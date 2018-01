×

Reverse engineering komunikace Xorg a nvidia driveru

Řeším tu takový "malý" problém, potřeboval bych přetaktovat a nastavit rychlost větráčku na nvidia grafice bez běžících Xek.

Řešení, které dodává nvidia pro přetaktování (nvidia-settings) vyžaduje běžící Xka, zatím jsem si tedy připravil Xka, která vůbec nic nedělají (ať tam nemám žádné syscally navíc) a pustil na ně strace a envytools (konkrétně demmt).

Žiaľbohu, a niekedy je to aj chvalabohu, že žiaľbohu, teď nemám moc čas s tím pokračovat. Našel by se tady někdo, kdo by s tím měl zájem pohnout? Chápu, že to není vůbec sranda, tak třeba za 0.2btc (a pokud se někdo najde, tak abíčku dotaci 0.01btc ať se nezlobí za inzerát :)) s tím že výsledek bude opensource a klidně si můžete vystavit na svůj github jako referenci.

