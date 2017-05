×

Aktuální aplikace na RHEL6 - pkgsrc prefix v praxi

V nové práci máme korporátní desktop na RHEL6. Nejdříve jsem tím byl trochu rozhozený, ale postupně jsem si začal na RHEL6 stavět "moderní" efektivní workstation (nové verze programů - python, terminator, compiz, firefox, java8 kvůli dbeaver, vim s jedi, atd.; ssh socks na vývojový server místo ssh X forwardingu apod.) - na jednu stranu to stálo dost úsilí a času, ale člověk se přitom i něco naučí a "zopakuje" (třeba v configure.ac jsem se nehrabal už hodně dlouho). Ale hlavně je teď práce celkově mnohem efektivnější a příjemnější.

Renderování fontů - freetype

Zkoušel jsem různé řešení (kontejnery i chroot jsou samozřejmě mimo hru protože se bavíme o RHEL6 bez root přístupu) jako např. Nix prefix, ale nakonec se nejvíce osvědčilo pkgsrc z NetBSD - nemůžu si stěžovat, v NetBSD to mají opravdu vychytaný, až se divím jak dobře jim fungují porty dokonce i na Linuxu a jak jednoduše si můžu upravovat vše jak potřebuji. Kdybych nebyl tvrdohlavý perfekcionista, tak si nainstaluji prefix z pkgsrc a dál vlastně nic neřeším, jenže ...Při instalaci programů mimo balíčkovací systém považuji za zásadní jejich integraci, a to včetně "look & feel". V tomto ohledu bylo nejsložitější donutit aplikace v prefixu renderovat fonty stejně jako v RHEL6. Vše se samozřejmě točí kolem knihovny freetype; ta renderuje jinak v, v závislosti na různých, freetype properties v, (dále také třeba, ale ty není potřeba při použití prefixu řešit) ... a toto vše je potřeba sladit, pokud chceme používat nesystemovou freetype knihovnu.

První krok je zjistit v jaké verzi, jak zkompilovaný a s jakými parametry je freetype v systému: v mém případě se jedná o freetype-2.3.11 s unpatented hinting a subpixel rendering.

... DISTNAME = freetype-2.6.2 ... SUBST_FILES.unpatented+= include/freetype/config/ftoption.h SUBST_SED.unpatented= -e 's!.*\#define TT_CONFIG_OPTION_BYTECODE_INTERPRETER.*!\/* \#define TT_CONFIG_OPTION_BYTECODE_INTERPRETER *\/!g' SUBST_SED.unpatented+= -e 's!.*\#define TT_CONFIG_OPTION_UNPATENTED_HINTING.*!\#define TT_CONFIG_OPTION_UNPATENTED_HINTING!g' SUBST_SED.unpatented+= -e 's!.*\#define FT_CONFIG_OPTION_SUBPIXEL_RENDERING.*!\#define FT_CONFIG_OPTION_SUBPIXEL_RENDERING!g' SUBST_STAGE.unpatented+= pre-configure SUBST_CLASSES += unpatented

Na první pohled se freetype tváří zpětně kompatibilní - prý stačí správně nastavit proměnnou prostředí FREETYPE_PROPERTIES a fonty bude renderovat postaru. Bohužel tomu tak není. Nejnovější verze, která umí unpatented hinting je 2.6.2 - to znamená upravit Makefilea zárověn pomocí SUBST frameworku zapnout unpatented hinting a subpixel rendering:

- -export-symbols $(EXPORTS_LIST) + # -export-symbols $(EXPORTS_LIST)

# -export-symbols $(EXPORTS_LIST)

Bohužel proti verzi 2.6.2 nejde přímo aplikovat; je potřeba změnit následující v patch souboruna

bmake mdi bmake install bmake print-PLIST > PLIST bmake update # nebo bmake replace

Teď už freetype v prefixu renderuje na první pohled stejně jako v systému. Voil...shit! Stále tam jsou drobné rozdíly v renderování! Takže nezbývá než postupný "bisect", nejdříve na úrovni verzí, pak na úrovni gitu (i tohle jde dát dokupy s pkgsrc) ... a viníkem je(mezi verzemi 2.4.5 a 2.4.6). Dokonce nejsem první kdo si na tuhle změnu stěžuje

