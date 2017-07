×

The Document Foundation vyhlásila soutěž o maskota svobodného kancelářského balíku LibreOffice. Návrhy lze předložit do 31. srpna. Autoři prvních tří návrhů získají věcné ceny (Slimbook KATANA Intel i5, Nextcloud box with Raspberry Pi 3 a Nitrokey Pro 3) [ reddit ].

Po přihlášení uživatele do Ubuntu 17.04 je spuštěn skript /etc/update-motd.d/50-motd-news, který se připojí na motd.ubuntu.com , stáhne zveřejněné informace a zobrazí je v rámci MOTD (message of the day). Mělo by se jednat o důležitá upozornění. Včera a předevčírem se ale uživatelům zobrazovala reklama na seriál Silicon Valley ( Wayback Machine ). Řadě uživatelů se to nelíbí ( Bug #1701068 ) [ reddit ].

Využití DNSSEC - jaké use cases vám pokryje?

Aktuální stav DNSSEC

CDNSKEY

Krátký dotazovací blog ke zjištění, k čemu využíváte DNSSEC. DNSSEC mi přijde jako dost kontroverzní technologie - i když třeba možná historicky dávala význam, její role mi osobně přijde stále víc překonaná. V podstatě ji tlačí už jen 4 ccTLD - .cz, .se, .nl a .br. Mezinárodně mimo registrátorů pro tyto země ještě pár VPS/CDN providerů. Proto by mě zajímalo, když ji někdo používáte, tak k čemu.DNSSEC je zvláštní technologie - stará, komplikovaná, s nepříliš jasným threat modelem. A stále se víc komplikuje novými RR typy (posledně). I když mi kdysi dávala smysl (byl jsem taky spoluautorem RFC 6698 pro TLSA záznamy), teď mi DNSSEC přijde jako případ akademického profesora, který 20 let věnoval výskumu něčeho, co se ukázalo jako slepá větev, ale je mu zatěžko to opustit (sunken cost fallacy).

Příklad s DANE/TLSA

Jaké jsou užitečné DNSSEC use-cases?

Snad celý svět kromě výše zmíněných organizací DNSSEC ignoruje - z Alexa top 1000 to nepoužívá snad nikdo, podobně ve velkých gTLD sotva najdete DNSSEC-podepsané domény (měřil jsem to kdysi kompletním oscanováním všech domén v .com, .net, .biz, .org, atd. a bylo to pod 1.5%). Maximálně Google DNS validuje DNSSEC. V klientském softwaru je podpora velice zřídka (ssh, postfix námatkově).V době, kdy DANE/TLSA RFC vznikalo, dávalo smysl. Byly relativně běžné útoky na certifikační autority, kde si útočníci nechávali vydávat certifikáty třeba pro Google nebo Mozillu. Pak ale přišlo odhalení od Snowdena a to ukázalo, že threat model je absolutně jiný. Dnes vás stát bude odposlouchávat tak, že vám nasadí trojana koupeného od firmy jako Gamma Group nebo Finfisher, případně použije jiný "implantát". Pro normální weby máme dnes Let's Encrypt a nepotřebujeme TLSA typ 3.Osobně si nepamatuju jediný větší incident, kde by DNSSEC něco zachránil. Naopak mám mnoho praktických zkušeností, kdy DNSSEC hlásil false positives - především captive portaly a různé routříky, které neskously EDNS. Unbound sice pořád používam všude, ale je přepnut do permissive módu. Na svých doménách mám DNSSEC zapnut, ale jen proto, že to automagicky zařídil registrátor.

SSHFP fingerprinty - klienti nemusí řešit "do you trust this fingerprint" při rotaci klíčů nebo prvním spuštění TLSA pro SMTP - oportunistické šifrování pro SMTP ochrana nějakých ne až tak běžných záznamů jiných než A, AAAA - třeba TXT

A co využití u vás?

Anketa

Když používáte DNSSEC, jaký use case u vás plní? mám DNSSEC na svých doménách, protože ho automaticky spravuje registrátor ( 58 % )

spravuji si DNSSEC pro své domény sám ( 25 % )

validuji DNSSEC explicitně (třeba Unboundem lokálně nebo na routeru) ( 67 % )

používám DNSSEC pro SSHFP ( 0 % )

používám DNSSEC pro TLSA ( 17 % )

používám DNSSEC pro A, AAAA ( 50 % )

používám DNSSEC pro jiné ne až tak běžné DNS RR (př. TXT) ( 8 % )

jiný use case ( 0 % )

Celkem 12 hlasů



Komentáře

DNSSEC threat model je taky dost podivný: je velmi málo případů, kdy si vystačím s požadavkem na integritu dat, ale obětuji důvěrnost (confidentiality). V podstatě mě napadají asi jen tyto scénáře:Ochrana A nebo AAAA záznamů mi naopak nedává absolutní smysl - v jakém případě bude MitM útočník zastaven, když nemůže měnit A/AAAA, ale může měnit zbytek provozu? Ve všech případech je lepší řešení TLS, případně DTLS - jednak slouží jako ověření DNS záznamu a navíc poskytuje důvěrnost dat. S 1-RTT (a kontroverzním 0-RTT) v TLS 1.3 to bude taky nepoměrně rychlejší než DNSSEC.Tak a teď k anketě - pokud používáte DNSSEC, tak k čemu? (odpověď nepoužívám/nezajímá mě záměrně chybí). Případně popište v komentáři svůj use-case, který jsem nepokryl.

