×

Byl vydán Mozilla Firefox 58.0. Přehled novinek v poznámkách k vydání a na stránce věnované vývojářům . V nové verzi nenajdeme žádné převratné novinky, rozhodně nic, co by se dalo srovnávat s vydáním Firefoxu 57.0 aneb Firefoxu Quantum . Na seznamu jsou spíše drobná zrychlení, optimalizace a co se nestihlo pro minulou verzi.

Domaci NAS v2 -> v3

dnes 12:13 | Přečteno: 344× | nas | poslední úprava: dnes 16:11

Je tomu par rokov, co som tu riesil stavbu domaceho NAS-u.

md0 /boot mdraid1 + ext3

md1 / mdraid1 + btrf

sda4+sdb4 /data btrfs_raid1

Nakoniec som skoncil s 2x4TB diskami v nasledovnom rozlozeni:Dlho to fungovalo OK, asi najma z dovodu, ze sa ten NAS pouzival vyhradne ako NAS a skoro sa na neho nesahalo. Inu casy sa menia a ja som potreboval na tom stroji rozbehnut par veci v docker-i a celkovo som ho teraz zacal viac pouzivat ako server. Plus par nekorektnych shutdown-ov, no, skoncilo to nasledovne:

[ 2765.719548] BTRFS critical (device sda4): corrupt leaf, slot offset bad: block=3997250650112, root=1, slot=48 [ 2765.731772] BTRFS error (device sda4): failed to read block groups: -5 [ 2765.781993] BTRFS error (device sda4): open_ctree failed

Super. Skusil som to mountnut na 1000 sposobov, ro, degraded, recovery, nic. Skusil som oba disky zvlast a vyzera to tak, ze chyba sa spolahlivo zreplikovala na oba. Na btrfs mailingliste odozva pomala, tudiz som kupil dalsi 4TB disk a zapocal btrfs restore. Zatial to vyzera dobre a mal by som minimalne tie najdolezitejsie veci obnovit bez strat.

Otazka teraz znie, co dalej. Uz sa asi nechcem uberat cestou RAID1+zaloha v trezore, ale radsej jeden disk pracovny, jeden ako (denna) zalohoa v nas-e a jeden ako (mesacna-polrocna) zaloha v trezore. Schema teda A->B----->C

Dalsia otazka je, aky filesystem zvolit na jednotlive disky.

U pracovneho disku (A) potrebujem relativnu volnost, deduplikaciu a asi radsej aj snapshoty. Tam si asi moc vyskakovat nemozem a asi zase pouzijem btrfs, teraz uz len ako single disk (a pouzijem najnovsi kernel).

U (online) zalohovacieho disku B je to zlozitejsie. Btrfs tam na 100% po tejto skusenosti nechcem. Ext4/xfs su stare overene filesystemy, z ktorych tie data v pripade pruseru pojde snad nejak vydolovat, blbo su na tom s checksumami a nie su nijak odolne voci bitflipu. Zvazujem teda skusit ZFS. Zalohovat budem asi pomocou bup, takze deduplikaciu mam vyriesenu na urovni zalohovacieho nastroja a nepotrebujem ju od filesystemu. Takisto nepotrebujem taku volnost s multidevice ako na pracovnom disku.

Disk do trezoru C je takisto nevyriesena tema s identickymi otazkami ako u disku B.

Pouziva niekto podobnu schemu/kombinaciu filesystemov a podeli sa o skusenosti? Nejake ine napady a doporucenia?

Hodnocení: - zatím nehodnoceno špatné • dobré zatím nehodnoceno

Komentáře

Diky

Vložit další komentář

dnes 13:09

Re: Domaci NAS v2 -> v3 dnes 13:09 Aleš Kapica | skóre: 46 | blog: kenyho_stesky | OstravaRe: Domaci NAS v2 -> v3

dnes 14:55

Re: Domaci NAS v2 -> v3 dnes 14:55 MarSarK | skóre: 23 | blog: marsark_linux | PrahaRe: Domaci NAS v2 -> v3

dnes 15:11 Cabrón

Re: Domaci NAS v2 -> v3 dnes 15:11 CabrónRe: Domaci NAS v2 -> v3

Založit nové vlákno • Nahoru