SUBST_FILES.revert_b0962ac34 += src/truetype/ttdriver.c SUBST_SED.revert_b0962ac34= -e 's!.*ttsize->root.metrics = ttsize->metrics;!!g' SUBST_STAGE.revert_b0962ac34= pre-configure SUBST_CLASSES += revert_b0962ac34

Naštěstí se jedná doslova o one-liner, takže přidat patch douž je detail, a nebo klidně přímo do Makefile:

Fonty

Témata

gcc48

Každopádně si ale správci a vývojáři freetype zaslouží respekt; už jen co se týká ABI/API kompatibility, kterou freetype dodržuje snad více než 10 let.V RHEL6 používám microsoft fonty, takže stačilo v prefixu nainstalovat(a...).Snad jediné téma, které funguje správně v různých verzích gtk, je clearlooks-phenix . Stačí nainstalovat do ~/.themes a do prefixu nainstalovatAni pkgsrc není bezchybné a občas lze narazit na balíček, který nejde zkompilovat systémovým gcc, ale potřebuje gcc>=4.8. Nainstalovat nové gcc z pkgsrc není problém, ale v Makefile některých balíčků chybí zmínka o této buildtime závislosti.

-- Check for working CXX compiler: /pkgsrc/devel/googletest/work/.cwrapper/bin/c++ -- broken CMake Error at /prefix/share/cmake-3.7/Modules/CMakeTestCXXCompiler.cmake:44 (message): The C++ compiler "/pkgsrc/devel/googletest/work/.cwrapper/bin/c++" is not able to compile a simple test program. It fails with the following output: Change Dir: /pkgsrc/devel/googletest/work/googletest-release-1.8.0/CMakeFiles/CMakeTmp

alias fixmagic_gcc48="export PATH=/prefix/gcc48/bin:\$PATH; export LD_LIBRARY_PATH=/prefix/gcc48/lib64:/prefix/gcc48/lib/gcc/x86_64-redhat-linux/4.8.5:\$LD_LIBRARY_PATH; export PS1=\"(gcc48) \$PS1\""

Firefox

alias fixmagicbuild_firefox="export LDFLAGS=\"-ldl -lrt\"; export CPPFLAGS=\"-DLIBYUV_DISABLE_X86\""

Compiz

alias compiz="rm -f /prefix/lib/libGL.* cd $HOME unset LD_LIBRARY_PATH /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 --library-path /prefix/gcc48/lib64:/prefix/lib /prefix/bin/compiz --replace ccp "

A dohromady ...

