DC/AC

dnes 20:50 | Přečteno: 76× | poslední úprava: dnes 21:03

Nedávný blog o výběru notebooku pro švagrovou - a to opravdu o snaze najít vhodné řešení místo bezmyšlenkovité koupě nejlesklejšího plastu s win10 - mně velice pripoměl moje "trable" s výběrem 12V DC - 240V AC měniče napětí (aka. invertoru). Mimochodem, účel je pohánět elektrické nářadí při práci na autě - na to by se ideálně hodil "cordless 18V" systém, ale každý výrobce má svůj a ještě ho čas od času změní, na takový vendor lock-in z vysoka kašlu.

Stačilo se zmínit, že shánim měnič napětí na 240V a už se na mě hrnuli "odpovědi": hlavně nekupuj nic z Číny, kup to v Českém kamenném obchodě a nic neřeš, tohle není sranda, 240V tě může zabít jak nic, hlavně to pak používej uzemněný atd. ... a to jsem se vlastně pouze ptal jestli mně bude stačit "modifikovaná sinusoida" (tzn. obdelníčky) nebo "čístá sinusoida" (opravdu sinusoida).

Z Číny nebo z Česka?

A co to vlastně prodávají v tom českém kamenném obchodě? Přenálepkovanou čínu, nic jiného. Carclever, carspa, solar-tronics a řada dalších značek .. není nic jiného než carspa.cn s ruznýma nálepkama (a cenovkama, samozřejmě). Nakonec jsem koupil v Česku (obchod sampro - opravdu fajn, jako jedni z mála neměli problém poslat reálné fotky a další info; z doporučovaného obchodu ASPA se ani neobtěžovali odpovědět na email) - proč ne když to příjde rychleji než z Číny, cena dobrá ... a vlastně ani jinde než v Česku přímo CarSPA snad ani koupit nejde (na webu carspa.cn je minimální odběr 5 kusů). Hlavně me přesvědčilo, že se nejedná o přenálepkování ale o "hrdou čínu".

Co mě určitě nepřesvědčilo, tak onen falešný pocit sucha a bezpečí, vždyť CE (aka. China Export) na krabičku napíše kdokoliv, to stejné platí o "prohlášení o shodě".

Realný rozdíl při nákupu v EU místo Aliexpressu je pouze v tom, že pokud mě to zabije, tak může dovozce do EU teoreticky zaplatit pokutu. Výrobek je to ten stejný - resp. přímo CarSpa bude mít nejspíš striktnější kontrolu kvalitu, protože se jedná o jejich vlastní značku.

Co na to EZÚ

EZÚ na svých stránkách "o bezpečnosti" radí pouze hlídat si značku CE - k smíchu.

O to vtipnější je, že na internetu existuje databáze zařízení otestovaných právě v EZÚ: http://certificates.iecee.org (vlastně se jedná o takovou tajnou databázi, kterou jsem našel pouze díky odkazu v nějakém asijském IECEE test reportu). A tohle je přesně to co mě jako zákazníka, který řeší jestli ho zařízení zabije nebo ne, zajímá: tady máme seznam výrobků, které jsme opravdu otestovali. Mimochodem, žádný 12V DC -> 240V AC invertor jsem v té databázi nenašel :).

Realná bezpečnost?

disclaimer: Mé poznámky k bezpečnosti neberte vážně, já jsem tim invertorem s klidným svědomím poháněl úhlovou brusku, která házela jiskry do vylitého oleje.

Měnič má na výstupu proudový chránič a řadu dalších ochran (RCD tester nemám, ale vyskratování země s fází přes odpor měnič ihned vypne), zpětný proud měnič na chvíli vypne, atd. Obecně co se týká bezpečnosti tak to funguje mnohem líp než rozvody u mě v bytě - když jsem pro porovnání testoval moje rozvody, tak jsem zjistil nejen že nikde nemám RCD ale dokonce v koupelně zásuvka na pračku neměla zapojenou zem .. tolik pro porovnání.

Uzemnění

Když už to budeš používat, tak proboha pouze uzemněné.

Uzemnění teoreticky pomůže ve dvou případech "chyba před RCD (proudový chránič)" nebo "rozbitý přívodní kabel k napájení, který povede k tomu, že se fáze spojí s (opravdovou) zemí".

První případ - tady se spoléháme na to že uzemnění "odvede" proud do země místo do člověka, který se invertoru "špatně" dotkne, pokud dojde k hodně specifické chybě - OK, ale vzhledem k tomu, že se tím chyba zamaskuje, tak mně to také příjde do značné míry jako "safety theatre", ale dobře.

Ten druhý případ je zajímavější - co se stane pokud nemáme uzemněno (zem invertoru není spojena s opravdovou zemí) a spojí se fáze-(člověk)-zěme ... nic, proud nepoteče, RCD nevypne, takže se časem může stát že nastane druhá chyba na přívodním kabelu a nastane situace fáze-(človek)-fáze, což není idealní. Při uzemnění, clověkem už v prvním případe půjde proud, ale spoléháme se na to že sepne RCD a všimneme si problému ... lépe je to vysvětleno tady. Jinýmy slovy, pokud budu pracovat v kaluži, tak bych měl podle pravidla měj vždy uzemněno správně hodit zemnící kabel do té kaluže.

Nevidím tedy problém používat invertor i bez uzemnění, ale samozřejmě je potřeba mít na paměti s čím má člověk co do činění, a že to opravdu zabít může (to platí samozřejmě i při použití uzemněného invertoru/generátoru). Otestovat, že opravdu funguje RCD vidím jako mnohem důležitější.

A obdelníčky?

Obdelníčky jsou opravdu obdelníčky, které nemají se sinusoidu nic společného, i když ta reklamní lež "modified sine wave" opravdu funguje i na VŠ vzdělané kamarády (záleží na samplovací frekvenci vole hahaha). Mimochodem implementace té "modified sine wave" je opravdu přímočará - na výstupu je prostě stejnosměrný proud, který se akorát neustále "přepolovává" (tzn. obě fáze jsou živé - není nulák).

A funguje to teda?

Funguje to super :) ... obdelníčky na pohánění elektrického nářadi stačí - zatím jsem zkoušel úhlovou brusku a rázový povolovák (oboje něco pod 1kW, invertor mám 1500W - peak 3kW) a celé to poháním z malinké autobarie pár desitek Ah, a při testu běžela 720W bruska několik minut v kuse bez problému.

