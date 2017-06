×

Program animace rodokmenu

12.6. 10:40

Jelikož si dělám rodokmen, tak mě napadlo, jestli existuje nebo by byl někdo schopný naprogramovat program, který by vytvořil z údajů z rodokmenu animaci ve stylu, že by vyskákali domečky, tam by se postupně zobrazovali panáčci, když by se dali dohromady, tak by ten panáček přešel k jinému domečku, když by měli dítě, zobrazilo by se tam malá ikonka dítěte, kdyby umřel, přesunul by se panáček na hřbitov. Prostě by se jen po zadání údajů stisknulo play a animace by začala od první známé generace až po současnot. Chtěl jsem si to tenkrát udělat v nějakém online animačním programu, ale nedalo se to, kdyby tam člověk mohl ty údaje naťukat nebo načíst, bylo by to mnohem jednodušší.

12.6. 11:01 marek_hb

12.6. 11:06

12.6. 12:11

12.6. 13:19

14.6. 11:16