alias magic="export __OLD_PRE_MAGIC_PATH=\$PATH; export __OLD_PRE_MAGIC_MANPATH=\$MANPATH; export __OLD_PRE_MAGIC_PS1=\$PS1; export __OLD_PRE_MAGIC_PYTHONPATH=\$PYTHONPATH; export __OLD_PRE_MAGIC_GEM_HOME=\$GEM_HOME; export __OLD_PRE_MAGIC_LD_LIBRARY_PATH=\$LD_LIBRARY_PATH; export __OLD_PRE_MAGIC_LDFLAGS=\$LDFLAGS; export __OLD_PRE_MAGIC_CPPFLAGS=\$CPPFLAGS; export PATH=/prefix/bin:/prefix/sbin:\$PATH; export MANPATH=/prefix/man:\$MANPATH; export PS1=\"(magic) \$PS1\"; export PYTHONPATH=; export GEM_HOME=;" alias fixmagicbuild_firefox="export LDFLAGS=\"-ldl -lrt\"; export CPPFLAGS=\"-DLIBYUV_DISABLE_X86\"" alias fixmagic_gcc48="export PATH=/prefix/gcc48/bin:\$PATH; export LD_LIBRARY_PATH=/prefix/gcc48/lib64:/prefix/gcc48/lib/gcc/x86_64-redhat-linux/4.8.5:\$LD_LIBRARY_PATH; export PS1=\"(gcc48) \$PS1\"" alias unmagic="if [ -n \"\$__OLD_PRE_MAGIC_PATH\" ]; then export PATH=\$__OLD_PRE_MAGIC_PATH; export MANPATH=\$__OLD_PRE_MAGIC_MANPATH; export PS1=\$__OLD_PRE_MAGIC_PS1; export PYTHONPATH=\$__OLD_PRE_MAGIC_PYTHONPATH; export GEM_HOME=\$__OLD_PRE_MAGIC_GEM_HOME; export LD_LIBRARY_PATH=\$__OLD_PRE_MAGIC_LD_LIBRARY_PATH; export LDFLAGS=\$__OLD_PRE_MAGIC_LDFLAGS; export CPPFLAGS=\$__OLD_PRE_MAGIC_CPPFLAGS; unset __OLD_PRE_MAGIC_PATH; unset __OLD_PRE_MAGIC_MANPATH; unset __OLD_PRE_MAGIC_PS1; unset __OLD_PRE_MAGIC_http_proxy; unset __OLD_PRE_MAGIC_PYTHONPATH; unset __OLD_PRE_MAGIC_GEM_HOME; unset __OLD_PRE_MAGIC_LD_LIBRARY_PATH; unset __OLD_PRE_MAGIC_LDFLAGS; unset __OLD_PRE_MAGIC_CPPFLAGS; fi " alias ccsm="if [ -n \"\$__OLD_PRE_MAGIC_PATH\" ]; then PATH=/prefix/gcc48/bin:\$PATH LD_LIBRARY_PATH=/prefix/gcc48/lib64:/prefix/gcc48/lib/gcc/x86_64-redhat-linux/4.8.5:\$LD_LIBRARY_PATH ccsm else echo \"command not found :P. Use magic.\" fi " alias compiz="if [ -n \"\$__OLD_PRE_MAGIC_PATH\" ]; then echo \"don start compiz with magic. Compiz alias takes care of LD_LIBRARY_PATH etc.\" else rm -f /prefix/lib/libGL.* cd $HOME unset LD_LIBRARY_PATH /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 --library-path /prefix/gcc48/lib64:/prefix/lib /prefix/bin/compiz --replace ccp fi " alias dbeaver="if [ -n \"\$__OLD_PRE_MAGIC_PATH\" ]; then PATH=/prefix/java/oracle-8/bin/ /path/to/dbeaver else echo \"command not found :P. Use magic.\" fi setxkbmap -option "grp:alt_shift_toggle,lv3:ralt_switch" "us,cz_qwerty"

rpath

Docker/snappy/flatpak?

Například kompilace devel/googletest skončí:Tento problém jsem vyřešil nejškareději jak to jen jde a připravil si alias, kterým podle potřeby vynutím gcc48:Stejně tak si i kompilace firefoxu (kromě) vysloužila vlastní alias:Provozovat compiz na RHEL6 v prefixu opravdu jde :) ...Ano, opravdu tam je. Také compiz nepouštím z "naloadovaného" prefixu ale přes, díky tomu programy puštěné z compizuimplicitně v prefixu.Kompletní aliasy pak u mě vypadají takto:Poslední problém na který jsem narazil je s pip. Některé python balíčky nainstalované přes pip "nechápou" že mám python v prefixu a nastaví rpath na /lib64 nebo kdovíco, to řeším jednoduchým scriptem nad, který projede všechny ELF soubory v určitém adresáři a rpath upraví: fix_rpath.py nebo z githubu ).Bohužel docker/snappy/flatpak integraci vůbec neřeší a vlastně považují za úspěch že jdou jejich balíčky spustit na různých distribucích - i když to vlastně nikdy nebyl problém s bundlováním/statickým linkováním. Potíž je právě v té integraci; a ta, z podstaty, nebude s těmito technologiemi fungovat nikdy (a to že historicky nefunguje na Windows ani OS X opravdu není důvod rozbít integraci na Linux desktopu).

