Co nás ph naučil 1: C a CLASS

21.10.2016 22:13

Od minulého blogu o Pieterovi uplynul nějaký čas. Ten zápisek byl spíše obraz mých myšlenek v tu chvíli, ale i tak by bylo dobré se podělit o to, co nás Pieter naučil, když žil.

Proč CLASS

První poznatek o Pieterovi. Jakožto editor verze 0.9 amqp měl potřebu svoje poznatky vtělovat do podoby RFC, čili specifikací. Stejně je tomu tak i v případě CLASS, neboli C language style for scalability.

A protože je jazyk C starý a jeho standardní knihovnu a posixová rozhraní tvořilo mnoho nezávislých týmů. Tohle všechno společně s tendencí C programátorů pro mikrooptimalizace a existence preprocesoru vede k tomu, že průměrný C kód je velmi špatně čitelný.

Základní poznatek je

If the code isn't readable on a grey Monday morning before coffee, chuck it out and start again

Ten rules of good code @hintjens

CLASS

struct addrinfo hints, *res; int sockfd; // first, load up address structs with getaddrinfo(): memset(&hints, 0, sizeof hints); hints.ai_family = AF_UNSPEC; // use IPv4 or IPv6, whichever hints.ai_socktype = SOCK_STREAM; hints.ai_flags = AI_PASSIVE; // fill in my IP for me getaddrinfo(NULL, "3490", &hints, &res); // make a socket: sockfd = socket(res->ai_family, res->ai_socktype, res->ai_protocol); // bind it to the port we passed in to getaddrinfo(): bind(sockfd, res->ai_addr, res->ai_addrlen);

zsock_t *socket = zsock_new_router ("tcp://*:3490"); ... zsock_destroy (&socket);

Základní metody

#include <czmq.h> struct _globdom_t { size_t counter; bool kaboom; char *name; }; typedef struct _globdom_t globdom_t;

globdom_t * globdom_new () { globdom_t *self = (globdom_t*) zmalloc (sizeof (globdom_t)); assert (self); self->counter = 0; self->kaboom = false; self->name = strdup (""); assert (self->name); return self; }

void globdom_print (globdom_t *self) { assert (self); zsys_debug ("globdom:

\tcounter=%zu

\tkaboom=%s

\tname=%s", self->counter, self->kaboom ? "true" : "false", self->name); }

void globdom_destroy (globdom_t **self_p) { assert (self_p); if (*self_p) { globdom_t *self = *self_p; zstr_free (&self->name); free (self); *self_p = NULL; } }

const char* globdom_name (globdom_t *self) { assert (self); return (const char*) self->name; } char* globdom_get_name (globdom_t *self) { assert (self); return strdup (self->name); }

void globdom_set_name (globdom_t *self, const char* name) { assert (self); assert (name); zstr_free (&self->name); self->name = strdup (name); }

void globdom_test (bool verbose) { printf (" * myp_myclass: "); // Conduct tests of every method globdom_t *self = globdom_new (); assert (self); assert (streq (globdom_name (self), "")); globdom_set_name (self, "NAME"); assert (streq (globdom_name (self), "NAME")); globdom_destroy (&self); globdom_destroy (&self); printf ("OK

"); }

Shrnutí

Grey Monday a strdup

Tak nejprve příklad na "standardní" C. Berkley socket API (z Beej's socket guide ).A podobný kód v czmqPochopitelně se nejedná o ekvivalentní kód, kdy v jednom případě tvoříme klasický socket a ve druhém jeho zeromq abstrakci. Ale ilustruje to princip čitelnosti kódu, o kterém CLASS je. Mimochodem všechne kód jeKaždá třída poskytuje alespoň jeden konstruktor s názvem třída_new. Ten je zodpovědný za alokaci paměti a nastavení členů.Nutno podotknout, že globdom je neprůhledná (opaque) struktura, která není deklarována v hlavičkovém souboru.Konstruktor je zodpovědný za alokaci paměti a nastavení výchozích hodnot.Print metoda není přesně vzato potřeba, ale velice usnadňuje ladění programu. Jelikož se czmq (a CLASS) obvykle používá na psaní asynchroního serverového kódu, ladění pomocí metody print je jediný použitelný způsob.Destruktor je specifický tím, že očekává ukazatel na ukazatel. To proto, že zavolání destroy vyNULLuje ukazatel v nadřazeném kontextu. A díky tomu je možné jej volat vícekrát aniž by kód spadnul na double free chyby. Srovnejte s libc funkcí free a nechvalně známou double free error.Metody pro přístup k položkám. Obvykle se vrací ukazatel zevnitř struktury. Klíčové slovo const se používá ke zdůraznění faktu, že se nepředává vlastnictví objektu. Nicméně existuje i druhá možnost a to vracet nový objekt. Dokumentace potom musí zmiňovat, že je volající zodpovědný za zrušení vráceného objektu.Nastavení nové hodnoty je triviální. Obvykle chceme daný objekt vlastnit, na což je ideální funkce strdup. A ano, v položce mohou být nějaká data, takže je vhodné je zrušit.A nakonec by každá třída měla mít unit test. Vzhledem k tomu, že se jedná o C, je vhodné unit test pustit i pod valgrind.CLASS je styl C, který klade důrat na čitelnost a uniformní API. Naopak závislot na haldě může být pro některé aplikace problém. Ostatně nevýhody tohoto stylu jsou v RFC popsány. Nicméně z osobní zkušenosti můžu říct, že používání CLASS knihoven jako czmq , nebo malamute dělá z C poměrně rozumný a snadno použitelný jazyk.

Pozorní čtenáři si jistě všimli zvláštní konstrukce strdup ("") v konstruktoru. Typický C programátor nechce zbytečně plýtvat cykly CPU, takže by napsal self->name = NULL. Což je možné, ale potom je potřeba to všech metod třídy naprogramovat kód pro obsluhu NULL. Použití strdup vede na jednodušší kód bez zbytečných podmínek. A jednodušší kód je lepší, než ten komplikovaný.

Příště se podíváme na generování kódu a zproject.

Edit: jenom dodatek k C++ dole. Sice je mi trapné postoval "slovo" Boží, nicméně velkou Pietrovou předností bylo to, jak dokáže formulovat myšlenky.

7. Technology is a tool, not a tribal affiliation.

Never turn pragmatic choice of tools into a belief system. I have written editors and code generators in COBOL 74. The language matters little.

Ten habits of good programmer @hintjens

Cheap is important. Learn to use Linux, and a cheap or second-hand PC. Learn the command line. Stick with small languages like C, instead of massive languages like C++. Learning a larger language does not make you a better programmer. Ten Tips for Young Programmers @hintjens

Komentáře

