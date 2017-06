×

Vyschlá studna

Tak nám dneska vyschla studna.

No dobrá, nevyschla úplně, ale vody je v ní tak málo, že jsme raději přepnuli na obecní vodovod, aby se, pokud by voda opravdu úplně došla, nespálilo čerpadlo naší již téměř historické vodárničky. Na to, že dneska teprv začíná astronomické léto, tak to nezní úplně optimisticky. Ještě méně optimisticky zní, že se tak stalo co rodinná historická paměť sahá asi úplně poprvé. Pokud si dobře pamatuji několik let starý článek v obecním zpravodaji od místního kronikáře, tak obecní studna, která je od té naší pár desítek metrů a ve stejné výšce nevyschla, co paměť kronik sahá. Její aktuální stav nezjistím, protože po zavedení vodovodu se přestala používat a nyní je zcela nefunkční. Asi tam voda ještě bude, ale za 14 dní, pokud pořádně nenaprší, jako že nemá, tak už bych na to nesázel.

Nu dobrá, co je komu do nějakých studní v jedené díře kdesi na Moravě? Vcelku nic. Možná si ale někteří z vás, i když vám zatím vaše studna nebo jiný zdroj vody nevyschl, při náhodné cestě autem všimli, že ozimy (pro pražáky: takové to obilí, co se seje na podzim) vypadají už na zně, ale jsou nějaké malé. A nebo na obzoru takové rezavé barvy v lesích, jako kdyby tam uschly hromady borovic a smrků (a to tam ještě pořádně nezačal řádit kůrovec). Pokud vás ani tohle nezneklidní, protože v supermarketu obilí stejně nekupujete, ostatně si ani nevzpomínáte, že by je kdy měli v akci, a do lesa nechodíte, pak mám ještě jeden nápad, jak vás trochu vyvést z rovnováhy.

Uprchlíci? No jasné, uprchlíci. Každý správný Čech má přece z uprchlíků téměř panickou hrůzu. Ostatně, už jich tady máme dvanáct a zlá zlá zlá Unie nám jich chce v rámci schválených kvót vnutit až dva tisíce. Nepředstavitelné, co? A teď si představte, že ne dva tisíce, ale i ten milión uprchlíků (nebo vlastně jen čistě ekonomických migrantů a nebo placených žoldáků, co měli obsadit Evropu, uz ani nevím, kdo všechno že to vlastně byl), co se prohnala Maďarskem přes Rakousko do Německá, bude úplně směšné množství proti tomu, ze sem přijde z Afriky, pokud změny klimatu budou pokračovat stejným tempem jako dosud.

Takže teď už je asi i těm pomalejším jasné, kam mířím. Naštěstí, my v Čechách jsem vždycky všemu tak trochu rozuměli a od té doby, co nám z Hradu svého času zvěstoval závěry svých klimatologických studií páně Klaus, cítíme se všichni tak trochu klimatology, ne? Mimochodem, pro ty z vás, co pravidelně nesledují, o čem lžou veřejnoprávní media, tak zrovna dnes si i oni vzpomněli na Klause a zveřejnili neuvěřitelně falešný článek o sponzorování jeho institutu a jedné podivné milosti. To byla jen taková malá odbočka. No, takže my všichni víme, že nějaké globální oteplování jsou jen kecy podplacených vědců kterým jde jen o peníze a nějaké zákulisní lobby, které jde taky o peníze. Vlastně teda že nedochází ke globálnímu oteplování už neříkáme, teď říkáme, že k němu možná dochází, ale rozhodně za ně nemůže člověk. To je přece jasné a kdyby se to snad nějaký intelektuál snažil rozporovat tím, že je současná průmyslová lobby má přece mnohem větší motivaci někoho uplácet a udržet status quo nebo, nedej bože, i přišel s nějakými fakty, která se nehodí do krámu, jde to vždycky prohlásit za obzvláště důmyslnou konspiraci, která jen svědčí o tom, že je to celé odněkud řízené. Ostatně, proč se tím vůbec zabývat, pregnantně to za nás vyjdřij jeden britský občan před hlasování o brexitu: "mám už po krk všech těch expertů!". Přesně, nejvíc frustrující na všech těch vědcích a expertech je, že se nám jednak snaží implicitně naznačit, že tomu vlastně vůbec nerozumíme, že jsem snad dokonce i blbí a druhak že svět je mnohem složitější, než si myslíme. To je pravdu nehorázné a všichni to víme. Jen pořád nevím, a to o tom přemýšlím skoro celý večer, co dělat s tou vyschlou studnou...

Volby se blíží a pokud čirou náhodou někde potkám nějakého agitujícího politika, tak se ho zeptám. Ja vím, bude se mluvit hlavně o uprchlících (v předminulém odstavci jsem lhal, je jich třináct, jednomu páru se narodilo dítě - vidíte, už je to tady, už se množí), možná taky o těch nepřizpůsobivých co nechtějí pracovat, o tom, ze všeci kradnú a jedou kampaň proti mně, možná někdo i okrajově zmíní tu zlou zlou zlou EU a že pokud oni vyhrají, tak se z ní pokusí dostat víc miliard než předchozí vláda. Já vím, tohle jsou všechno velmi vážné problémy a nechci je zlehčovat. Když mě, asi su divny nebo moc velký egoista, skoro bych řekl víc pálí ta vyschlá studna, schnoucí pole a les. Snad krom lidovců (a pochopitelně zelených) jsem o tom žádného politika moc mluvit neslyšel, tak se trochu bojím, co mi řeknou. Jen doufám, že po vzoru jednoho ministerského náměstka mi neřeknou, že se mám sbalit a táhnout na sever, kde je dlouhodobá předpověď příznivější. To by se ze mě stal ... uprchlík.

