsem za ta léta úplně zapomněl! Jen jsem prostě od té klávesnice čekal tak nějak víc.

Možná si říkáte, že jsem na KEYone příliš tvrdý, že P1i ani ChaCha nebyly tak geniální, jak si je dneska matně představuji… ale ne. Na P1i, přímo na tom zařízení, jsem svého času programoval ve speciálním jazyce mShell, a naprogramoval jsem toho spoustu , včetně piškvorek, hexxagonu (obojí s inteligencí protivníka), min, dokonce jsem udělal i debugger a dekompiler (který jsem nakonec nezveřejnil). Na tom telefonu jsem psal i různé podpůrné prográmky apod. Strávil jsem určitě stovky, možná tisíce hodin programováním ve vlaku, ve škole apod. Nedělal bych to, kdyby to nebylo snadné. Na KEYone bych ale dneska programovat nechtěl (ale možná jsem taky jen zpohodlněl).

Snad příště. Snad se vrátí klávesnice, kde bude trochu logičtější výběr znaků, JogDial a ideálně i čtvrtá řada písmen. Spíš se ale bojím, že je to poslední výkřik QWERTY klávesnic před jejich definitivní smrtí. Uvidíme. Každopádně jsem za KEYone rád

