Efektívny automatický reloader pre django

11.9.2016 20:53

Webový framework django obsahuje vlastný testovací web server s automatickým reloadom pri zmene súborov. Implementovaný je pollingom, pri ktorom sa raz za sekundu skenuje každý zdrojový kód (vrátane knižníc). Preto som sa rozhodol implementovať malý skript, ktorý bude používať inotify a webovú aplikáciu automaticky reloadne pri uložení súboru.

Show Me the Code

Zdrojové kódy som ako zvyčajne hodil na github. Skript run-django využíva knižnicu watchdog na detekciu zmien medzi zdrojovými kódmi projektu. Po zmene súboru skript počká zvolený časový interval, následne ak nebol zmenený žiaden ďalší súbor pošle SIGHUP signál uwsgi procesu. Zaujímavé časti kódu sú:

class ReloaderEventHandler(events.PatternMatchingEventHandler): RELOAD_ON_EVENTS = { events.EVENT_TYPE_MOVED, events.EVENT_TYPE_DELETED, events.EVENT_TYPE_CREATED, events.EVENT_TYPE_MODIFIED, } def __init__(self, *args, **kwargs): self.proc = kwargs.pop('proc') self.reload_wait_time = kwargs.pop('reload_wait_time') self.timer = None super(ReloaderEventHandler, self).__init__(*args, **kwargs) def _run(self): if self.timer is not None: self.timer.cancel() pid = self.proc.pid def reload_uwsgi(): print("Reloading uwsgi ...") os.kill(pid, signal.SIGHUP) self.timer = None self.timer = threading.Timer(self.reload_wait_time, reload_uwsgi) self.timer.start() def on_any_event(self, event): if event.event_type in self.RELOAD_ON_EVENTS: self._run() def main(): event_handler = ReloaderEventHandler(patterns=['*.py'], proc=proc) observer = Observer() observer.schedule(event_handler, path=os.path.abspath("."), recursive=True) observer.start()

Zvyšok kódu sú viac-menej nechutnosti ako načítavanie konfigurácie ( ~/.config/run_django.cfg ), parsovanie argumentov či ofarbenie logov.

Inštalácia

sudo install run-django /usr/local/bin/

Kto chce domáce cvičenie z bashu nech si to prepíše na mkdir a cp ;)

Debugger

Doteraz som pri práci spúšťal django príkazom python manage.py runserver_plus z balíka django-extensions, ktorý zobrazil pri výnimke namiesto štandardného stack trace werkzeug debugger. Do repozitára som pridal wsgi skript s podporou werkzeug - wsgi_werkzeug.py, ktorý stačí skopírovať do vlastného projektu, prepísať DJANGO_SETTINGS_MODULE a spustiť run-django --module wsgi_werkzeug .

