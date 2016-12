×

Výber eBook readeru

Posledných pár dní som prehrabal ponuku eBook readerov a zasekol som sa v bode kedy si fakt neviem vybrať.

Požiadavky

Od eBook readeru by som v prvom rade požadoval kvalitný “display” s čo najvyšším rozlíšením, vysokým kontrastom bez “duchov” a prípadne aj s nadsvietením.

Ďalej by bola vhodná podpora formátov ePub (aj s DRM), mobi a núdzovo PDF. Celkom by potešila podpora čítania článkov (integrácia s pocketom by bola úplne ideálna).

Morálne zastarávanie u čítačiek nie je tak výrazné ako pri tabletoch. Chcel by som preto čítačku s čo najväčšou životnosťou, takže bol by som rád ak by sa batéria dala vymeniť bez poškodenia zariadenia.

Amazon Kindle

Čítačky Kindle majú super hardvér od kvality e-inku až po životnosť. Problém je chýbajúca podpora ePub, kvôli ktorej by som musel odstraňovať DRM, konvertovať do iného formátu a pri tom všetkom by ma ešte bonzovala Amazonu.

Rýchlosť Kindlu je super, softvér je vyladený, komunita je rozsiahla a je tu ešte možnosť jailbreaku a hackovania, dokonca pri troche šťastia sa dá na ňom spustiť aj Debian.

Kobo (Glo HD)

Kobo je kanadský výrobca čítačiek. Papierovo môžu konkurovať Amazonu. E-ink u vyššich modelov ako Kobo Glo HD má slušné rozlíšenie 1448 x 1072 (300 ppi).

Podpora formátov je dobrá. PDF je podľa recenzií pomalé, ale nič, čo by sa nedalo predýchať.

Používateľské rozhranie vyzerá krásne (ok, na tom moc nezáleží). Čítačka beží na Linuxe a hlavnú aplikáciu má napísanú v Qt 4 (žiaľ closed source).

Zaujímavosťou je, že väčšina čítačiek Kobo neobsahuje NAND ani eMMC, ale bootuje priamo z internej micro SD karty. Štandardná veľkosť karty je 2 alebo 4 GB, ale systém sa dá prekopírovať na väčšiu a zvyšný priestor sa dá využiť ako storage.

Vďaka pomerne otvorenému systému a prístupu k UART sa dá pokojne prerobiť aj na navigáciu.

Výrobca má momentálne výpadok u subdodávateľov, takže niektoré čítačky sa nedajú zohnať v normálnej predajni (pár € navyše by som bez problémov zaplatil za 2-ročnú záruku). Keby mala dobré recenzie, tak by mi to nevadilo, ale keď pozerám na hrozné recenzie priamo na webe výrobcu, prípadne na amazone ... radšej by som ju kúpil s dvojročnou zárukou.

Bookeen Cybook

Podpora formátov OK, nebonzuje nič výrobcovi, na rozdiel od Kobo sa nemusí aktivovať cez win only aplikáciu (prípadne ssh + sqlite + insert into ...).

S čítačkou so sa hral v predajni, krásne padne do ruky, krásne vyzerá, ale display je zlý.

Systém je totálne uzatvorený, komunita malá.

Onyx

Čítačky Onyx by mali mať štandardný Android vrátane možnosti inštalovať aplikácie. Podpora formátov nie je problém. E-ink by papierovo nemal byť nič moc a nevidel som ju nikde naživo. Mimochodom dá sa na nej nabootovať ubuntu.

Nook

Táto značka nedávno opustila Slovenský trh. Čítačky Nook mali veľmi slušnú komunitnú podporu, takže našli sa aj takí blázni, ktorí na ňu portovali emulátor playstation. Inak vyzerajú ako lacný kus plastu

PocketBook

Pod touto značkou sa skrývajú prevažne lacné čítačky. V obchode s elektronikou som ich zopár mal v rukách. Pôsobili hrozne “plastovo”, e-ink papierovo nie je nič moc, ale naživo až tak zle nevyzerá. Čítačka má dostupné SDK pre vývoj aplikácií a výrobca nijako nebráni ich inštalácii do zariadenia.

Aktualizácia

Nakoniec mám Kindle Paperwhite 2 (foto v prílohe)

